玩创体验！七彩虹携手NVIDIA打造BW2024玩创星球

【天极网DIY硬件频道】AI出彩!由B站举办的大型线下嘉年华活动BiliBiliWorld 2024(以下简称BW2024)，即将在7月12日至14日，于上海国家会展中心盛大召开。在这场专属二次元文化爱好者和电竞玩家们的夏日狂欢盛宴，七彩虹位于展会3H馆3A20展台，以“玩转AI，创意出彩”为展区主题，携手NVIDIA共同为玩家们带来支持最新DLSS 3.5 以及NVIDIA Reflex技术的互动游玩体验区，以及搭载NVIDIA Canvas、Stable Diffusion等多款AI应用的 RTX AI PC体验区。

同时，七彩虹集结多款AI电竞潮品打造了突破AI次元的“七彩虹AI玩创星球”，为玩家们带来一场别具一格的AI科技与电竞交织的沉浸式体验，共同感受AIPC的无限魅力与乐趣。现在，就让我们提前了解一下如何玩转这个星球，让这次的BW之旅不留遗憾!

畅游星球，集卡获限定好礼

首先，踏入星球的第一步，是在愿望商店领取专属每位玩家的“AI星人身份卡”。这不仅是玩家在这个星球的身份象征，更是开启星际冒险的钥匙。它将引领玩家穿梭于各个星际任务之间，解锁无限可能。持有身份卡后，玩家将正式踏上星际探索的征途，穿梭于AI电竞潮品游玩区、NVIDIA体验区、AI互动区、赛车模拟器等各大体验区，完成相应区域的挑战，全部打卡成功即可回到愿望商店，参与抽奖兑换BW限定好礼，让这次星际之旅满载而归!

大算力RTX AI PC玩转AI，赢取顶级电竞装备

走进星球内部，一场科技与创意的狂欢正等待着玩家的到来。七彩虹携手NVIDIA在主舞台的左侧设立了NVIDIA RTX AI PC体验区，引领玩家直击AI技术的最新前沿，领略 RTX AI PC的强大算力。

在这个体验区，玩家可以通过多款搭载强大算力的iGame GeForce RTX 40 SUPER系列及旗舰级iGame GeForce RTX 4090 D Vulcan等性能显卡，结合NVIDIA Canvas、Topaz Photo及TensorRT加速的Stable Diffusion等AI应用，现场体验到AI创作的无限魅力，直观地感受到AI技术如何帮助创作者们打破传统创作边界，实现更加个性化、创意化的作品创作，享受一场前所未有的高效且富有创造性的AI科技盛宴。

此外，为激发现场玩家的创作兴趣，七彩虹特地举办了趣味的「图生图接龙」主题活动，借助iGame显卡的高效算力，玩家可以为“伏尔塔纳”接龙出脑洞大开的全新形象，无论是AI新手小白或是经验丰富的玩家，都可以轻松上手创作。现场的玩家在完成创作打卡后，即有机会赢取性能显卡、电竞内存等丰厚大奖!

穿越电竞战场，尽享RTX技术巅峰魅力

当然，除了趣味十足的NVIDIA RTX AI PC体验区，七彩虹还携手NVIDIA为热爱电竞的玩家朋友，带来了性能强悍的iGame GeForce RTX 40 SUPER Ultra、Advanced、Vulcan系列显卡及家族产品，打造了汇聚《赛博朋克2077》《永劫无间》和《无畏契约》等多款热门游戏的NVIDIA游戏技术体验区，彻底满足玩家在高分辨率下，流畅体验高画质游戏的需求。

步入NVIDIA游戏技术体验区，玩家将沉浸于一场RTX技术的盛宴。从《赛博朋克2077》的深邃夜城到《心灵杀手2》的冒险之旅，经典单机大作让玩家在现场见证图形黑科技NVIDIA DLSS 3.5与全景光线追踪技术的非凡魅力，每一帧画面都跃动着令人震撼的真实光影，仿佛置身于游戏世界。同时，当下最受欢迎的网络竞技对战游戏如《永劫无间》《无畏契约》及《CS2》也将让玩家亲身体验到NVIDIA Reflex低延迟技术带来的超凡响应，让每一次操作都精准无误，享受前所未有的竞技快感。

热血狂飙，打榜夺大奖

在主舞台一侧，便是紧张刺激的赛车模拟器圈速赛挑战区。赛车模拟器后台搭载拥有强劲性能的iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB显卡，为玩家开启一场视觉与速度的双重盛宴。细腻的赛车画质搭配丝滑流畅的帧率，让玩家仿佛置身于真实的赛道之上，每一次加速都伴随着风驰电掣的极致快感。

每日圈速赛前九名的挑战者，将赢得七彩虹精心准备的丰厚奖品，而每日的”圈速之王“，更将有机会将性能强大的GeForce RTX 40系显卡或AOC保时捷联名显示器。快释放你的竞速潜能，前来赛车区与现场赛车爱好者一决高下吧!

次元舞动，AI舞台狂欢

展区除了丰富的玩创体验区，七彩虹还为玩家们准备了每日精彩的舞台活动，特邀B站知名舞蹈区UP主，结合七彩虹全新亮相的IP角色，以拥有梦幻紫发的隐姬和充满元气活力的柒小希COSER的形式亮相，为现场观众带来多场穿越AI次元的梦幻舞台。除此之外，七彩虹精心设计了多个趣味小游戏，能够让台下的观众零距离参与到这场舞台狂欢中。

7月12日至14日，“七彩虹AI玩创星球”即将在上海国家会展中心的3H馆3A20展台全新启航!现场前沿的AI硬件潮品和沉浸式的互动体验区，将会为玩家们带来一场震撼的视觉盛宴和丰富的玩创体验。更多七彩虹展区惊喜，让我们相约BW2024，拭目以待吧!