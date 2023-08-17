ÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨2023¼ò²â£ºÎÞÈË»úÔË¶¯Ïà»ú±Ø±¸
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÈýÐÇÉÏÒ»´Î¸üÐÂ´æ´¢¿¨²úÆ·Ïß»¹ÊÇÔÚ2021Äê£¬Ê±¸ô2Äê£¬ÈýÐÇÆìÏÂPRO Plus´æ´¢¿¨²úÆ·ÏßÖÕÓÚÓÀ´¸üÐÂ¡£ÔÚÉÏÒ»Æª¼ò²âÖÐÎÒÃÇÌåÑéÁËÈ«ÐÂµÄ2023¿îPRO Plus SD¿¨£¬ÄÇÃ´±¾ÎÄ¾ÍÍùÎÒÃÇÀ´ÌåÑéÒ»ÏÂÈýÐÇPRO Plus micro SD¿¨£¬¿´¿´Õâ¿î´æ´¢¿¨±íÏÖÈçºÎ¡£
±¾´úÈýÐÇPRO Plus microSD´æ´¢¿¨ÑÓÐøÁËÇ°´úµÄ°ü×°·ç¸ñ¡£ÉîÀ¶É«µÄ¿¨Æ¬Ê½°ü×°£¬ÕýÖÐÊÇ512GBµÄÈÝÁ¿±êÊ¶£¬ÉÏ·½ÊÇ¡°PRO Plus¡±µÄ²úÆ·Ãû³Æ¡£´Ë´ÎÈýÐÇPRO Plus´æ´¢¿¨µÄ¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ðÄÜ¹»´ïµ½180MB/sºÍ130MB/s£¬Ïà½ÏÓÚÉÏ´ú·Ö±ðÌáÉýÁË12.5%ºÍ8.3%¡£
¶ÁÐ´ËÙ¶ÈÏÂ·½ÔòÊÇ¹Ù·½½¨ÒéµÄ´æ´¢¿¨Ê¹ÓÃ³¡¾°£¬ÀýÈçÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Ïà»ú¡¢ÔË¶¯Ïà»úÒÔ¼°ÎÞÈË»ú¡£¶ø¾ÍÏÖ½×¶ÎÀ´Ëµ£¬ÔÚÖÇÄÜÊÖ»úÖÐ¼Ó×°´æ´¢¿¨µÄÇé¿öÒ²²»Ì«¶à¼ûÁË£¬microSD¿¨¸ü¹ã·ºµÄÓÃÎäÖ®µØÕýÊÇÔÚÓÚÎÞÈË»ú¡¢ÔË¶¯Ïà»ú¡¢ÔÆÌ¨Ïà»úÒÔ¼°¸÷ÀàÐ¡ÐÍÊÓÆµ¼ÇÂ¼Éè±¸¡£
Ó²ÅÌÏÂ·½ÔòÊÇÐÍºÅÒÔ¼°ËÙ¶È±êÇ©¡£×÷ÎªÒ»¿îmicroSDXC´æ´¢¿¨£¬PRO Plus SD¿¨²ÉÓÃUHS-I±ê×¼£¬Ö§³ÖU3ËÙ¶ÈµÈ¼¶ºÍV30ÊÓÆµËÙ¶ÈµÈ¼¶¡£180MB/sµÄ¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÒÑ¾Ë¢ÐÂÁËUHS-1±ê×¼µÄËÙ¶È¼«ÏÞ¡£VSC(Video Speed Class)ÊÓÆµËÙ¶ÈµÈ¼¶ÊÇSDÐ»áÕë¶ÔÊÓÆµÅÄÉã×¨ÃÅÖÆ¶¨µÄËÙ¶ÈµÈ¼¶£¬ÆäÖÐV30±íÊ¾×îµÍÐ´ÈëËÙ¶ÈÎª30MB/s£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃ³¡¾°ÎªÅÄÉãÈ«¸ßÇå(FHD/1080P)ÊÓÆµÒÔ¼°4K UHDÊÓÆµ¡£
³ýÁËÖ§³ÖU3¡¢A2¡¢V30ÒÔ¼°UHS-IµÄ×ÜÏßËÙ¶È¡£ÖµµÃÒ»ÌáÊÇ¡°A2¡±Õâ¸ö±êÊ¶£¬ËüÒ²ÊÇSD¿¨Ð»á¹æ¶¨µÄ¶ÁÐ´ËÙ¶È±ê×¼¡£ÆäÖÐA1±ê×¼Ö÷ÒªÊÇÎªÁËÊÊÓ¦ÏÖ´úÖÇÄÜÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔµÈÒÆ¶¯Éè±¸µÄÓ¦ÓÃ¡£×îµÍÐÔÄÜ¹æ¸ñÊÇ10MB/sµÄËæ»ú¶ÁËÙ¶ÈºÍ500IOPSµÄËæ»úÐ´ËÙ¶È¡£¶øA2±ê×¼±ÈA1±ê×¼µÄ¸ü½øÒ»²½£¬Ö÷ÒªÊÇÎªÁËÊÊÓ¦¸ßÇåÊÓÆµÂ¼ÖÆ¡¢3DÓÎÏ·µÈÓ¦ÓÃ³¡¾°¶øÉè¼ÆµÄ¡£Æä×îµÍÐÔÄÜ¹æ¸ñÊÇ10MB/sµÄËæ»úÁ¬Ðø¶ÁÐ´ËÙ¶È¡¢4000 IOPSµÄËæ»ú¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈºÍ2000 IOPSµÄËæ»úÐ´ÈëËÙ¶È¡£Ëæ»ú¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¶ÔÓÚÖÇÄÜÉè±¸À´ËµÊ®·Ö¹Ø¼ü£¬ÓÈÆäÊÇÔÚÎÞÈË»ú¡¢ÔË¶¯Ïà»ú¡¢ÓÎÏ·»ú¡¢ÖÇÄÜÊÖ»úµÈÉè±¸ÉÏÊ¹ÓÃµÄmicroSD¿¨×îºÃÒªÖ§³ÖA2µÈ¼¶¡£
ÎªÁË¸üºÃµØ¶ÔÕâ¿îSD¿¨½øÐÐ²âÊÔ£¬ÎÒÃÇ×ÔÖ÷´îÔØÁËÒ»¸öÆ½Ì¨½øÐÐ²âÊÔ¡£´¦ÀíÆ÷ÎªµÚ13´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£i7-13790F´¦ÀíÆ÷£¬ÏÔ¿¨ÎªÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅA750ÏÞÁ¿°æ£¬ÄÚ´æÎªÓ¢î£´ï64GB DDR5-4800MHz£¬Ö÷Ó²ÅÌÎªÓ¢î£´ïP5 PlusµÄ2TB°æ±¾£¬PCIe 4.0¶Ë¿Ú£¬Ö§³ÖNVMe 2.0ÐÒé¡£Ö÷°å½Ó¿ÚÎªUSB 3.2 Gen 2£¬ÎÒÃÇÒ²Í¨¹ý¸Ã½Ó¿Ú½øÐÐÈýÐÇPRO PlusÏµÁÐµÄÏà¹Ø²âÊÔ£¬½µµÍ¶Ë¿Ú¶Ô´«ÊäËÙ¶ÈÔì³ÉµÄÓ°Ïì¡£
ÎÒÃÇÄÃµ½µÄÕâÕÅPRO Plus microSD¿¨ÊÇ512GBµÄ°æ±¾£¬³ýÁË¿¨±¾Éí£¬°ü×°ÄÚ»¹¸½ÔùÁËÒ»¸ömicroSD¿¨ÍÐ£¬·½±ã´ó¼Ò½«ÆäÀ©Õ¹³ÉSD¿¨Ö®ºó½øÐÐ¶ÁÐ´²Ù×÷¡£
½üÄêÀ´ÔË¶¯Ïà»ú¡¢ÎÞÈË»úµÈÉè±¸ÔÚ4KÊÓÆµÅÄÉãÊ±¼äµÈ·½ÃæÒ²ÓÐÁË²»Ð¡µÄÌáÉý£¬ÎÞÈË»úµÄµ¥´Î·ÉÐÐÊ±¼äÒ²ÓÐËùÑÓ³¤¡£512GBµÄPRO Plus microSD¿¨¾ÍºÜ·ûºÏµ±ÏÂÓÃ»§µÄÊµ¼ÊÐèÇó¡£
¶ÔÓÚPRO Plus microSD¿¨ÎÒÃÇÍ¬Ñù²ÉÓÃÉÏÃæµÄ¼¸¿îÈí¼þ½øÐÐ²âÊÔ¡£³É¼¨ÈçÏÂ£º
´Ó²âÊÔ½á¹û¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÎÒÃÇÄÃµ½µÄÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨¶ÁËÙÄÜ¹»´ïµ½187.54MB/s£¬Ð´ËÙÔÚ137.79MB/s×óÓÒ¡£
ÔÚATTO Disk BenchmarkÈí¼þµÄ¶ÁÐ´ÎÈ¶¨ÐÔÓëÐÔÄÜ²âÊÔÖÐ£¬ÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨¶ÁÐ´ËÙ¶ÈÔÚ²âÊÔÎÄ¼þ´óÐ¡Îª64KBÖ®ºó¼´¿É±£³ÖÎÈ¶¨£¬×î¸ß¶ÁÈ¡ËÙ¶È¿ÉÒÔ´ïµ½197.69MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÄÜ¹»´ïµ½133.56MB/s×óÓÒ£¬ÕûÌå±íÏÖÎÈ¶¨£¬ËÙ¶È±ä»¯²»´ó£¬ÄÜ¹»·´Ó³³öÈýÐÇPRO PlusÏµÁÐÊ¹ÓÃÊ±µÄÎÈ¶¨ÐÔ¡£
ÎÒÃÇ»¹ÔÚ²âÊÔÁËÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐµÄ´«ÊäËÙ¶È¡£26.4GµÄ´óÊÓÆµÎÄ¼þÆ½¾ù¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÄÜ¹»Î¬³ÖÔÚ160MB/sÒÔÉÏ£¬´«ÊäÊ±¼äÎª2·Ö40Ãë¡£×Ü¼Æ´óÐ¡17.8GBµÄ300ÕÅraw¸ñÊ½ÕÕÆ¬£¬´«ÊäËÙ¶ÈÍ¬Ñù¿ÉÒÔ±£³Ö¸ßËÙ£¬´«ÊäÓÃÊ±Îª²»×ã2·ÖÖÓ¡£
ÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨Í¬Ñù¾ß±¸¼«Ç¿µÄ°²È«ÐÔÄÜ¡£Ö§³Ö·ÀË®¡¢ÄÍÊÜ¸ßµÍÎÂ¶È¡¢·ÀXÉäÏß¡¢·À´Å¡¢·ÀµøÂä¡¢ÄÍÄ¥ÁùÖØ·À»¤£¬Ö§³ÖÔÚ-25¡æ-85¡æµÄÎÂ¶ÈÇø¼äÄÚ¹¤×÷£¬ÄÜ¹»ÔÚ1Ã×ÉîÑÎË®ÖÐ½þÅÝ72Ð¡Ê±¡£ÔÚÊ¹ÓÃÄÍ¾Ã¶ÈÉÏ£¬¿É¾Àú10000´Î°Î²å£¬²¢ÇÒ¹Ù·½Ìá¹©10ÄêÓÐÏÞ±£ÐÞ¡£ÓÃ»§ÔÚ¾Ó¼Ò°ì¹«¡¢»§ÍâÂÃÓÎ£¬ÉõÖÁÊÇÊ¹ÓÃÎÞÈË»úÅÄÉãµÈ³¡¾°ÏÂ£¬¶¼¿ÉÒÔ·ÅÐÄÊ¹ÓÃ£¬²»ÐèÒªµ£ÐÄÊý¾Ý°²È«ÎÊÌâ¡£
*¾ßÌå·À»¤±ê×¼£º
1)·ÀË®£º1mÉîÑÎË®³ÖÐø72Ð¡Ê±; 2) ÄÍÊÜ¸ßµÍÎÂ¶È£º¹¤×÷ÎÂ¶È-25¡æ¡«85¡æ£¬·Ç¹¤×÷ÎÂ¶È-40¡æ¡«85¡æ; 3)·ÀXÉäÏß£º100mGy(Ïàµ±ÓÚ»ú³¡XÉäÏß»ú); 4)·À´Å£º¸ß´ï15000¸ßË¹£¬»òÏàµ±ÓÚ¸ßÇ¿¶ÈMRIµÄ´Å³¡;5) ·ÀË¤£ºÄÜ¹»³ÐÊÜ¸ß´ï5Ã×(16.4 Ó¢³ß)µÄµøÂä; 6) ·ÀÄ¥Ëð£º¶à´ï10000´Î²å°Î¡£
ÕûÌåÀ´Ëµ£¬½ñÄêµÄPRO Plus´æ´¢¿¨ÐÂÆ·ÔÚÒÑÓÐµÄ»ù´¡ÉÏ½øÒ»²½ÌáÉýÁË¶ÁÐ´ËÙ¶È£¬²¢ÇÒ±£Ö¤ÁË³öÉ«µÄÐÔÄÜ±íÏÖÓëÊÊÓ¦ÐÔ£¬¸ü·ûºÏµ±ÏÂÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÒªÇó¡£ÈýÐÇPRO Plus MicroSD¿¨Ìá¹©128GB¡¢256GBºÍ512GBµÄÈÝÁ¿¹©Ïû·ÑÕßÑ¡Ôñ¡£´ËÍâ£¬Ñ¡ÔñÈýÐÇPRO PlusÏµÁÐµÄÏû·ÑÕß»¹½«¶îÍâÏí³¤´ï10ÄêµÄÓÐÏÞ±£ÐÞ¡£
ÈýÐÇPRO Plus microSD¿¨Ä¿Ç°Õý²Î¼ÓÈÈ8µçÄÔÊýÂë½Ú£¬512GB¶Á¿¨Æ÷Ì××°Ô¤¹Àµ½ÊÖ¼Û439Ôª£¬»¹ÓÐ»ú»á³é½±Ó®µç¾ºÊó±ê£¬¿É¿¿±íÏÖ£¬ÖµµÃÐÅÀµ£¬ÓÐÐèÒªµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¹Ø×¢ÏÂÅ¶!
ÇÀ¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100029923308.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â