轻松解决电子产品“积灰”问题 有哪些简单好用的装备？

【天极网DIY硬件频道】电子产品有两种积灰，一种是此前引发不少讨论的“买到手发现用不上”阵营，包括无人机、运动相机、Switch等等;另一种是无论我们用不用，只要它在那里，就会物理意义上吃灰的电子产品。

电脑、显示器、键盘这样的打工人三大件即使我们每天都会使用，也难免积灰或者沾染污渍，当我们在电脑桌前抓耳挠腮时，掉几根头发更是家常便饭，因此需要一些简单的装备对它们进行更高效的表面清洁。

先从基础的开始，如果你正好是个摄影爱好者，手上大概率就有一次性的擦镜湿巾与气吹，它们能够有效帮助你清除各种物件表面的浮尘，也可以将清洁范围深入一些缝隙。

一般情况下，它们适用于相机、手机的镜头、显示屏等区域的基础清洁需要，正确使用不会导致精密部件损坏，如果担心湿巾里的成分损伤镀膜也可以选用纯水版本。它的缺点在于，稍显复杂的手工作业可能更适合小型的电子产品与精密部件的轻度清洁，不适合台式PC机箱、笔记本、键盘等更大的装备。

提到键盘清洁，常见的清洁软胶会是一种不错的针对狭小缝隙处的清洁方案，它能够轻松深入缝隙并粘住灰尘、头发等。笔者也推荐搭配手持吸尘器使用，可由表及里地清洁此类装备，吸尘器带刷毛的刷头足以清洁笔记本A面、C面(键盘面)等外表面灰尘，对于外接键盘可以在拔下所有键帽后清洁轴体周边容易积灰的位置。

此外，建议键帽也要进行定期清洁，放入清水中加入少量清洁剂浸泡一段时间，使用软毛刷轻擦表面后再次放入清水中冲洗，最后全部捞起晾干或使用其它方式吸干水分即可。

还有一件笔者体验下来感觉十分好用的清洁装备，就是压缩气罐。其中装着的不是单纯的空气，而是特定种类的高压液化气体，搭配细长喷管使用时能够深入各处狭小空间，以强劲的气流吹走灰尘，实际体验中不仅能用于电子产品的表面清洁，还能深入笔记本散热模组、台式PC机箱等内表面。

不过对于此类化学品，我们在使用中也需要关注其主要成分、使用方法与注意事项，通常建议在通风良好、远离火源的环境下使用，佩戴一些防护措施，谨防入眼和大量吸入。

小结

前文提到的几种清洁工具各自拥有不同用法与适应场景，应该能够涵盖我们日常生活中对电子产品表面清洁的大部分需求。就像我们日常换洗的衣物，定期进行内外表面清洁对于提升使用体验十分重要，从手机、键盘等日用品基础的美观卫生角度，到PC散热等进阶的性能需求都与其相关，推荐读者培养此类好习惯。