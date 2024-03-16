三星电子亮相AWE2024 存储产品铸就游戏及商务精英

【天极网DIY硬件频道】3月15日消息，2024年中国家电及消费电子博览会(AWE 2024)正在上海新国际博览中心火热进行中。作为业内最具影响力和前瞻性的博览会，AWE历来受到相关企业、行业从业者、媒体以及消费者的广泛关注。本届AWE三星携一众生活家电新品、新一代三星旗舰智能手机Galaxy S24系列等全场景生态产品重磅亮相，展示了领先的显示面板技术、家电产品、笔记本设备等等，以AI融合生活，为用户呈现三星语境下的智慧家居生活新可能。

此次三星W4馆内拥有超过1600m2的超大展台空间，现场设计了多个板块，展品覆盖多尺寸段Micro LED/OLED电视产品、条形音响、艺术电视、投影仪等诸多生活家电品类。值得一提的是三星存储同样亮相AWE 2024，为广大参观者带来了当下最为领先的系列存储产品。

游戏精英 990 PRO诠释旗舰本色

三星存储在行业内久负盛名，三星存储份额也常年占据全球头把交椅，产品性能也处于领先地位。在本届AWE上，三星特意打造了一个电竞游戏区，而在现场展出各类型台式主机搭载的硬盘均为三星PCIe 4.0 NVMe SSD三星990 PRO。

990 PRO不仅是目前三星当家旗舰级存储产品，它同样也是目前PCIe 4.0 SSD的第一梯队。从参数上来说，三星990 PRO拥有高达7450MB/s和6900MB/s的顺序读写性能，影响用户实际使用体验的关键4K随机读写性能则可以达到1600K IOPS(4TB版本)和1550K IOPS，很大程度上缩短游戏、创作过程中的存储和加载时间，助力硬核玩家和专业创作者时刻保持状态。

三星990 PRO拥有多个版本，包括无散热片的普通版本和散热片版本。普通版本中，三星自研主控芯片采用镀镍散热涂层提高散热效率，表面的铜箔散热标签及动态散热保护技术进一步优化散热表现，很适合用在轻薄笔记本、游戏本中。而加持散热片之后，990 PRO将更适合应用于游戏主机设备，展现出色的游戏存储性能。

值得一提的是，从2003年起三星就占据了闪存行业的NO.1，经过了数十年来市场和用户的检验，品质口碑俱佳。

三星存储主导高效办公解决方案

除了助力硬核玩家，三星还通过“高效办公解决方案”来展示主力存储产品，帮助商务用户高效衔接数据传输的每一环。在智能手机设备普及Type-C接口、手机能执行越来越多任务的当下，适配于手机设备的闪存盘的存在就格外重要。三星Type-C闪存盘一盘多用，既可以连接手机又可以连接电脑，速度高达400MB/s。

三星移动固态硬盘T系列也是经久不衰。如今T系列已经更新到了T9，并拥有T5 EVO、T7 Touch、T7 Shield等多款型号，足够应对用户不同场景的移动数据存储传输需求。三星移动固态硬盘T9采用USB 3.2 Gen 2×2接口，可实现高达2000 MB/s的顺序读写速度，4GB 全高清视频文件传输只需近乎 2 秒钟时间。T9有1TB、2TB和4TB三种不同的容量选择，既可以完成数据高速传输，又可以为大量数据提供充足的存储空间。硬盘外部采用橡胶材质，弯曲对角线和反向点状设计，拥有3米抗跌落性能以及五年有限质保，很适合在户外使用。

尤其是在iPhone 15 Pro系列支持4K ProRes视频外录之后，三星T9就广受手机视频创作者青睐。外接三星T9的iPhone 15 Pro不仅将获得更大的存储空间、更长的拍摄时间，还能将视频质量提升至4K 60fps ProRes。

此外，三星存储卡也是市面上广受用户欢迎的产品。在视频拍摄设备普及、人人都是创作者的时代，存储卡的地位也随之上升。三星存储卡拥有多个系列，包括大家熟知的PRO Plus、PRO Endurance以及EVO Plus，而三星最新推出的PRO Ultimate系列更是刷新存储卡上限，读写速度分别能够达到200MB/s和130MB/s，兼顾专业内容创作者和普通用户的需要。

三星在展台通过Type-C闪存盘、智能手机、平板、移动固态硬盘和PC打造了一条完整的数据传输通路，在商务场景中，以三星存储和其他三星设备构成的商务办公生态能够帮助用户快速完成数据分享、传输、处理的过程，提高工作效率、节省宝贵的时间。

本届AWE精彩纷呈，而三星正在以全面拥抱AI的姿态整合旗下全品类家电产品，为打造一个充满未来感的“科技・艺术・家”。而在三星存储区域我们也能见到当下最顶尖的存储产品，无论是游戏还是商用办公，用户都可以在三星存储找到适合自己的产品，三星存储不仅为大家提供优异的传输速度、出色的温度控制，还从软硬件方面入手着力呵护用户的数据安全，三星存储“World’s No.1 Flash Memory”实至名归。