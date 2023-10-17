intel第14代处理器银白座驾CVN B760I D5主板到手仅需949元！

【天极网DIY硬件频道】七彩虹作为大陆板卡领创者品牌，随着第14代酷睿处理器开售，同步发布了用户期待已久的CVN B760I FROZEN WIFI D5登陆舰，在七彩虹京东自营旗舰店官方售价999元，首发购买参与评论晒单即可获得50元E卡，到手价仅需949元!开售活动至10月21日，另外还可享受白条3期免息优惠政策!

七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 登陆舰主板规格上采用的是标准MINI-ITX版型迷你主板，外观设计上继承了“CVN”钢铁战舰系列的设计语言，使用的是冷白色PCB和覆盖银色磨砂玻璃的寒霜散热装甲，巧妙的使“CVN”字样的有了炫酷的镭射视觉，它会随着光线角度的变化而呈现出不同的色彩，使主板在低调中展现出一点张扬的个性。

七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5能完美支持英特尔最新的14代处理器，同时也兼容第13/12代的处理器。主板供电为7+1+1相设计，核心供电使用90A的旗舰规格Dr.MOS，并且在散热装甲内隐藏了一个可控速的迷你风扇来加强散热，能轻松满足英特尔酷睿i7级处理的需求。

主板带有两条最高支持8000Mhz+(OC)的DDR5插槽，超高内存频率能带来更高带宽和更低延迟保证游戏流畅性。每条插槽最高支持单根48GB容量，最大能支持96GB容量，轻松应对各种高压场景。另外设计了两个PCIe 4.0 *4的SSD固态硬盘插槽和4个SATA接口，海量存储轻松拓展。

其规格采用一体式IO背板，提供4个USB 2.0和2个USB 3.2 Gen 1的TYPE-A接口和1个USB 3.2 Gen 1的TYPE-C接口，还预留一个USB 3.2 Gen 2的前置C口插槽。主板板载2.5G超高速以太网卡实现低延迟高带宽，并且配有WiFi6无线网卡，方便用户组建无线化主机，让桌搭更简洁美观。七彩虹CVN B760I FROZEN WIFI D5 登陆舰现已经正式上市，想要组装电竞迷你小主机的玩家千万不要错过首发优惠。

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