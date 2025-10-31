ÒÔ´ÅÖá¸ïÐÂ£¬ÖØËÜµç¾º±ß½ç£ºÆß²ÊºçÐÇ³Û87ÂÁºÏ½ð´ÅÖáµç¾º¼üÅÌÕýÊ½·¢²¼
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÒÔ´ÅÖá¸ïÐÂ£¬ÖØËÜµç¾º±ß½ç£¬Æß²ÊºçÕýÊ½·¢²¼ÆìÏÂÊ×¸öµç¾º´ÅÖá¼üÅÌÏµÁÐ¡ª¡ªÐÇ³Û87ÏµÁÐÂÁºÏ½ðµç¾º´ÅÖá¼üÅÌ¡£±¾´ÎÊ×·¢¹²ÓÐÁ½¿î·Ö±ðÊÇ£º´îÔØÓë¼Ñ´ïÂ¡ÁªºÏÑÐ·¢×îÓñÁú´ÅÖáµÄÐÇ³Û87 ºËÇæáÛ·å°æÓë´îÔØ´ó³§¶¨ÖÆ±ÌÂäÐÇÖáµÄÐÇ³Û87 ´ÅÇæ±ê×¼°æ;ÒÔ¡°ÕÆ¿ØÈ«³¡£¬Ó®ÔÚ´Å¿Ì¡±ÎªÀíÄî£¬Æ¾½èTMR´Å×è´«¸Ð¼¼Êõ¡¢ÂÁºÏ½ð»úÉí¡¢´´ÐÂMCLÄ§ÌºÐü¸¡¼Ü¹¹¼°¸ß¶È¿ÍÖÆ»¯Éè¼Æ£¬Ç¿ÊÆ½ø¾üÖÐ¸ß¶Ëµç¾ºÍâÉèÊÐ³¡£¬ÖÂÁ¦ÎªÓ²ºËÍæ¼ÒÓëFPSµç¾º·¢ÉÕÓÑ´øÀ´µß¸²ÐÔµÄ¾º¼¼ÌåÑé¡£
ÐÇ³Û87 ºËÇæáÛ·å°æ£ºhttps://item.jd.com/100287452456.html
ÐÇ³Û87 ´ÅÇæ±ê×¼°æ£ºhttps://item.jd.com/100287452482.html
ÌìÃ¨Ö±´ï£º
https://detail.tmall.com/item.htm?id=990991064174&spm=a211lz.success.0.0.5d252b90TjJYTZ&sku_properties=122216346%3A21959%3B122216808%3A13804297
´ÅÖáºËÄÜ£¬´¥·¢ÐÔÄÜÐÂ¼ÍÔª
ÐÇ³Û87ÏµÁÐ²ÉÓÃÏÈ½øµÄTMR(ËíµÀ´Å×è)´ÅÖá·½°¸£¬Í¨¹ý¸ÐÖª´Å×è±ä»¯Õì²â´Å³¡Ç¿Èõ£¬¾ß±¸¸ü¸ßÁéÃô¶È¡¢¸üµÍ¹¦ºÄÓë¸üÓÅÒìµÄÎÂ¶ÈÎÈ¶¨ÐÔ¡£ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬¼üÅÌÖ§³Ö8000HzÓÐÏß»Ø±¨ÂÊ£¬ÀíÏëÑÓ³ÙµÍÖÁ0.125ms£¬ÊµÏÖÊý¾Ý¼«ËÙ½»»»£¬¶ÔÓÚÆµ·±¼±Í£¡¢Á¬ÌøµÄ¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·¡¶CS2¡·µÄÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬Ã¿Ò»´ÎÏÂÑ¹Óë¸´Î»¶¼ÄÜµÃµ½±»¾«×¼²¶×½£¬ÕæÕý×öµ½¡°Ö¸ÄÄ´òÄÄ¡±£¬¾öÊ¤Ë²¼ä¾ø²»Ê§ÊÖ¡£
MCL¼Ü¹¹£ºÊÖ¸ÐÓëÉùÒôË«ÖØÍ»ÆÆ
Îª½â¾ö´«Í³»úÐµ¼üÅÌµÄ¡°¿ÕÇ»Òô¡±ÓëÊÖ¸Ð²»Ò»ÖÂÎÊÌâ£¬Æß²ÊºçÁªºÏ´ó³§ÑÐ·¢ÁËMCLÄ§ÌºÐü¸¡¼Ü¹¹¡£¸ÃÎÞÇ»ÎÞµ×¿Ç½á¹¹Í¨¹ý¶à²ãÌî³ä²ÄÁÏÓëFR4°å²ÄËø¶¨×éºÏ£¬¹¹½¨½ôÃÜÉùÑ§ÏµÍ³£¬ÓÐÐ§ÎüÊÕÔÓÒô£¬ÈÃÖáÌå´¥µ×ÉùÒô¸ü¼¯ÖÐ´¿´â£¬³ÊÏÖHIFI¼¶Ìý¾õÏíÊÜ¡£»úÉí²ÉÓÃÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬¾¾«ÃÜÅçÉ°ÓëÑô¼«Ñõ»¯¹¤ÒÕ´¦Àí£¬¼æ¹Ë¼á¹Ì½á¹¹ÓëÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬Ï¸Äå´¥¸ÐÓë½ðÊôÖÊ¸Ð¾¡ÏÔ¸ß¶Ë¡£
¸öÐÔË«Öá£¬¹âÓ°ËæÐÐ
ÐÇ³Û87ÏµÁÐÌá¹©Á½ÖÖ¿ÍÖÆ»¯´ÅÖáÖáÌåÑ¡Ôñ£º
l ÐÇ³Û87ºËÇæáÛ·å°æ£º´îÔØ¼Ñ´ïÂ¡ÓñÁú´ÅÖá£¬×¨Àû·ÖÌå½á¹¹ÓëË«µ¼¹ìÉè¼ÆÈ·±£´¥µ×ÎÈ¶¨£¬µã»÷ÊÙÃü¸ß´ï1.5ÒÚ´Î;
l ÐÇ³Û87´ÅÇæ±ê×¼°æ£º²ÉÓÃCOLORFUL¶¨ÖÆ±ÌÂäÐÇÖá£¬µã»÷ÊÙÃü1ÒÚ´Î£¬Í¸Ã÷ÉÏ¸ÇÌáÉýRGB¹âÐ§´©Í¸Á¦¡£
ÓëÖ®Æ¥ÅäµÄ¼üÃ±·½Ãæ£¬áÛ·å°æ²ÉÓÃÎåÃæÈÈÉý»ªPBT+PC¼üÃ±¡¢IP¿ÍÖÆ»¯ÔìÐÍ£¬ÄÍÄ¥¿¹´òÓÍ;±ê×¼°æÔòÎªPCÎíÍ¸¼üÃ±£¬¹âÓ°ëüëÊ£¬×Ö·ûÇåÎú£¬¼üÅÌÕýÃæÓëµ×²¿Ë«²àÅä±¸1680ÍòÉ«RGBµÆ´ø£¬Ö§³Ö23ÖÖµÆÐ§Ä£Ê½ÓëÒôÀÖÂÉ¶¯¡£¼¯³ÉOLEDÏÔÊ¾ÆÁÊµÊ±Õ¹Ê¾¼üÅÌ×´Ì¬ÓëÏµÍ³ÐÅÏ¢£¬ÎÞÊ±ÎÞ¿Ì¶¼ÔÚÇ¿»¯×¨ÒµµÄÓÎÏ·¾º¼¼ÊôÐÔ¡£
¸ß¶È×Ô¶¨Òå£¬ÈËÐÔ»¯Éè¼Æ
Í¨¹ýÆß²Êºç¿Æ¼¼×ÔÑÐÍøÒ³Çý¶¯£¬ÓÃ»§ÎÞÐè°²×°Èí¼þ¼´¿ÉÉî¶ÈÉèÖÃ£º°üÀ¨´ÅÖá¼ü³ÌÓë¶¯Ì¬´¥·¢µãµ÷Õû¡¢ºêÃüÁîÂ¼ÖÆ¡¢ÊÖ±úÄ£Äâ¼°·á¸»µÆÐ§×Ô¶¨Òå¡£86¼ü½ô´Õ²¼¾ÖÒ²ÄÜÊÍ·Å¸ü¶à×ÀÃæ¿Õ¼ä£¬±ãÓÚÊó±ê´ó·ùË¦¶¯²Ù×÷¡£Òþ²ØÊ½Ê¸Á¿½Å³ÅÌá¹©3-8¡ãÈËÌå¹¤Ñ§Çã½Ç£¬±£ÕÏ³¤Ê±¼ä¾º¼¼µÄÊÖÍóÊæÊÊ¡£
Ô¤ÊÛ¿ªÆô£¬Ë«Ê®Ò»¸£Àû¿ÕÇ°
Æß²ÊºçÐÇ³Û87ÂÁºÏ½ð´ÅÖáµç¾º¼üÅÌÕýÖµË«Ê®Ò»ÆÚ¼ä»ð±¬Ô¤ÊÛ£¬²¢½«ÓÚ11ÔÂ7ÈÕ10:00ÕýÊ½·¢ÊÛ¡£ÐÇ³Û87 ºËÇæáÛ·å°æ£ºÉ¹µ¥·µ50ÔªE¿¨£¬Êµ¼Êµ½ÊÖ¼Û799Ôª£¬ÐÇ³Û87 ´ÅÇæ±ê×¼°æ£ºÉ¹µ¥·µ50ÔªE¿¨£¬Êµ¼Êµ½ÊÖ¼Û499Ôª£¬ÐÇ³Û87´ÅÖáÏµÁÐµÄÍÆ³ö£¬²»½öÊÇÆß²Êºç¶Ô´ÅÖáÊÐ³¡µÄÇ¿Á¦½ø¾ü£¬¸üÊÇÆäÔÚÍâÉèÁìÓò¼¼ÊõÊµÁ¦Óë³¤ÆÚÍ¶ÈëµÄÕÃÏÔ£¬Ë«Ê®Ò»Ê×·¢¸£ÀûÖúÁ¦Íæ¼ÒÇáËÉ½âËø×¨Òµµç¾º×°±¸£¬¿ªÆô´ÅÖá¾º¼¼ÐÂÍæ·¨¡£
