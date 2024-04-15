定位亲民性能不俗 三星990 EVO如何博得消费者青睐

【天极网DIY硬件频道】在当今这个数据爆炸的时代，数据的快速传输、高效处理和存储对于每个人来说都是至关重要的。不止有日常使用需求的用户，特别是对于那些追求高效生产力、出色游戏体验的用户来说，选择一款高性能的固态硬盘十分关键。同时，在这个PCIe 4.0占据主流、同时向PCIe 5.0逐渐过渡的时间段，广大用户在选择SSD的时候也需要考虑到硬盘的兼容性和适用场景。

在众多品牌和型号中，三星存储在此前已经带来了数款广受用户喜爱的产品。旗舰款产品来说，三星990 PRO可谓是当家花旦，在刚刚结束的AWE 2024上，三星展台游戏区中的所有顶级主机设备采用的均为990 PRO。这款产品也可以说是当下顶级内容创作者和游戏发烧友的共同选择。而除了旗舰级产品，三星在今年年初还推出了中端新品――990 EVO。这款产品也正是三星针对两代端口推出的过渡解决方案，从目前的平台销售成绩来看，三星990 EVO凭借其卓越的性能、能源效率和兼容性成为许多用户的选择，那么这款产品拥有哪些优势呢？我们一起来了解一下。

三星990 EVO是三星针对主流市场推出的升级版产品，旨在提供比前代产品更高的性能和更好的适应性。990 EVO支持PCIe 4.0×4和PCIe 5.0×2接口，意味着它能够兼容广泛的硬件设备，无论是目前主流的PCIe 4.0主板还是PCIe 5.0主板，无论是台式整机还是笔记本电脑都能轻松适配。其顺序读取速度最高可达5000 MB/s，这一显著性能提升较之前型号提高了43%，确保了数据处理的流畅性和应用程序的加载速度。目前市面上不少笔记本机型都设计了双M.2 SSD插槽，很适合使用990 EVO进行存储扩容。

值得一提的是990 EVO的随机读/写速度高达 700K IOPS/800K IOPS。特别是与970 EVO Plus 相比，随机写入速度最高可提升45%。

除了强大的性能，990 EVO的电源效率也得到了显著提升。与上一代产品相比，基于全新控制器架构的990 EVO能效提高了70%，功耗最多可降低25%，这不仅提升了设备的电池寿命，还支持更有利于电池效率的待机模式，进一步提高了能源利用效率。而对于当下的笔记本来说，轻薄化是趋势，与此同时厂商对于设备的能效管理也更为重视，致力于提升设备的续航水平。990 EVO的能效优势也更适合这些轻薄笔记本，轻薄且节能。

三星990 EVO采用了单面芯片方案，有效降低了发热量，同时也提升了硬盘的兼容性。背面大面积的散热标签设计，不仅有效提升了抗干扰性能，而且还提升了导热效果，三星的动态热防护技术也进一步优化了散热性能。这些创新技术的应用，保证了即使在长时间连续工作状态下，硬盘也能保持良好的性能表现。

三星990 EVO的高性价比也是其受到广泛欢迎的原因之一。作为中端可选的出色品质的原厂固态硬盘，它结合了三星存储强大的技术支持和出色的稳定性，非常适合大部分主流用户选择。

综合来看，三星990 EVO凭借其出色的性能、高效的能源效率、卓越的兼容性以及先进的散热技术，为用户提供了一个全面而强大的存储解决方案。无论是用于日常任务处理，还是作为游戏平台或专业工作站的核心部件，990 EVO都是值得考虑的优选。并且990 EVO确实非常有性价比，1TB版本仅售719元，2TB版本更是只要1249元。因此，如果你正在寻找一款能够满足当前和未来需求的固态硬盘，那么三星990 EVO无疑会是一个非常吸引人的选择。

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