市场监管总局出手！英伟达涉嫌违反反垄断法被调查

【天极网DIY硬件频道】12月9日消息，据国家市场监督管理总局官网公告，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020〕第16号)，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。

公开资料显示，迈络思科技(Mellanox Technologies)于1999年成立，提供基于InfiniBand和以太网技术的计算机网络产品，包括互联网相关产品的研发、生产和销售。英伟达于2020年4月宣布完成收购迈络思科技，交易价值为69亿美元。这次收购将英伟达在AI计算领域的专业技术与Mellanox在高速网络和数据传输领域的领导地位结合起来，旨在推动下一代数据中心技术的发展。

实际上，在收购完成之前的2019年4月，市场监管总局就收到了本案经营者集中反垄断申报。次年2月，市场监管总局对此进行立案审查，认为此项集中对全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

2020年4月16日，市场监管总局发布公告，决定附加限制性条件批准此项经营者集中，要求英伟达、迈络思和集中后实体履行相关义务，包括向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时，不得以任何方式强制进行搭售，或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品;不得在服务水平、价格、软件功能等方面歧视单独购买上述产品的客户;依据公平、合理、无歧视原则向中国市场继续供应英伟达GPU加速器、迈络思高速网络互联设备和相关软件、配件;继续保证英伟达GPU加速器与第三方网络互联设备、迈络思高速网络互联设备与第三方加速器的互操作性;继续保持迈络思高速网络互联设备点对点通信软件和集合通信软件的开源承诺等。

值得一提的是，这并非英伟达唯一的一起反垄断调查。今年7月15日，法国反垄断机构表明正在对英伟达进行反垄断调查。法国监管机构在此前一份生成式AI竞争调查报告中表达了“对AI行业依赖英伟达CUDA平台来编写AI软件感到担忧”，还提到英伟达投资AI云端基建初创CoreWeave同样令监管机构“感到不安”。

另一边，美国司法部在2024年8月也启动了对英伟达的反垄断调查，原因是英伟达的竞争对手投诉其在出售人工智能芯片时可能滥用其市场支配地位，调查涉及英伟达是否强迫云计算供应商购买多款英伟达产品以及一旦客户想购买AMD公司等英伟达同业对手的AI芯片，英伟达是否会对这些客户提高网络设备售价。

此外，就在市场监管总局发布公告的两天前，欧盟于12月7日开始调查英伟达是否以可能妨碍竞争的方式捆绑销售产品，具体涉及在合同中是否要求客户除购买GPU外还购买网络设备等行为。

AI热潮延续至今，英伟达成了这一风口上最为炙手可热的科技公司之一。2023年7月，花旗研究分析师Christopher Danely在一份报告中表示，英伟达将占据AI芯片市场“至少90%”的市场份额。因其高性能GPU芯片被广泛用于AI大模型的训练和运行中，到2023年6月，英伟达市值一举跨越了1万亿美元关口，也正是在这一年，英伟达股价开始飙升，当年涨幅达到夸张的239%。进入2024年，英伟达市值屡破新高，从分别达成“1万亿到2万亿”“2万亿到3万亿”的最快纪录。目前，英伟达市值涨至3.4万亿，仅次于苹果位居全球第二，并在2024年中一度登顶全球第一。

受相关调查影响，周一美股盘前，英伟达股价下跌约2%报139.74美元。而英伟达公司发言人Clarissa Eyu就记者邮件采访回复称，“我们很乐于回答监管机构可能对我们业务提出的任何问题。”

很明显的一点是，此次调查显示了我国维护市场公平竞争的决心。英伟达在GPU和AI芯片领域占据着极高的市场份额，可能存在的垄断行为将对其他竞争对手的发展造成阻碍，不利于市场的充分竞争。通过调查，能够防止英伟达滥用市场支配地位，保障其他企业有公平的机会参与市场竞争。同时，这一举措也从某种程度上也能提振国产芯片的市场情绪，增强国内芯片企业、投资者以及相关从业者的信心。