英特尔酷睿i7-14790F/酷睿i5-14490F评测：延续小黑盒，性能小幅提升

【天极网DIY硬件频道】前段的时间的CES 2024上，英特尔正式带来了全新的14代酷睿非K处理器，依旧采用Intel 7制程打造，最高24核32线程，与前代相比主要是频率上的小幅提升，还有部分型号增加了核心数量和缓存。而与此同时，今年英特尔也和前两年一样，面向中国大陆市场推出了专供的产品，包含酷睿i7-14790F和酷睿i5-14490F两款型号，今天就来和大家一起看看它们的表现如何。

规格参数小幅升级

这代依然延续着之前的传统，采用了黑色的包装盒，与其它型号有着比较明显的差别。

先来看看两款CPU的规格参数吧，酷睿i7-14790F定位要高一些，依然是Intel 7工艺，高性能混合架构设计，拥有8颗性能核心和8颗能效核心，共16核24线程，最高睿频可达5.4GHz，36MB三级缓存，基础功耗为65W，最大睿频功耗为219W。

与前代酷睿i7-13790F相比，P核最大睿频提升了0.2GHz，E核最大睿频提升了0.1GHz，三级缓存增加了3MB。不过值得一提的是，酷睿i7-14790F并没有和酷睿i7-14700F一样，对比13代型号增加4颗能效核心，采用8P+12E的组合，虽然三级缓存多了3MB，但多核性能上势必会有一定的落后。

酷睿i5-14490F同样是高性能混合架构，拥有6颗性能核和4颗能效核，共10核心16线程，最高睿频可达4.9GHz，24MB三级缓存，65W基础功耗，最大睿频功耗可达148W。

相比于前代酷睿i5-13490F，P核的基础频率和最大睿频分别提升了0.1GHz和0.3GHz，E核的基础频率和最大睿频分别提升了0.3GHz和0.2GHz，三级缓存保持了一致。而对比酷睿i5-14400F的话，除了频率提升外，还多了4MB的三级缓存。

总的来看，两款处理器对比之前的产品都没有非常明显的升级，就是频率和三级缓存的小幅变化。

理论性能测试

在开始测试前先简单介绍了测试平台：ROG Strix Z790-F Gaming Wi-Fi主板、16GB*2的英睿达DDR5-5600内存、1TB三星980 Pro+2TB英睿达P5 Plus硬盘、华硕TUF RTX 3070Ti O8G GAMING显卡、利民CORE MATRIX 360 BLACK幻芯矩阵一体式水冷、先马XP1200W雪装版电源。

来看理论性能测试，包含CPU-Z、CineBench R20、CineBench R23、Geekbench 5等软件，结果如下：

从各项的测试成绩来看，酷睿i7-14790F对比前代有提升，但确实真不多，单核提升约1-3%，多核则只有1-2%左右。

接着再来看看另外一款酷睿i5-14490F，测试结果如下：

与前代相比，酷睿i5-14490F单核性能基本没啥变化，多核提升了3-5%。

理论性能这块，两款产品对比前代的提升都并不明显，毕竟都只是提升了一点频率，也符合我的预期。

游戏性能测试

接下来我们进入大家非常关注的游戏性能测试，搭配的是RTX 3070Ti显卡，为了避免显卡瓶颈问题，测试均使用了1080P分辨率，最高或者次高画面设置，选择了包含《战争雷霆》、《赛博朋克2077》、《零之曙光》、《无主之地》、《古墓丽影：暗影》等10多款游戏。

先来看酷睿i7-14790F，结果如下：

总的来说表现还是很不错的，搭配RTX 3070Ti，可以非常轻松地应对这些游戏，我这里也简单和前代进行了下对比，依靠着更高的频率和更大的三级缓存，部分游戏的帧率有着一定的提升，最明显的当属《战争雷霆》这样的网游，提升了约17%，大型单机游戏的提升则微乎其微了。

然后是酷睿i5-14490F，结果如下：

流畅游戏都是没啥问题的，而与前代相比的话，由于基本只有频率上的微小变化，所以游戏性能这块没有什么明显变化。

从结果上来看，酷睿i7-14790F靠着更大的三级缓存，在《战争雷霆》这样的网游上有着比较明显的提升，而大型单机游戏的提升则非常小了。而酷睿i5-14490F只有频率上的小幅变化，所以游戏性能基本没有差别。

办公及生产力测试

除了游戏外，我们这块也来对办公以及生产创作能力进行下测试，同样是先看酷睿i7-14790F。首先是大家最为熟悉的PCMark 10现代办公基准测试和应用程序测试，前者覆盖了常用基本功能、生产力、数位内容创作以及游戏等场景，针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑、视频编辑和图形性能等项目;后者则主要测试我们日常办公最常使用的Office软件的性能。其中现代办公基准测试总分为9460，应用程序测试为18448，都是非常出色的成绩，日常流畅的浏览网页、视频会议以及使用办公软件编辑文档、表格啥的完全无压力。

然后是几款负载比较高的专业软件，平时除了办办公，也经常会使用电脑处理一些图片或是剪辑视频，测试的程序包括PhotoShop、Premiere Pro，运行PugetBench测试插件，它能够模拟用户日常的图片编辑处理和视频剪辑的操作，其中PS取得了1548分，PR为1096分。

CrossMark的综合测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，主要是针对CPU性能的测试，得分为2374，很出色了。

接着是酷睿i5-14490F，也是先看PCMark 10现代办公基准测试和应用程序测试，前者为8541，后者为15838，同样蛮高的，日常办公很轻松。

然后是PhotoShop、Premiere Pro测试，PS为1334分，PR为861分。

CrossMark测试，总分同样超过了2000，表现很不错。

两款处理器在生产力方面都有着不错的表现，应对日常办公非常的轻松，PS、PR等专业软件同样可以流畅的运行。

评测总结

总的来看吧，酷睿i7-14790F和酷睿i5-14490F与前代相比提升幅度都比较有限，和其它14代桌面产品一样，有些“挤牙膏”，毕竟都没有核心数量上的增加，只是三级缓存和频率的小幅提升，对于那些在用12、13代酷睿同级别产品的用户来说，基本没有升级的必要的，对于目前在用11代及以前处理器的用户，可以根据需求考虑下。我个人更推荐酷睿i5-14490F一些，价格与酷睿i5-14400F一样，频率上有小幅提升，三级缓存还更大了。而酷睿i7-14790F也与酷睿i7-14700F价格一致，虽然有了更大的三级缓存，但核心数量上却落后了一些，很难说有啥优势。