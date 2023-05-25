英特尔持续耕耘锐炫Arc显卡：不断优化激发潜能，游戏和创作全都要

【天极网DIY硬件频道】要说去年显卡的市场的一大惊喜，那就是英特尔正式重回独显市场，先后在移动端和桌面端发布了多款新品，让只有绿和蓝的独显市场中多了一抹蓝色。作为独显市场的一个“新人”，显卡的发布仅仅只是一个开始，想要释放出产品的潜能，持续的软件优化同样是重中之重。最近，英特尔在上海召开了“锐炫新势力，释放芯力量”技术分享会，详细的介绍了它们在锐炫显卡上所做的努力，并现场展示了一些成果。

英特尔公司中国区技术部总经理高宇在本次分享会上表示：“数十年来，英特尔一直致力于推动PC平台的创新。现在，我们凭借英特尔锐炫显卡更进一步――锐炫显卡的强大硬件实力，配合持续的软件优化、性能提升以及不断拓展的生态合作，将为消费者、游戏玩家和内容创作者带来更加出色的使用体验，驱动更加高效高产的创作创意和更加顺畅沉浸的游戏体验。”

累计21次驱动更新，支持XeSS游戏达50+

英特尔一直在持续耕耘锐炫显卡，提供强大硬件性能的同时，也在不断的进行软件优化。自推出以来，Arc显卡已经累计更新了21次驱动，为42款游戏提供了Day 0支持，也就是在发售首日起便有了优化支持，已有超50款游戏支持了英特尔XeSS技术。而且针对很多老游戏所使用的DX9，经过持续不断地优化后，在今年2月份一次驱动更新后，Arc显卡实现了高达43%的性能提升，并会持续针对DirectX 9、11和12进行优化升级。

而通过与技术人员的交流，笔者了解到，每一次驱动的更新都是非常不容易的，它们要抓取上千款游戏的运行数据，去分析、优化和测试，保障在驱动更新后能够给用户带来更好体验。当然，英特尔也并非自己“埋头苦干”，它们还积极的与游戏引擎提供商、游戏工作室、内容创作开发者、AIC厂商等众多生态伙伴携手合作，推动游戏和应用程序的适配优化。

游戏和创作全都要，持续优化提升用户体验

关于Arc显卡的优化方向，主要就是游戏体验和内容创作两大部分。首先是游戏体验，这里就必须要提到XeSS超采样技术，通过使用神经网络辅助运动矢量，以较低的分辨率渲染游戏，然后利用 AI 技术将图像提升至更高的分辨率，它可以在提升分辨率的同时，保证更高的性能，减少游戏卡顿，从而提升玩家的游戏体验。除了有越来越多游戏支持了这项技术外，英特尔也在不断改进这项技术，从最开始的1.0版本来到了如今的1.1版本，优化了内核，并采用新的Xess高级网络模型，降低了延迟，提升了游戏性能以及稳定性。

以最为顶级的锐炫A770为例，在2K分辨率并开启光线追踪的情况下，开启XeSS，《幽灵东京》、《杀手3》、《古墓丽影：暗影》等游戏帧率均有着明显的提升，部分游戏更是从原来的30帧+，提升到了60帧+，实现了从卡顿到流畅的飞跃。

而入门级别的锐炫A380，在XeSS技术的加持下，平均帧率提升可以达到了63%。在开启XeSS(性能)后，包括《使命召唤：现代战争2》、《霍格沃茨之遗》、《古墓丽影：暗影》在内的多款游戏都是从无法流畅运行达到了60帧以上。

在现场，英特尔还演示了它们英特尔锐炫显卡与《永劫无间》DX12版本围绕XeSS的合作，在开启XeSS(性能)后，帧率从90左右提升到了137，效果非常明显。

同时，在XeSS的游戏集成上，英特尔也提供了全面的支持。对于基于Unreal Engine的游戏，可以非常容易的通过插件的方式支持XeSS，包括Unreal Engine* 4.26+和Unreal Engine* 5，甚至刚刚发布的Unreal Engine* 5.2版本，XeSS也率先提供了支持。对于自研游戏引擎，英特尔提供了丰富的文档、示例代码和工程师来帮助开发者集成XeSS技术。

接下来是内容创作部分，这是Arc独显发布时就非常重视的一大应用方向，尤其是在视频编辑上，Xe媒体引擎内置了非常广泛的编解码器，包括H.265/HEVC、H.264/MPEG-4/AVC、VP9等，而且还率先支持了AV1硬件编解码加速的GPU，可以带来内容创作效率的提升。作为完全开放没有任何授权费用的编解码器，AV1比H.264编解码器高出50%，比HEVC高出20%，因此能够以更低带宽和更小文件提供更高质量的画面。锐炫显卡中的AV1编码硬件加速与传统软件实现相比，编码速度提高了50倍。目前，包括FFMPEG、Handbrake、Adobe和XSplit都已集成了对锐炫AV1的支持。

英特尔驱动针对内容创作进行了持续的优化，通过减少额外消耗，充分释放出锐炫硬件性能。针对OpenCL驱动实现了三个主要优化，提升了DaVinci Resolve视频编辑性能。全新的4369版驱动相比于3959版驱动，Pugetbench DaVinci Resolve总体提升33%，其中Fusion任务提升40%，4K Media任务提升27%。

锐炫GPU配备了2个专用视频后处理引擎，通过驱动的优化，DaVinci能够充分利用英特尔锐炫显卡的视频后处理器引擎，从而带来近2倍性能提升，这实现了双路8K60FPS视频素材的实时预览。

除了专业的创作软件外，英特尔也与很多普通用户所使用的剪映进行了深入的合作，满足了其跨Android、Windows等系统的软件架构适配需求。优化GPU引擎之间的空等问题，提高了视频编辑的利用率，从而提升了性能，让视频导出时间减少10%，让内容创作效率得到了提升。

同时，通过驱动优化，还实现了剪映特效着色器(Shader)性能近一倍的提升，满足了剪映OpenGL ES on D3D11软件栈与英特尔锐炫显卡的充分适配，使用锐炫GPU的内存压缩技术，从而缓解剪映专业版特效 shader的显存带宽压力，将shader性能提升了一倍左右，帮助用户节省约40%的导出时间(4369版对比3959版)。

另外，据英特尔介绍，它们内部还在跟ISV厂商，特别是国内的ISV厂商进行紧密的合作，在未来会带来更多针对内容创作方面的优化，并通过驱动或者应用层面释放出来帮助创作者提升效率和价值。

紧跟生成式AI热潮，开启AI创作新纪元

随着生成式AI Chat GPT的大热，AIGC成为当下人工智能领域最热门的发展方向，基于AI大模型的训练，利用现有的数据、算法和算力，生成更多数据或进行创作。目前，不少人都在本地部署stable diffusion这种AI绘图软件(开源模型)来进行创作，与ChatGPT需要超大的云端算力不同，它依靠本地显卡的算力即可，英特尔锐炫显卡便可以实现，让生成式AI运行在桌面端，业界正朝着这个方向去努力。

在活动现场设置的演示区，基于英特尔OpenVINO，AI绘图开源模型Stable Diffusion可以使用开源图片编辑软件GIMP在英特尔锐炫A750、A770等显卡上流畅运行，通过输入简单的文字，仅需很短的时间变可以实现创意绘图，帮助用户提升效率。当然，除了图片生成外，还支持智能P图、超分辨率、风格迁移等丰富的功能，生成式AI有着非常多的应用场景和广阔发展前景。

写在最后

通过这次的交流会，不仅让我对英特尔Arc独显有了更为深入的了解，同时还有着不少的感触。俗话说：万事开头难，而Arc独显的从无到有只是困难开头的一小部分，在产品发布后所面临的困难和挑战丝毫没有减少。而令人欣喜的是，21次软件驱动的更新，为42款游戏提供了Day 0支持，超50款游戏支持XeSS技术，游戏帧率不断提升，创作效率不断加快，英特尔通过持续软件优化和驱动迭代充分激发着显卡潜能，努力为用户带来更为出色的使用体验，充分展现除了它们要持续耕耘锐炫显卡的决心。

另外，无论是作为媒体编辑还是消费者，我都希望英特尔能够在独显这条路上坚持走下去，持续不断的去优化产品体验，并且在入门和主流级别产品站稳脚跟后，向更高定位的产品发起冲击，让广大消费者拥有更多的选择。