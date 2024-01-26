性能升级！iGame RTX 4070 Ti SUPER系列显卡正式开售

【天极网DIY硬件频道】七彩虹旗下iGame家族最新硬件iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡正式开售，最新硬件配备最高速的 GDDR6X 16GB内存，升级至256bit位宽，AI TOPS达到706，极强的性能及配置将满足AIGC玩家的需求，同时“超能力”硬件还能够满足游戏玩家的高画质需求及设计师内容创作需求。iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡已于京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售!

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精准游戏：RTX 4070 Ti SUPER

强劲的iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡是前辈RTX 3070 Ti性能的两倍，并拥有更多的核心，其中包括Shader核心、RT核心、Tensor核心数量都远胜于前辈，无论是AIGC或是游戏及传统内容创作，都能够获得极大的提升。尤其对于玩家来说得益于NVIDIA DLSS 3技术的加持，能够流畅丝滑的体验1440P 144Hz+的光追3A大作，可谓游戏体验拉满。

iGame Vulcan黑白双煞打造优质光追体验

在玩家心目中，旗舰级显卡永远都有iGame Vulcan的位置。Vulcan系列采用相当凌厉的造型设计风格，灵感源自“赛博朋克”艺术。以锐利的三角元素为源打造出凶悍的“刀锋硬件”，而相比起黑色的Vulcan，圣洁白Vulcan更能够打动钟爱白色系硬件玩家的心，相较于黑色版本，白色更突显一种神圣之感。

而在配置方面，RTX 4070 Ti SUPER Vulcan采用了“旋涡”散热器，配备三架104mm聚风镰环扇叶及导流型鳍片，并且在4*6+2*8mm豪华热管以及真空冰片技术加持，做到散热无忧。其中OC版本的一键超频功能更是能够将频率拉升至2685Mhz，超频整卡功耗控制在330W之内，绝对是玩家的游戏福音。除此之外Vulcan特有的“智屏”更是系列的“杀手锏”，通过iGame Center可实现内容自定义，无论是现状运行状态还是自定义图片，都可以轻松更换，加强可玩性。磁吸式的设计也能够将屏幕摘下，配合包装内部附赠的底座能够成为桌搭的好配件，黑白双版本Vulcan任玩家选择。

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan W OC 16GB售价：7899元

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan OC 16GB售价：7699元

iGame Neptune新亚特兰蒂斯瑰宝再现

许久未见的iGame Neptune重新回到玩家的视线当中，国际设计大奖的荣誉更是让它受到了全世界的瞩目。那银白一体式合金外甲及浅色系的金属武装让它绽放出“耀眼”的光芒，配合双流水的RGB灯组设计，打造出了地形层级感!主打一体式水冷的Neptuen拥有强大的散热效能，240mm水冷与可动式水冷头能够适应丰富的装机场景，匹配多种机箱!OC版本的Neptune同样拥有一键超频功能，最高频率达2685Mhz，功耗峰值340W。

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Neptune OC 16GB售价：7699元

iGame的宇宙文明&波普艺术

上述的Vulcan及Neptune为iGame最为著名的双旗舰，而现在要介绍的即为高端次旗舰以及专为新生代年轻玩家而推出的Advanced(简称AD)以及ULTRA系列。

说到AD系列就不得不提到那标志性的大红圈“引力之环”以及金属卡身设计，配合深邃的黑色三角点缀，质感拉满，突显的就是灵感来源“黑洞”的神秘感。而在散热配置上延续了大哥Vulcan的“聚风镰环”扇叶，配合大面积鳍片及6*8mm热管也能够达到极强的散热效果。当然冲AD的玩家当然是为了RGB灯效而来，通过iGame Center软件可以实现丰富的RGB灯效，打造只属于你的AD灯光盛宴!

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Advanced OC 16GB售价：7099元

而Ultra系列则是iGame家族的人气之王，凭借浅色系风格的超高颜值斩获了一大批新生代用户。Ultra系列有融合多元艺术风格的属性，因此在不同世代中尝试了风格各异的设计，如30系的蒸汽波及40系列的波普风格。Ultra散热器正面虹彩渐变效果能够在不同的光线下呈现不同的颜色，给予玩家多种视觉体验。散热方面配备的3架100mm的环型扇叶及大面积鳍片，配合6*6mm热管，也能够达到优秀的散热表现，绝对是新生代玩家们的新潮硬件首选!

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ultra W OC 16GB售价：6899元

iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER系列显卡已于多平台开售，在“七彩虹京东自营旗舰店”购买显卡的用户可通过特别设置的“普通晒单”及“AI绘图晒单”的好评晒单返图玩法，有机会赢取价值100元或200元的京东E卡，想获取奖励的用户赶紧来参与吧!