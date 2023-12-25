英伟达老显卡帧率翻倍的梦 竟然是靠AMD实现的...

【天极网DIY硬件频道】从去年九月份起，英伟达陆续发布了RTX 40系列显卡，采用了全新的Ada Lovelace架构，尽管在核心规格和显存位宽都挨了刀，但依靠着全新的架构，性能表现还是非常不错。而且还有全新的DLSS 3技术加持，新增了Frame Generation插帧技术，也就是帧生成，能够让游戏帧率实现翻倍甚至数倍的提升，堪称游戏利器。不过遗憾的是，帧生成功能仅有RTX 40系列支持，其余的老显卡并不能使用，让老用户有点难绷。而时隔一年多之后，令人没想到的是，让英伟达老显卡焕发新春的竟然AMD...

AMD虽然早在去年11月就宣布了全新的FSR 3，直到今年的8、9月份才随着RX 7800 XT、RX 7700 XT两款新显卡一同落地，它也引入了一项名为“Fluid Motion Frames(平滑移动帧)”的技术，官方称其为“AFMF”，属于AMD的“帧生成”终于来了。而且它不仅仅局限于一小部分AMD的新卡，而是支持很多老显卡，甚至是N卡，只能说格局打开了。并且在前一阵，AMD将FSR 3开源了，支持DirectX 12和虚幻引擎5，允许玩家、mod制作者和游戏开发者把FSR 3技术整合到游戏里面。

于是，有一位GitHub上的大神便做了一个可以把DLSS 帧生成替换成 FSR 3的MOD，适用于RTX 20/30系列显卡，属于是“曲线救国”了。虽然听起来很抽象，但确实成功实现了。没想到英伟达老显卡想要用帧生成的梦，是AMD实现的...而且理论上是适用于任何支持DLSS 3的游戏。

据了解，这个mod的使用方法也并不复杂，需要先导入注册表“骗”过英伟达，然后将MOD导入指定的文件就可以了，当然还得打开Windows图形设置中的硬件加速GPU计划。完成一些列操作之后，原本不支持的DLSS Frame Generation选项就可以在游戏中打开了。

目前这个mod适用于《赛博朋克2077》和《巫师3》等游戏。根据实测，《赛博朋克2077》成功从25帧来到了47帧，实现了帧率翻倍提升。不少网友已经进行了实测，帧率都获得了大幅度的提升。

当然，也有网友反馈会有一些画面异常的小BUG，但毕竟这不是官方搞的，没针对游戏做适配和优化，所以还要啥自行车呢。

值得注意的一点是，这个mod是拿FSR 3的插帧功能替代了DLSS 3的帧生成，基础的超分辨率还是靠显卡本身支持的DLSS 2所实现的，所以只有RTX 20/30系列显卡可以实现这样的帧率暴增，更老的N卡应该是不行了。

尽管现在支持的游戏还有限，但这个mod却让原本不支持DLSS 3帧生成技术的RTX 20/30系列显卡可以获得类似的体验，游戏帧率暴增，我愿称其为好活。不过，英伟达老显卡实现帧率翻倍，靠的居然是AMD的FSR 3，不知道老黄看到了作何感想...

没想到AMD开源FSR 3居然先造福的是一大批老N卡玩家，大神们的狠活让RTX 20/30显卡焕发了新春，喊一句AMD YES不过分吧。