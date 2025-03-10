RTX 5060系列参数曝光：RTX 5060或提升明显，Ti有8/16GB双版本

【天极网DIY硬件频道】从今年CES 2025开始，英伟达陆续发布了RTX 50系列显卡，截止目前已经登场的有RTX 5090/5090D，RTX 5080以及RTX 5070 Ti和RTX 5070，国内的建议售价从4599元到16499元，价格还都是比较高的，更多的消费者还是期待“甜品级”的RTX 5060系列产品。而根据最新的消息，RTX 5060系列将在未来一个多月内陆续上市，相关的规格参数也被曝光。

根据曝光，RTX 5060 Ti将会采用GB 206―300内核，拥有4608个CUDA核心，比前代RTX 4060 Ti增加了256个，提升约6%左右。它和前代一样，依然是128bit显存位宽，显存频率为28Gbps，提供8/16GB GDDR7两种显存版本，TGP为180W，比前代增加了20W

RTX 5060预计也会使用GB 206―250内核，核心数量要更少一些，有3840个，如果真的属实的话，那么它的核心数量对比前代RTX 4060提升了达25%，有望成为除RTX 5090外，性能提升幅度最大的显卡。它同样是128bit显存位宽，8GB的GDDR7显存，显存频率为28Gbps，TGB功耗仅为130W，比前代高了15W。

而除了RTX 5060系列外，这代还将有RTX 5050，它会采用GB 207-300内核，2560个CUDA核心，128bit显存位宽，8GB的GDDR6显存，也是RTX 50系列中唯一没有采用GDDR7显存的型号。

至于发售时间，RTX 5060 Ti的16GB版本以及将在本月底登场，RTX 5060 Ti的8GB版本大概率下月初，预计售价为3299元起；RTX 5060 8GB则是下月中下旬，售价为2599元起；至于RTX 5050则要等到5月份了，应该能够来到2000元以下这个价位段。

相比于上面的那些高端旗舰型号，主流级别的RTX 5060系列应该会是最走量，旨在满足广大消费者对图形处理能力的需求，能够流畅运行大多数2K分辨率的游戏，为玩家提供出色的游戏体验。同时，借助DLSS等先进技术，它还能进一步提升游戏帧率，降低画面延迟。RTX 5050应该是为1080P分辨率游戏所准备的入门级产品，面向对画面质量需求不那么高且预算不足的消费者。

值得一提的是，RTX 5060系列将面临的竞争压力还是蛮大的。AMD虽然战略性的放弃了旗舰显卡市场，但上个月推出的RX 9070系列无论是游戏性能还是价格都是“暴打”了RTX 5070系列。而AMD也预告了，将会在第二季度带来主流级别的RX 9060系列，目前的曝光消息只有关于RX 9060 XT的，很巧的是它同样是提供了8/16GB两种显存版本，可以说是精准对位RTX 5060 Ti，不知道会不会延续9070系列上性能和价格的“双杀”。这样的竞争对于广大消费者还是蛮不错的，可以有更多的选择。