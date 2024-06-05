COMPUTEX 2024：鑫谷为时代注入AI动力基因！

【天极网DIY硬件频道】助力AI新动力!COMPUTEX2024台北电脑展于6月4日在台北南港展览馆正式开展，这次展会汇聚了全球1500家顶尖科技企业，将为世界展示自己最新的科技与相关AI产品。作为人工智能和大模型应用的爆发之年，AI在计算机和服务器领域拥有巨大的潜力，本次展会将是AI人工智能与PC创新的交汇点。

中国机电散品牌鑫谷，一直专注于PC计算机与AI服务器的机箱、电源及散热一站式解决方案。本次展会鑫谷将携带其最新研发的数字电源KE-1300P拆解亮相，以及一系列为AI运算及个人工作站设计的散热器及机箱产品，这些产品以稳定的电源输出及卓越的散热性能为AI运算提供了坚实的硬件支持，确保了高密度计算环境的顺畅运行。

在AI技术的浪潮中，鑫谷深知创新是企业持续成长的核心动力。因此，公司投入大量研发资源，开发智能数字电源、智能散热方案和高效能的AIPC机箱，这些产品通过智能控制和优化设计，能有效提升系统的能效比和稳定性，实现更高的能源利用效率。

在台北南港展览馆1号馆4楼 L1125，参观者将可以近距离体验到鑫谷的最新产品的交互操作，还能了解到这些产品如何帮助AI技术在实际应用中发挥更大的潜力。

鑫谷的团队也在现场解答各类产品疑问，分享他们对AI硬件发展趋势的见解。随着AI技术的不断进步和应用领域的不断扩大，鑫谷的创新产品和绿色电能解决方案将为行业带来更多的可能性，共同推动AI人工智能技术的发展。