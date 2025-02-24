开学季好物大赏，闪迪存储阵容总有一款适合你！

【天极网DIY硬件频道】新学期拉开帷幕，同学们的学习、生活与娱乐需求都离不开强大的存储设备支持。今天就为大家带来几款来自知名闪存存储品牌闪迪的超实用存储产品，从日常存储到专业场景，全方位满足你的需求!

多设备存储神器：闪迪至尊高速酷锃OTG USB 3.2 (Type-C)闪存盘

在大家的学习过程中，资料常常需要在手机、平板和电脑之间频繁传输。而闪迪至尊高速酷锃OTG USB 3.2 (Type C) 闪存盘(简称：闪迪DDC4)堪称这方面的“救星”。它拥有USB Type-C和Type-A双接口，能够完美兼容多种设备。无论是用手机记录的课堂板书还是拷贝老师的课件ppt，跨设备存储与转移都非常方便。

闪迪DDC4采用全金属的外壳搭配旋转设计，不仅质感满满，还能很好地保护连接器，经得起日常的磕磕碰碰。它的容量选择十分丰富，至高可选1TB版本并拥有高达400MB/s的读取速度，大容量配合高速度，让大家可以随意存储学习资料、课程视频等内容，不同的存储规格适合有不同需要的朋友们!

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京东商城：https://item.jd.com/100011408814.html

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日常存储小能手：闪迪至尊高速酷弦 USB 3.2 Gen1闪存盘

对于学生和白领这类需要频繁进行日常存储的人群来说，闪迪至尊高速酷弦 USB 3.2 Gen1闪存盘(简称：闪迪CZ550)可谓是绝佳之选。它的外观设计十分亮眼，凝夜黑、罗兰紫、能量绿等多种配色，满足不同的个性审美，令人一见倾心。内置的钥匙扣环设计超贴心，随时随地取用很方便，也降低了丢失的风险。

性能方面，USB 3.2 Gen1接口带来100MB/秒的传输速度，能快速完成文件的存储和读取。32GB、64GB、128GB和256GB多种容量规格，很适合学生朋友们存储作业、课件，或者白领朋友们保存工作文档。

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户外存储专家：闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版

对于那些热爱摄影的同学和经常在户外工作的朋友们，闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版(E61)一定可以给你惊喜。众所周知，户外环境对于存储设备提出了更加严苛的要求。而闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版(E61)具备IP65防护等级，防水防尘，哪怕不小心掉进水里或者沾染灰尘都不会影响使用;耐用的硅橡胶涂层提供更高的抗冲击性，使它能承受高达3米的跌落，在户外各种复杂环境下都能稳定工作，十分可靠。

闪迪至尊极速移动固态硬盘卓越版(E61)支持NVMe协议和USB 3.2 Gen 2接口，读取速度高达1050MB/s，写入速度高达1000MB/s，能快速存储和传输大量高清照片、视频素材，摄影师可以实现直连编辑，大大提高工作效率。至高8TB的超大容量，大家可以完全不用担心存储空间不足的问题。独特的锁环设计方便携带，AES-256位硬件加密技术为你的数据安全保驾护航。

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摄影必备存储卡：闪迪至尊超极速 SDXC UHS-I存储卡(V30)

对于追求高品质拍摄的摄影师同学们来说，闪迪至尊超极速 SDXC UHS-I存储卡(V30)必不可少。支持V30视频录制级别(最低持续写入速度不低于30MB/s)，2TB容量版本的读取速度高达250MB/s、写入速度高达150MB/s，在拍摄过程中，能够流畅定格每一个精彩动作，拍摄无损4K超高清视频。

容量高达2TB，海量空间可存储可观数量的照片和视频。并且，它还具备耐极端温度、防水、防冲击、防X光和防磁等特性，在各种恶劣环境下都能稳定发挥性能。

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游戏与PC存储升级利器：WD_BLACK SN7100 NVMe SSD

工作学习之余怎么能不体验一下3A大作的魅力呢？想要升级PC存储的同学，WD_BLACK SN7100 NVMe SSD毫无疑问是理想选择。它顺序读取速度高达7250MB/s，顺序写入速度高达6900MB/s(1TB-2TB容量版本)，随机读写性能也有了长足进步，游戏加载速度大幅提升，告别漫长的等待时间，加载地图、存储进度秒完成。

SN7100采用DRAM-Less设计，相较于上一代产品(SN770)，它的性能提升约35%，能效提升约100%，在为你带来高性能游戏体验的同时，还能延长笔记本电脑和掌上游戏设备的续航。通过WD_BLACK仪表板(仅限Windows系统)，我们可以方便地监控管理SSD健康状况、更新固件，开启Game Mode还能进一步优化游戏体验。2TB的大容量足够我们下载安装各种大型游戏和文件，脱离空间焦虑。

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以上就是为大家精心推荐的开学季存储产品，闪迪旗下丰富的存储解决方案各有所长，能够满足不同场景的需求。同学们可以根据自己的实际情况选择最适合自己的那一款，让新学期的学习、生活和娱乐更加便捷、高效!

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