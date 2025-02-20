2K享电竞 4K玩3A iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC评测

【天极网DIY硬件频道】前段时间我们集中体验了RTX 5090 D与RTX 5080两款旗舰显卡系列，以RTX 50系满血实力体验各式支持最新技术的3A游戏与应用的同时，也展望了RTX 50系后续产品的表现。

“60”“70”等主流显卡系列无疑拥有更广泛的受众，加之依照惯例，这些型号往往会成为同代笔记本高端显卡性能的重要参照，因此它们的性能水平备受硬件玩家关注。而在2月20日也就是今天晚上，非公OC规格的RTX 5070 Ti正式解禁性能并同步开售。

近期我们就对其中的iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC进行了体验，它的性能给我们带来不小惊喜。从各种角度评价，它可以是“青春版”RTX 5080，也可以是支持了DLSS 4技术的RTX 4080;仅计算传统性能它就比RTX 4070 Ti强30%，如果加上DLSS 4的多帧生成等技术，则可以实现2倍以上的帧率提升。

NVIDIA认为它是RTX 3070 Ti用户升级换代的完美选择，笔者觉得它不止于此，而是未来几年内所有想要从2K升级到4K分辨率的游戏玩家，可以首先考虑的选项。

架构解析&规格介绍

RTX 5070 Ti同样基于Blackwell架构GB203芯片，相比采用完整规格的RTX 5080略有缩减，但相比前代同为“70 Ti”的产品提升了一档。它同样包含新架构的所有新特性，例如第4代RT Core、第5代Tensor Core、新的媒体引擎，以及DLSS 4与更多AI功能支持等，在媒体引擎数量上则配备2个第9代NVENC与1个第6代NVDEC。

在具体规格上，RTX 5070 Ti采用的GB203芯片包含8960个CUDA核心，以及70个RT核心、280个Tensor核心、280个纹理单元、96个光栅单元，分布在70个多单元流处理器中。在光栅单元以外的所有核心规格方面，RTX 5070 Ti基本都相当于RTX 5080的约83.3%。

RTX 5070 Ti从完整GB203芯片的7个GPC中削减了1个，因此带来了上述差异。此外从核心中不同单元的数量组合上，可以看出RTX 50系显卡中普遍存在规格不太标准的GPC。

多单元流处理器架构则正如此前我们所介绍的，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

显存方面，RTX 5070 Ti继续采用16GB容量、256bit位宽的GDDR7显存，显存频率稍低，但总带宽依然达896GB/s，不仅达到了4K分辨率高画质游戏应用的门槛，还可以相对RTX 5080更实惠的价格支持较小规模本地模型的对话、生图等AI功能。

在通道与接口支持上，RTX 5070 Ti也支持高速的PCIe 5.0x16通道，并配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

近期，我们收到七彩虹旗下国创新生代电竞硬件品牌iGame推出的这张iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB显卡，接下来让我们一起了解它的具体表现。

外观设计

经过上一代波普艺术风格的外观诠释，iGame Ultra系列在RTX 50系显卡上开始使用嘻哈艺术风格，以嘻哈律动引领青春潮流的前卫精神。

显卡散热外甲的主体依旧采用Ultra标志性的白色，并搭配粉色描边元素与多处渐变、透明风格。表面通过浮雕式的规律曲线，与遍布外甲与背板各处的涂鸦艺术字体，进一步展现视觉律动感与个性表达。

在散热方面，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在嘻哈风格散热外甲下，配备了7根6mm热管+大面积高密度鳍片+三环型101mm风扇组合，三槽体型下豪华的散热配置能够实现稳定性能释放，更能为DIY玩家提供足够的超频冗余。

显卡侧面不仅用大面积裸露的鳍片增强散热风道，更是在底部采用了贯穿式RGB光效区域，随着PC启动点亮成为显卡的主要元素，为用户带来十足视觉冲击。

来到显卡背面，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC同样采用嘻哈风格纹路元素与Ultra涂鸦字体的组合，并在尾部采用大面积开孔形成吹透设计，进一步加速热量逸散。

供电方面，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC继续采用单个布置在侧面的12V-2x6供电接口。据了解，iGame后续也将推出采用隐藏供电设计的RTX 50系显卡。

显示接口方面，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC同样采用目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

综合来看，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC作为iGame Ultra系列最新成员，以全新嘻哈风格诠释年轻玩家文化与白色系硬件审美。同时也拥有堪称冗余的散热堆料表现，它能否满足玩家更进一步的游戏性能需求，接下来我们通过测试揭晓。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC的性能、散热等表现，测试均在显卡自带的一键超频模式下进行。

前不久更新的2.62.0版本GPU-Z依然没法完整识别最新的RTX 5070 Ti，不过我们已经能够从中读取不少有效信息，例如核心规模、显存位宽、带宽等。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代相近定位产品RTX 4070 Ti、RTX 4080的跑分结果一起参考。

在三项以2K分辨率运行的基准测试中，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC达到与RTX 4080互有来回，几乎持平的理论性能，相比前代RTX 4070 Ti也有27%-40%的长足提升。

由于配备了与RTX 5080规格相似的大容量、高位宽显存，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在4K测试中的表现依然出彩。我们借助Time Spy Extreme与Fire Strike Ultra项目进行了进一步测试，并让它与前代RTX 4070 Ti SUPER，本代定位更高的RTX 5080同台竞技。

在4K分辨率测试中，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC相比前代RTX 4070 Ti SUPER有着14%-26%的提升，同时达到了本代更高定位显卡RTX 5080约82%的性能。目前NVIDIA已经公布了RTX 5070 Ti的中国大陆MSRP，定价6299元起，可以说性价比不错。

此外，我们也注意到iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在3Dmark中总体跑分表现略微超过RTX 5090 D一半，考虑到它们之间存在巨大的价格差异，RTX 50系显卡在4K游戏应用中的性价比巅峰也许就出现在RTX 5070 Ti上。

软件测试的最后，我们在我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行30分钟单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况，验证iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC的散热表现。

单烤测试中可见，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC的整卡功耗维持在310W左右，核心温度与显存温度稳定在约61℃与56℃，此时风扇转速仅为约1600RPM，仍有不小的余量，可见新一代Ultra豪华的散热模组配置能够满足RTX 5070 Ti的散热需求。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用《赛博朋克2077》与《怪物猎人：荒野》这两个游戏内的Benchmark功能。同时，它们分别具有DLSS 4与DLSS 3的支持，因此能够提供针对不同游戏类型的性能参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为3840*2160的标准4K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。

此画质设置下，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在游戏内Benchmark中能够提供高达161.62的平均帧数，最低帧也达到143，可以说能够满足许多玩家搭配4K 160Hz游戏显示器游玩的需求。

而在不支持DLSS多帧生成的《怪物猎人：荒野》中，我们同样使用4K分辨率，最高画质预设，开启DLSS至性能档位，并开启帧生成。iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在游戏内Benchmark达成120.14平均帧数，完全能够满足此类动作游戏流畅游玩的需求。

接下来进入游戏内实测的环节，我们选用《赛博朋克2077》、《霍格沃兹之遗》两款支持DLSS 4系列功能的游戏，以及目前仅支持DLSS 3的《黑神话：悟空》在相同的画质设置下分别测试16:9比例4K分辨率与2K分辨率的游戏性能表现。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

在《赛博朋克2077》中，我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。4K分辨率下实机游玩的帧数能够达到与Benchmark相近的表现，完全满足玩家以4K分辨率160Hz高刷新率游玩的需求。

调整为2K分辨率后游戏的帧数再次大幅增长，同时系统整体延迟也有大幅下降，在流畅度方面表现更优。可以说，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC作为2K游玩3A大作的解决方案时，也能为玩家带来十足性能体验。

而在《霍格沃兹之遗》中，同样在预设最高画质并开启光线追踪，开启DLSS性能与多帧生成4x等功能的实机游玩测试下，分辨率的变化对性能产生的影响相对更小。2K分辨率能以平均260帧游玩，4K分辨率也能达到平均近200帧，符合一些高端游戏显示器的分辨率与刷新率性能组合。

《黑神话：悟空》作为近期对硬件性能需求较高的热门国产3A大作，让许多玩家的老显卡备感压力。在我们的测试中使用影视级画质预设，全景光线追踪调至高档位，且DLSS调至性能档，并开启帧生成的条件下，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在4K分辨率实机中达到平均70帧、1% Low帧50帧的性能水平。如果调整为2K分辨率，游戏平均帧得以突破100，1% Low帧也超过70帧，在体验上更为流畅。

游戏实测部分的最后，我们也将4K分辨率游戏实测过程中，由FrameView软件记录的显卡功耗集中以折线图展示。

经过统计，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC以4K分辨率在《赛博朋克2077》中的平均功耗约为281W，在《霍格沃兹之遗》中平均功耗约为263W，在《黑神话：悟空》中平均约为279W，低于标称TDP，也稍高于前代RTX 4070 Ti/Ti SUPER约250W的游戏实机功耗水平，对玩家的电源要求依旧宽松。

综合来看，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC不仅在性能上与前代RTX 4080持平，且能够借助DLSS 4多帧生成等功能，在新游戏日益水涨船高的性能需求下，进一步带来高流畅度体验。作为新一代实现了高画质2K通杀、4K入门的高端显卡，具有不错的实机表现与竞争力。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对blender与V-Ray两种渲染应用，并使用Benchmark软件进行跑分。

iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC在blender的monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到3779分、2008分和1977分。作为参考，性能相当于本代旗舰RTX 5090 D的约51%-54%。

而在V-Ray的RTX渲染测试中，iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra W OC获得8160分，同样达到了RTX 5090 D约54%的性能水平。

评测总结

NVIDIA新推出的RTX 5070 Ti在性能上带给我们不小惊喜，它能够以远低于本代旗舰显卡50%的规格与价格，实现超越其50%的性能表现，带来RTX 50系显卡中可供参考的规格、性能、功耗与售价甜点。16GB、256Bit GDDR7显存也使它能够满足主流3A大作在高特效下以高分辨率、高刷新率畅玩的需求，还可兼顾一部分生产力乃至本地AI应用。

iGame推出的RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB显卡作为基础MSRP型号的OC版本，在测试中表现出超越其它基础型号的跑分与游戏实机性能表现，可以说名副其实。在新一代嘻哈风格散热外甲设计加持下，相信也能为喜爱浅色系硬件的玩家创造更多情绪价值。

2月20日22:00，这款iGame RTX 5070 Ti Ultra W OC 16GB显卡将在七彩虹官网商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台及全国授权零售经销渠道同步开售。除iGame Ultra系列外，七彩虹还带来iGame Vulcan、Advanced及战斧等多个不同系列的GeForce RTX 5070 Ti显卡供玩家选择，售价6299元起，抢购即刻开始不容错过。