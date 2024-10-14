这次内存超频真的有手就行？即将到来的CUDIMM内存杂谈

【天极网DIY硬件频道】继On die ECC、板载PMIC之后，CKD时钟驱动器成为了又一种从服务器内存进入消费级内存领域的技术。

近期伴随着新一代Intel酷睿Ultra桌面处理器与Z890芯片组发布，我们注意到已经有不少新一代高端主板将支持的DDR5内存频率标到9000MT/s甚至更高。不由得使人好奇，是CPU内存控制器的进步神速？还是高端主板在设计上有什么新发展？这些信息我们也许要到性能解禁的那天才能得知。但同样值得关注的还有DDR5内存的新发展：应用了CKD时钟驱动器的CUDIMM内存。

行业标准组织JEDEC在今年初就发布了定义文件，其中对它的描述是：一种在DDR5 CUDIMM、CSODIMM与CAMM内存上运用的寄存时钟驱动器，主要功能是在主机控制器与DRAM之间缓冲DDR时钟。

如果要大致总结一下它的特点，就是借助CKD这个位于内存条上的元件，内存可支持动态时钟频率调整、并与CPU控制器频率解耦，以此实现增强信号完整性，提升整体的电气性能，从而获得更高的速度。预期这项技术的加入，将会很大程度上解决一些硬件体质、主板电路设计等因素导致的稳定性问题，直观来看就是进一步提升DDR5内存频率，并降低用户使用高频的门槛。

也就是说，此前普遍被认为不适合内存超频的2DPC、4插槽主板今后也能轻松达到8000+MT/s的内存频率吗？这一点还需要我们通过实际体验来解答。

目前已经有许多存储品牌宣布推出了旗下的CKD DDR5也就是CUDIMM内存产品，包括芝奇、威刚、佰维、七彩虹、十铨等，标称XMP频率从8200至最高9000+MT/s，提供单条16GB或24GB容量。其中一些厂商指出这种新型高频内存专为新一代酷睿Ultra处理器与平台设计，可在Z890主板上轻松达到9000MT/s，并提供性能与稳定性的显著提升。

十铨T-FORCE LAB分别在DDR5-9000 C42与DDR5-9600 C44进行了内存稳定性测试，截图显示均使用了4槽主板，搭配了一颗20核CPU，可能是即将正式推出的Ultra 7-265K/KF。不过9600MT/s的超高频率测试中开启了Gear4模式，降低了CPU内存控制器的压力，可能也对效能、延迟有所影响。

佰维推出的首款CUDIMM内存DW100标称XMP规格达到DDR5-9200 C42，开机图显示的其它规格包含24GB*2容量、1.45V电压等，截图同样显示在测试中使用了一款4槽主板。

七彩虹与阿斯加特都带来了频率高达9600MT/s的DDR5 CUDIMM内存，且CAS延迟均为44，在阿斯加特内存的XMP配置文件中显示这一频率需要内存以1.5V电压运行。这些品牌发布或透露的信息也着重描述了内存的马甲设计，可以预想到9000MT/s以上的超高频率会对内存产生更大散热压力，需要用户额外关注。

最后还值得一提的是芝奇。据外媒信息，芝奇未正式发布的Trident Z5 CK内存套装是华硕寄送的Z890媒体评测包的一部分，这同样是一款CUDIMM内存，但标称速率为8200MT/s，相比其它已有消息的同类产品更低。

小结

第二代酷睿Ultra系列桌面处理器将在几天后正式发售与性能解禁，也许届时我们将会顺便得到更多关于CUDIMM内存的信息，并展望已有预告的10000MT/s内存时代的到来。

CKD时钟驱动器的加入，的确为桌面PC内存超频带来了实质性提升吗？还是说目前爆料信息中的频率提升，更多得益于新一代Ultra处理器或是早期测试中使用的各种高端主板呢？相信很快我们就有机会在实际体验中揭晓。