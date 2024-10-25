科技体验之旅，七彩虹Z890系列主板品鉴会将于10月26日盛大启幕

【天极网DIY硬件频道】在10月10日，英特尔新发布的酷睿Ultra 200S系列处理器受到众多关注，新的Arrow Lake融合了高效的架构设计与先进的AI处理能力。作为英特尔的钛金级合作伙伴，七彩虹一直在技术创新和产品研发上全方面与英特尔保持紧密、深入的合作。在酷睿Ultra 台式机处理器(第二代)发布的同期，首发了7款Z890新品主板，超强的规格能够更好地发挥出酷睿Ultra 200S的实力。

七彩虹始终坚持以用户需求为导向，致力于为消费者提供性能卓越、品质可靠的电脑硬件产品。在主板领域，七彩虹更是凭借其深厚的技术积累和创新精神，不断推出具有划时代意义的产品。备受瞩目的七彩虹Z890系列主板品鉴会将于10月26日在北京环球贸易中心开展，本次品鉴会不仅是七彩虹软件技术革新和产品研发能力的全面展示，更是对广大科技爱好者、DIY玩家和行业媒体的一次盛情邀请。

本次品鉴会上给大家带来的新品单品有四款iGame系列Z890，两款CVN 系列Z890，一款战斧Z890还有我们的W790服务器主板;另外在体验区展示了：iGame Z890系列主板定制旗舰整机、iGame ULTRA家族系列产品整机与COLORFIRE 橘宝整机共5套体验平台;七彩虹还特别邀请了“专业败家”超频团队，将为大家展示英特尔 酷睿 Ultra 9 285K处理器和七彩虹iGame Z890 FLOW主板搭建的压缩机iGame超频主机。现场舞台展示还有更为极致的液氮散热超频演示。

本次Z890系列主板品鉴会不仅是七彩虹硬件技术创新的一次集中体现，同时还会发布Z890系列主板所搭配的七彩虹新版的iGame定制图形化BIOS，重新设计了EZ主页，加入设置存档和收藏夹等丰富功能，简化操作步骤等方面的提升，现场设置了多个BIOS平台供来宾体验。

本次品鉴活动环节我们为现场的来宾开放了英特尔GTC科技体验中心，更深入了解英特尔的发展历程，制造技术与代工展区，再到AI PC应用、数字化转型智能应用体验展区，每一处都充满了科技与艺术的交融。英特尔GTC科技体验中心的成立，是英特尔展示科技成果，促进产业交流的重要一步。未来，英特尔将继续聚焦中国市场需求，加速本地应用开发，持续为产业和社会创造价值。

“突破，不止于芯”七彩虹Z890系列主板品鉴会将会让我们看到七彩虹展示的最新产品和技术以及研发实力的提升，还能够与用户进行更加深入的交流和互动，期待大家关注本次品鉴会，10月26日一同开启这场充满惊喜与突破的科技之旅。