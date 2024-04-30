高频内存性能触手可及 Lexar雷克沙ARES RGB DDR5 6800简评

【天极网DIY硬件频道】DDR5内存的普及趋势似乎不可阻挡，高频产品层出不穷，在700-800元价位，我们就能轻松享受到原厂颗粒与高频率带来的超高性能。

此前我们就对Lexar雷克沙推出的ARES RGB DDR5内存条套装进行体验，它采用16GB*2套装组合，拥有海力士金标认证的原厂A-Die颗粒，XMP频率标定达到6800MHz的同时，拥有CL34的低时序，从纸面参数来看表现突出。

Lexar雷克沙ARES系列DDR5内存均采用家族式的包装与外观设计风格，包装正面印有品牌Logo、产品图、名称、类型与部分基础参数，整体元素方面也应用了红色线条、彩色纹路等，凸显电竞风格与RGB特性。

马甲设计方面，这款DDR5内存同样采用Lexar雷克沙ARES系列的家族化设计，马甲为铝合金冲压成型+表面阳极氧化工艺，并通过导热垫与内存颗粒接触辅助散热，马甲主体丰富的表面轮廓与图案设计，结合顶部磨砂半透明表面的RGB灯条，使其在玩家的硬件装备中更加醒目。作为区分，ARES系列内存RGB版为“战神之刃”，非RGB版则是“战神之铠”。

接下来我们就将Lexar雷克沙 ARES RGB DDR5 6800内存安装至测试平台，并通过软件进行默认XMP频率、手动超频状态下的性能实测。

我们使用的测试平台部分配置如下：

我们将两条内存安装至插槽2与插槽4，并使用CPU-Z读取其SPD信息，可见这款DDR5内存采用SK海力士颗粒，支持XMP 3.0，支持的JEDEC频率为2400MHz(4800MT/s)与2800MHz(5600MT/s)，开启XMP后可以来到标注的3400MHz(6800MT/s)。

通过AIDA64-内存与缓存测试，简单测试一下开启XMP的内存理论性能。

内存读取：93541MB/s、内存写入：88817MB/s、内存复制：86551MB/s、延迟为67.6ns。

这对高频的Lexar雷克沙ARES DDR5内存在开启XMP后能够带来不错的读写拷表现，同时拥有较低的内存延迟，对多数用户而言这是触手可得的超强性能。

考虑到它采用了SK海力士金标认证的A-die高品质颗粒，我们认为这套内存仍然有进一步超频的空间，因此接下来从主板bios内手动调整参数，进行了7400MHz的内存超频与测试。

在手动超频环节，我们选择在主板Bios中，以默认XMP-6800参数为基础，适当提升电压，调整目标频率与部分参数，实现了7400MHz CL40-42-42-77的亮机与过测。

内存读取：103.30GB/s、内存写入：93166MB/s、内存复制：92773MB/s、延迟为66.1ns。

小结

可以说，这套Lexar雷克沙ARES DDR5 6800内存由于出色的颗粒与散热用料，拥有不错的超频潜力，如果用户具有一定的超频知识与动手能力，就能自己尝试或是根据教程进行比XMP更进一步的手动超频，获得免费的性能提升。

在内存乃至PC上各种硬件的超频能力，其实都不是独立于其它硬件而存在的，例如CPU、显卡超频依赖于更强大的供电、散热，内存超频需要CPU内存控制器与主板性能的支持。因此超频不仅需要用户的知识，也需要在各式硬件上的全方位投入。

但幸运的是，高频率、大容量的DDR5内存价格在今天变得更加亲民，XMP与EXPO等一键超频功能也仅需简单的操作即可轻松启用，更多用户乃至硬件小白也能轻松享受到玩硬件的乐趣。