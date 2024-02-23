妙趣横生 强悍性能！七彩虹COLORFIRE游戏本MEOW R15正式发布

【天极网DIY硬件频道】回顾笔记本电脑发展史，大众对于笔记本使用需求随着时代变迁逐渐多元化，个性化和潮流设计已经逐渐成为消费者的新宠。将异次元萌趣文化和笔记本进行巧妙融合，为独具个性、灵魂有趣、引领潮流风向的潮流达人点燃多彩生活。

2月23日，七彩虹COLORFIRE品牌正式发布了全新笔记本产品――MEOW系列游戏本，这是一款以“橘宝”电竞萌猫为设计灵感，集萌趣、二次元、潮流生活化等多样风格为定位的游戏本，拥有出色的外观设计和强悍的性能优势。MEOW系列游戏本将作为COLORFIRE“橘宝”家族新成员，将以无限趣味和鲜明个性，开启一场妙趣横生的游戏本新体验。

MEOW系列游戏本，彰显橘宝家族活力萌趣风格，玩出新潮流。首发MEOW R15/16游戏本A面采用鲜明暖调“橘影橙”与IP丝印进行光影叠加，先进的IMR工艺让A面如陶瓷般细腻，每个角度都能呈现不同的色彩变幻，彰显非凡辨识度;B面的IP丝印设计巧妙地映衬A面风格，潮流元素尽显，猫爪印记搭配橘色WASD按键，每一次触碰都充满惊喜与趣味。

MEOW系列游戏本的发布，集颜值与性能于一身，为市场带来新战力。首发MEOW R15搭载全新的AMD 锐龙7 8845HS第二代AI PC移动处理器，基于先进的Zen 4架构和4nm制程工艺，拥有8核16线程，最高加速频率5.1GHz，兼具强大性能与高效能耗比，无论是游戏还是多任务处理都能游刃有余，采用新一代AMD Ryzen AI技术，AI纪元大显身手。

游戏创作当然少不了显卡加持，MEOW R15最高搭载NVIDIA GeForce RTX 4070笔记本电脑GPU，配备8GB GDDR6大容量显存，拥有140W峰值性能，支持光追和DLSS 3.5技术，轻松应对各种大型游戏和高负载任务，游戏创作，AI性能大提升。并且全系支持独显直连和集显模式切换，兼具强悍性能和续航优势。

屏幕方面，MEOW R15采用15.6英寸IPS电竞屏，拥有2.5K高清分辨率和165Hz刷新率，色域覆盖达到100% sRGB，带来精妙的视觉效果的沉浸式游戏体验。

内存方面，配备了16GB DDR5 5600MHz单通道内存，足够满足用户日常使用需求;512GB SSD的超快读写，确保游戏的启动、加载更加迅速。双内存插槽，支持64G内存;预留一个M.2接口用于扩展，拓展升级快捷方便。

MEOW系列游戏本搭载全新酷冷散热系统，双涡轮散热风扇，6热管四出风口设计，CPU+GPU分区导热，确保核心性能的持久释放。Fn+ESC快捷启动Control Center，支持性能、娱乐、安静三种运行模式，可根据不同使用场景随意切换。

COLORFIRE MEOW系列游戏本以硬核配置和卓越性能脱颖而出，并且提供多种拓展接口。它提供了包括多功能Type-C、USB3.2、HDMI在内的丰富接口，为连接各类外设提供了灵活性。并且支持 PD快充技术，可以大幅提升充电效率。

目前，MEOW R15已经全网开启预售，预售期间MEOW R15 锐龙7 8845HS+RTX 4070版本售价6699元起;MEOW R15 锐龙7 7735H+RTX 4050版本售价4999元起。参与天猫七彩虹电脑旗舰店新品首发预售活动还可抢购MEOW R15游戏本妙趣礼盒IP旗舰版，除笔记本之外，内置了橘宝主题手办、鼠标垫、咖啡杯、开年红包等MEOW游戏本萌趣周边。MEOW R15游戏本将在3月1日全网正式开售!

MEOW系列游戏本将潮流设计、高颜值与强大性能完美结合，不仅提供了卓越的产品体验，更添增情感共鸣和愉悦趣味，它不仅能满足硬核游戏玩家的极致体验，也兼顾创作学习与日常娱乐。对于追求卓越性能和个性化外观的你，MEOW系列游戏本等你领养回家。

京东预售链接：https://item.jd.com/100088716145.html