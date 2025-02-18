希捷酷玩540评测：年轻人的第一款PCIe 5.0 SSD

【天极网DIY硬件频道】2023年年中，彼时的存储市场处于一个十字路口。那个时段，有的厂商打算抓住先发优势，首先抢占PCIe 5.0的滩头;有的厂商选择提前布局，打算先巩固PCIe 4.0产品阵容，并对PCIe 5.0 SSD进行初步布局。老牌存储大厂希捷也选择在当时入局，推出了旗下首款PCIe 5.0 SSD――希捷酷玩(FireCuda)540系列。一年半之后，我们现在来看看它现在表现如何，还能否成为年轻人的第一款PCIe 5.0 SSD呢？

希捷酷玩540的包装采用了酷玩系列惯用的橙色+黑色配色，突出活力和动感，很符合希捷酷玩面向广大游戏玩家的定位。包装上体现了希捷GAMING以及FireCuda 540系列，希捷酷玩540是一款M.2接口的PCIe 5.0×4 NVMe 2.0 SSD，我们拿到的这块酷玩540是2TB版本，官方表示其传输速度能够达到10GB/s。

由于PCIe 5.0 SSD在高负载运行时往往伴随着较高的发热，此前我们常能见到的PCIe 5.0 SSD大概率会在盘身上设置够厚的散热片，用以增加与空气的接触面积、加快热量的导出。不过酷玩540则没有采用散热片设计，而是保持了硬盘的裸装姿态，由此看出其在温度控制方面应该“有两把刷子”。当然尽管没有散热片，我们在测试中也会将主板自带的散热片正常安装。

撕下标签，可以看到希捷酷玩540采用的是群联PS5026-E26主控，存储颗粒采用的是4块美光232层3D TLC NAND，此外还有一颗2GB容量SK海力士LPDDR4内存颗粒的独立缓存。

我们来看一下本次测试的平台。处理器为第14代英特尔酷睿i9-14900KF，主板选用ROG STRIX Z790-E Gaming WIFI，拥有满血PCIe 5.0 M.2 SSD接口;我们选择搭配32GB的Crucial DDR5 Pro 6000MHz高频内存，保证希捷酷玩540能发挥出它应有的性能。

从CrystalDiskInfo软件我们可以了解测试硬盘的基本信息。我们此次测试的希捷酷玩540硬盘，支持PCle 5.0×4通道，理论带宽约为16GB/s。SSD固件版本为SUESR010，支持S.M.A.R.T、TRIM以及VolatileWriteCache功能，采用NVMe 2.0标准。由于这块盘之前经过了测试和使用，因此通电次数和读写都不是产品初始状态。

我们正式进入测试。CrystalDiskMark 8.0.5软件测试中，希捷酷玩540的顺序读写速度和写入速度方面相较于PCIe 4.0 SSD有了大幅提升，其顺序读取速度能够达到10078.69MB/s，写入速度甚至能够达到10131.6MB/s。通常来说，顶级PCIe 4.0 SSD的顺序读取速度会在7.4GB/s、写入速度在7GB/s左右，PCIe 5.0相较于PCIe 4.0 SSD的代际优势体现得淋漓尽致。

我们还会使用HD Tune PRO对硬盘进行测试，该软件主要功能包括硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune PRO向酷玩540中写入250GB的文件，借以观察当SLC缓存耗尽后硬盘的传输情况。在写入方面，酷玩540拥有超过212GB的缓冲区，缓内速度能够维持在8~9GB/s，缓外速度在3.5GB/s。

读取方面，在维持8GB/s的读速一段时间后，酷玩540经过了两段波动降速控温过程，随后速度稳定在7GB/s。

除了顺序读写性能，4K随机读写的性能对于很多琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等影响明显。在决定用户日常使用的4K随机读写测试中，酷玩540同样表现出了极为出色的性能。CrystalDiskMark 8.0.5软件测得其在Q32T16下，4K随机读取速度能够达到1492K IOPS，4K随机读取速度能够达到1721K IOPS，十分夸张。这也证明酷玩540很适合用来运行大体量游戏以及完成高负载创作任务。

同样，在此也附上TxBench测试数据供参考。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备对游戏体验的影响。该存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的与存储性能相关的方方面面，而这些任务很大程度上都会考验到4K随机读写性能。

在此项测试中，希捷酷玩540获得了5310的高分，可以看到在整体参测产品中都位于前列，其带宽来到914.56MB/s，平均存取时间仅为34μs。加载大型游戏带宽能达到1529.44MB/s，移动游戏带宽能达到5909.62MB/s。

此外我们还对酷玩540进行了PC Mark10测试。在完整系统盘基准测试中，酷玩540得分5328，带宽839.49MB/s，平均存取时间31μs;此外，在快速系统盘基准测试中，其得分进一步提升至6982，平均存取时间低至18μs。

我们还通过对不同文件的传输来测试实际传输速率。游戏文件夹通常包含众多小文件，在拷贝时很考验硬盘性能。一个体量超过130GB的《黑神话：悟空》分别向酷玩540写入、读取(对象盘为PCIe 4.0 SSD)，其传输速率均能维持在4GB/s，传输完成也仅需35秒左右。

向外读取20GB大小的电影文件仅需5秒，传输速率能达到4371MB/s。在其他传输测试中，酷玩540都带来了极快的体验。

希捷酷玩540 2TB版本能提供180万小时的平均故障间隔时间(MTBF)和高达2000TB的总写入字节数(TBW)。值得一提的是，酷玩540经过DirectStorage固件优化，并且随附3年内1次希捷原厂数据恢复服务(Rescue Data Recovery Services)和五年有限质保。此外，希捷自家的SeaTools 5.0工具不仅能帮助游戏玩家、内容创作者和有DIY需求的朋友们监控固态硬盘的性能和健康状况，通过快速测试检测硬盘状态，还能呈现关于硬盘的各类信息等等。

目前，希捷酷玩540在多家平台享受优惠福利。酷玩540 2TB版本在3C数码开工开学季期间仅售1999元，同时还有0元抽、晒单抽福利。作为PCIe 5.0 SSD来说这个价格很有竞争力，成为年轻人的第一款PCIe 5.0 SSD完全不成问题。

选购链接：https://item.jd.com/100058493374.html