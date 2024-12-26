ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

2024-12-26 11:20:00 ×÷Õß£ºLord_ViTa

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿2024Äê¶ÈITÓ°ÏìÖÐ¹úÆÀÑ¡½á¹ûÕýÊ½¹«²¼¡£Lexar® Professional GoÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉãÓ°Ì××°Æ¾½è´´ÐÂµÄÒÆ¶¯´æ´¢ÐÎÌ¬¡¢Ð¡³ß´çÓë´óÈÝÁ¿¡¢×¨ÎªiPhoneÉè¼ÆµÄÒÆ¶¯Ó°Ïñ¹¦ÄÜ¡¢¿ÉÁé»îÀ©Õ¹µÄÅä¼þÉúÌ¬µÈÓÅÊÆ£¬ÈÙ»ñ¡°Äê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±¡±¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

  ITÓ°ÏìÖÐ¹ú¸÷¸ö½±ÏîÊÇÓÉÌì¼«Íø¡¢±ÈÌØÍø×ÊÉî±à¼­ÍÅ¶ÓÄÚ²¿ÆÀÉó½áºÏ´óÖÚÆ±Ñ¡µÈ·½Ê½²úÉú£¬²¢ÑûÇë¿Æ¼¼ÐÐÒµ×¨ÒµÈËÊ¿×÷ÎªÌØÑûÆÀÎ¯²ÎÆÀ£¬±£Ö¤½á¹ûµÄ¹«Æ½ÐÔ¡¢¹«ÕýÐÔºÍÈ¨ÍþÐÔ¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

  ÖÇÄÜÊÖ»úµÈÉè±¸µÄÓ°ÏñÄÜÁ¦ÓÐÊ±ÊÜÏÞÓÚÉè±¸±¾ÉíµÄ´æ´¢ÈÝÁ¿ÓëÀ©Õ¹ÄÜÁ¦£¬Îª¼¤·¢ÒÆ¶¯Ó°ÏñÇ±Á¦¡¢Âú×ã´´×÷ÐèÇó£¬À×¿ËÉ³ÍÆ³öÁËProfessional GoÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉãÓ°Ì××°£¬ÎªiPhoneµÈType-C½Ó¿ÚµÄÊÖ»úÉãÓ°Ìá¹©´´ÐÂÒÆ¶¯´æ´¢½â¾ö·½°¸¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

  À×¿ËÉ³Professional GoÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉãÓ°Ì××°°üÀ¨ÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÓëÀ©Õ¹Îë¡£ÆäÖÐÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²ÉÓÃMiniÐ¡³ß´çÉè¼Æ£¬È´ÓµÓÐ1TB¡¢2TB¿ÉÑ¡µÄ¾ªÈË´óÈÝÁ¿¡£Ó²ÅÌ½öÖØ13¿Ë£¬ÇáÖÁÎÞ¸Ð£¬³ß´ç½öÎª43.5x25x8.25mm£¬¿ÉÇáËÉ·ÅÈë¿Ú´ü»ò°üÖÐ£¬ËæÉíÐ¯´øÎÞ¸ºµ£¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

  À×¿ËÉ³Professional GoÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉãÓ°Ì××°²ÉÓÃÎÞÏßÖ±²åÉè¼Æ£¬ÎÞÐè·±ËöµÄÏß²ÄÁ¬½Ó£¬¼´¿ÉÊµÏÖ¸ßËÙ¡¢ÎÈ¶¨µÄÊÓÆµÂ¼ÖÆ£¬²ÉÓÃUSB 3.2 Gen 2¸ßËÙ½Ó¿Ú£¬¶ÁËÙ1050MB/s£¬Ð´ËÙ¸ß´ï1000MB/s£¬¸ß´ïÇ§Õ×µÄËÙ¶ÈÊµÏÖÂ¼ÖÆ¹ý³ÌÖÐ²»µôÖ¡£¬µ¼³öËØ²ÄÊ±¸ü¸ßÐ§£¬ÎªÄÚÈÝ´´×÷Õß½ÚÊ¡±¦¹óÊ±¼ä¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

  Ì××°ÖÐµÄ4¸öType-C½Ó¿ÚÀ©Õ¹Îë£¬¿ÉÁé»î´îÅä¶àÖÖÉãÓ°Åä¼þ£¬ÈçÂó¿Ë·ç¡¢²¹¹âµÆ¡¢ÔÆÌ¨¡¢ÍÃÁý¡¢ÎÈ¶¨Æ÷µÈ¶àÖÖÉãÓ°Åä¼þ£¬½âËø¸ü¶à×¨ÒµÉãÓ°Íæ·¨¡£´ËÍâ£¬À×¿ËÉ³Professional GoÊÖ»ú¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒ²´ïµ½IP65µÈ¼¶µÄ·ÀË®·À³¾±ê×¼£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚ¸´ÔÓ¶à±äµÄ×ÔÈ»»·¾³ÖÐÒ²ÄÜ°²ÐÄÅÄÉã£¬ÎÞÐèµ£ÐÄÉè±¸ÊÜËð¡¢Êý¾Ý¶ªÊ§¡£

2024ÄêITÓ°ÏìÖÐ¹ú£ºLexar Professional GoÉãÓ°Ì××°ÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·½±

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Lord_ViTa

×îÐÂ×ÊÑ¶

iGame Z890 FLOWÖ÷°å

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ÉÁ¼«AI¡¸ÅÄÅÄ¾µ¡¹ÏÖ³¡ÉÏÊÖ

ÐÂÆ·ÆÀ²â

À×¿ËÉ³ARESÕ½ÉñÖ®ÒíÄÚ´æÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼