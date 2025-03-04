双槽双风扇支撑硬核2K实力 映众GeForce RTX 5070曜夜X2 12GB显卡评测

【天极网DIY硬件频道】AIC品牌映众推出的曜夜系列显卡，历来采用简约、紧凑的尺寸设计与相对低调的外观配色风格，并凭借对MSRP定价的锚定，成为硬件玩家打造小尺寸机箱的高性价比选择。

曜夜系列在新登场的RTX 5070显卡上首次带来双风扇X2型号，在双槽体型下更进一步缩短了显卡长度，为DIY玩家提供更多装机便利。加之RTX 5070本身拥有硬核的实力，能够在2K分辨率的各式游戏应用中都带来良好体验。

RTX 5070的性能表现具体如何？映众推出的RTX 5070曜夜X2能否在小体型下提供高效散热与稳定性能释放，接下来就让我们一起了解。

架构解析&规格介绍

RTX 5070基于Blackwell架构GB205芯片，这也是我们在RTX 50系中看到的第三种芯片型号。它同样包含新架构的所有新特性，例如第4代RT Core、第5代Tensor Core、新的媒体引擎，以及DLSS 4与更多AI功能支持等，在媒体引擎数量上则配备第9代NVENC与第6代NVDEC各1个。

在具体规格上，RTX 5070采用的GB205芯片为5个GPC，包含6144个CUDA核心，以及48个RT核心、192个Tensor核心、192个纹理单元、80个光栅化单元，分布在48个多单元流处理器中。在核心规模方面，相比前代RTX 4070增长约4%，同代对比则为RTX 5080的约57%。

多单元流处理器架构则正如此前我们所介绍的，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

显存方面，RTX 5070延续前代70级别显卡采用的12GB容量、192bit位宽显存，同时升级至频率、带宽更高的GDDR7，总带宽达672GB/s，可以看出更多为2K分辨率的游戏等应用需求打造。

通道与接口支持上，RTX 5070同样支持高速的PCIe 5.0x16通道，并配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。高速率的通道与接口配置可能已经成为RTX 50系标配。

接下来，我们就从外观、性能等方面，通过评测了解这张映众GeForce RTX 5070曜夜X2 12GB显卡的具体表现。

外观设计

映众RTX 5070曜夜X2完美承袭曜夜系列的设计风格，表面将银黑配色、多种材质纹理以斜切线条拼接，整体带来丰富的层次质感，硬朗而不单调。

显卡背面继续采用黑色金属背板，增强抗弯能力并对显卡PCB起到良好保护作用。作为双风扇显卡的它同样拥有占据大量背板面积的镂空，为显卡尾部风扇让出风道形成吹透设计，并搭配6热管与高密度鳍片组合进一步强化散热性能。

显卡侧面没有配备光效硬件，而是在保留INNO3D GEFORCE RTX字样的同时，添加了格栅装饰元素作为点缀。供电接口方面，映众RTX 5070曜夜X2继续采用单个12V-2x6接口，标称TDP 300W，包装内也附有双8Pin供电转接线材，满足旧电源兼容需求。

视频接口上，映众RTX 5070曜夜X2同样为目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

综合来看，映众RTX 5070曜夜X2在SFF-Ready基础上进一步减少显卡长度，并且在紧凑体型下依然拥有不错的散热堆料，它能否满足玩家更进一步的游戏性能需求，接下来我们通过测试揭晓。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验映众GeForce RTX 5070曜夜X2 12GB的性能、散热等表现。

近期TechPowerUp少见地在新显卡正式上市前就发布了适配的GPU-Z版本，因此我们能够获得比较完整的有关RTX 5070的信息。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代相近定位产品RTX 4070 SUPER，本代RTX 5080的跑分结果一起参考。

可以看出，在三项以2K分辨率运行的基准测试中，映众RTX 5070曜夜X2相比RTX 4070 SUPER，在DX12与光线追踪项目中提供小幅度的性能提升，优势项目集中在DX11的Fire Strike Extreme，提升幅度达20%以上。考虑到在核心规模削减后，RTX 5070依旧实现了性能反超，因此在与前代定位相近产品对比中表现出比较强的竞争力。

此外，RTX 5070相比本代RTX 5080，性能达到了后者的约63%-70%，可以说略高于MSRP定价的比值，卡位精准。

软件测试的最后，我们在我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行30分钟单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况，验证映众RTX 5070曜夜X2的散热表现。

单烤测试中可见，映众RTX 5070曜夜X2的整卡功耗维持在250W左右，核心温度与显存温度稳定在约72℃与60℃，此时风扇转速约为2300RPM，可见曜夜X2双槽与双风扇设计的散热模组配置完全能够满足RTX 5070的散热需求。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用《赛博朋克2077》与《黑神话：悟空》这两个游戏内的Benchmark功能。同时，它们分别具有DLSS 4与DLSS 3的支持，因此能够提供针对不同游戏类型的性能参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为2560*1440的标准2K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。

此画质设置下，映众RTX 5070曜夜X2在游戏内Benchmark中能够提供高达200.05的平均帧数，最低帧也达到170以上，可以满足许多玩家以2K高刷新率游戏显示器游玩的需求。

而在暂未提供多帧生成支持的《黑神话：悟空》中，我们同样使用2K分辨率，影视级画质预设，最高档位全景光线追踪，开启DLSS至性能档位，并开启帧生成。映众RTX 5070曜夜X2在游戏内Benchmark达到平均107帧，最低帧也达到74帧，能够满足流畅游玩此类动作游戏的需求。

接下来进入游戏内实测的环节，我们选用《赛博朋克2077》、《霍格沃兹之遗》两款支持DLSS 4系列功能的游戏，以及目前仅支持DLSS 3的《黑神话：悟空》和不涉及DLSS功能的电竞游戏《CS2》，测试16:9比例2K分辨率的游戏性能表现，并与同测试环境、相同画质设置的前代RTX 4070 SUPER进行对比。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中，我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。2K分辨率下实机游玩的帧数能够达到与Benchmark相近的表现，完全满足玩家高刷新率游玩的需求。

相比前代RTX 4070 SUPER，多帧生成对比单帧生成整体带来翻倍的平均帧率与1% Low帧提升，这一点比较符合预期，同时系统平均延迟稍微得到降低，意味着游戏跟手性更佳。

《霍格沃兹之遗》

在《霍格沃兹之遗》中，我们同样采用预设最高的画质与光线追踪设置，开启DLSS为性能档位，并开启两款显卡各自能使用的最高帧生成模式。映众RTX 5070曜夜X2凭借多帧生成4x档位再次获得翻倍式性能提升，平均帧甚至突破240，完全满足2K240Hz高刷新率显示器的应用需求。

《黑神话：悟空》

《黑神话：悟空》作为近期对硬件性能需求较高的热门国产3A大作，让许多玩家的老显卡备感压力。在我们的测试中使用影视级画质预设，全景光线追踪调至最高档位，且DLSS调至性能档，并开启帧生成的条件下，映众RTX 5070曜夜X2在平均帧与1% Low帧、平均系统延迟方面表现均优于前代RTX 4070 SUPER。

《CS2》

不涉及DLSS、帧生成等功能的经典竞技类FPS游戏《CS2》中，映众RTX 5070曜夜X2相比前代RTX 4070 SUPER提供了更加显著的性能提升，不仅平均帧大涨至近240帧，在同样开启NVIDIA Reflex增强模式的条件下，平均系统延迟更是直接减半，体验上无疑更加流畅。

游戏实测部分的最后，我们也将测试过程中由FrameView软件记录的显卡功耗集中以折线图展示。

经过统计，映众RTX 5070曜夜X2显卡在《赛博朋克2077》中的平均功耗约为195W，在《霍格沃兹之遗》中平均功耗约为198W，在《黑神话：悟空》中平均约为195W，在《CS2》中平均约为185W。均比标称TDP低不少，且几乎持平前代RTX 4070 SUPER能耗水平，对玩家的电源要求依旧宽松，显卡外包装标注推荐使用650W电源。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对blender与V-Ray两种渲染应用，并使用Benchmark软件进行跑分。

映众RTX 5070曜夜X2在blender的monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到3683分、1962.9分和1939分。作为参考，性能相当于RTX 5080的约66%-70%。

而在V-Ray的RTX渲染测试中，映众RTX 5070曜夜X2获得6569分，同样达到了RTX 5080的约70%。

评测总结

综合来看，映众RTX 5070曜夜X2能够以双槽双风扇，符合SFF-Ready标准的小体型带来优异散热性能与稳定的性能释放，MSRP价格让它能够触及更丰富的玩家群体，吸引偏爱小机箱甚至ITX的DIY玩家。

RTX 5070作为本代中高端显卡展现出的性能也可圈可点，结合最新DLSS 4与多帧生成技术，它能够在2K分辨率下以近200帧游玩新一代3A大作，对于不支持多帧生成的高画质游戏作品，也能提供2K分辨率超过100帧的流畅体验，可以说值得想要升级体验的2K玩家选择。