随身海量数据库 三星移动固态硬盘T5 EVO体验评测

【天极网DIY硬件频道】11月14日，三星正式推出了一款轻型移动固态硬盘T5 EVO。这款硬盘采用了全新的设计，此前并未在三星的产品序列中出现过。目前三星T5 EVO已经正式上市，我们最近也是上手了三星这块全新的T5 EVO。三星T5 EVO有哪些特点，具体表现又如何呢？一起通过本篇评测了解一下吧!

先说结论：三星移动固态硬盘T5 EVO并非对标最新的T9或是其他T的数字系列，而是占据市面上仍广泛存在的移动机械硬盘产品的生态位。T5 EVO强调的并非高传输速度(当然其速度已经能够碾压主流机械硬盘产品)，而是小巧便携与超大的存储空间。三星推出T5 EVO的意图十分明确――移动机械硬盘的时代该结束了，大容量移动固态硬盘势必要革移动机械硬盘的命。

三星T5 EVO包装制式与T系列其他产品基本一致，盒身采用了浅蓝至深蓝的渐变色。正面印有产品外观、T5 EVO的名称以及基本参数。三星T5 EVO支持最高460MB/s的传输速度，我们拿到的这款为8TB的版本。三星表示T5 EVO兼容Windows、macOS以及安卓系统。

三星T5 EVO的尺寸基本为40mm×95mm×17 mm，这个大小介于部分移动电源和氮化镓充电器之间。官方标称硬盘重量为102g，实测重量为98.2g。

T5 EVO采用了全新设计的外观，主体部分为圆角棱柱。硬盘主体为金属材质，盘身外部被一层黑色橡胶材质包裹，十分亲肤，握持手感舒适。这类材料除了比较容易沾灰外基本没什么缺点。

盘身正面为“SAMSUNG”字样，背面则写明了产品名称“Portable SSD T5 EVO”。

硬盘左侧设计了一个金属把手，这使得T5 EVO可以作为一个挂件挂到包上或者钥匙扣上。看得出三星对T5 EVO的防护性能十分自信。

以文字方向为准，三星T5 EVO的接口被设计在了硬盘左侧，接口规格为USB 3.2 Gen1(5Gbps)。接口旁边是一枚蓝色的LED灯，用户可以通过它了解硬盘的工作状态。

三星在T5 EVO的包装中附带了一根USB C to C的线缆，支持USB 3.2 Gen1(5Gbps)。从本质上说，三星EVO T5采用的是SATA 600接口，也被称为第三代SATA(SATA III)接口，理论上说，SATA 600接口支持数据传输速率高达600MB/s。

我们本次测试使用的平台配置如上表。处理器为第14代英特尔酷睿i7-14700K，主板选用ROG STRIX Z790-F Gaming WIFI，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口以及一个USB 3.2 Gen2×2 (20Gbps) C口;搭配32GB的DDR5-5600MHz高频内存，保证三星T5 EVO能发挥出它应有的性能。

尽管三星T5 EVO最高支持USB 3.2 Gen1(5Gbps)，我们仍然使用USB 3.2 Gen2×2 (20Gbps)接口进行测试。

本次测试的三星T5 EVO容量为8TB，固件为MVQ43P1Q，采用SATA 600接口，支持S.M.A.R.T.、NCQ、TRIM以及GPL等功能。

首先是CrystalDiskMark8.0.4，我们使用这款软件检测硬盘在不同文件大小、不同队列深度与线程下的随机读取&写入速度、连续读取&写入速度等等数据。从测试结果看，三星T5 EVO的顺序读取速度达到了464.09MB/s，顺序写入速度为461.17MB/s，这要比一般的移动机械硬盘传输速度快了4-5倍。

Q32T16的4K随机读写性能方面，三星T5 EVO的读写速度分别能够达到40268.8 IPOS和36320.56 IPOS，远胜于机械移动硬盘。

在TxBench的测试中，三星T5 EVO同样取得了非常出色的成绩，充分证明了其出色的性能。

接下来我们采用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，它可以测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度。根据测试数据我们可以看到，三星T5 EVO在数据包大小来到128KB后读写速度基本稳定，分别可以维持在442.47MB/s和441.38B/s左右，表现非常出色。

我们还使用HD Tune Pro软件对T5 EVO进行文件基准测试，向盘内写入50GB文件。三星T5 EVO的写入速度在最初可以维持在450MB/s，后续基本保持在330MB/s左右。

我们还进行了实际文件的传输测试。其中包括90GB的《地平线5》游戏文件、63.5GB《赛博朋克2077》游戏文件以及26.5GB单个大视频文件测试。在面对拥有众多细碎小文件的游戏文件传输任务时，三星T5 EVO基本可以维持在430MB/s以上;传输整个视频大文件的速度能够维持在440MB/s左右。

出色的兼容性

三星T5 EVO的兼容性十分出色。三星官方表示，T5 EVO还在PC、手机、电视、游戏机和摄像头等64台主机设备上进行了兼容性验证，效果完美，没有任何问题。

我们也尝试着将T5 EVO连接至各种不同的设备，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC，亦或是游戏主机，基本上我们日常能接触到的移动固态硬盘使用场景，三星T5 EVO全能搞定。

今年9月发布的iPhone 15 Pro Max换用了USB-C接口，同时支持将ProRes视频外录至固态硬盘。我们使用三星T5 EVO进行测试。在接入硬盘之前，我们这台iPhone 15 Pro Max仅支持拍摄11分钟的4K 30fps ProRes视频，而在接入T5 EVO之后，设备不仅解锁了4K 60fps ProRes，8TB的容量为iPhone提供了长达578分钟的拍摄时长。

此外，无论是Harmony OS还是安卓设备，三星T5 EVO都能很好地兼容。

防护性与稳定性

由于物理结构和运行原理的不同，通常来说，在物理层面移动固态硬盘比移动机械硬盘更耐用。机械硬盘内部有不少需要移动的零部件，在运行的过程中，磁盘也是在以物理的方式进行旋转。而这样的机械结构决定了移动机械硬盘的脆弱性。我们通常见到的移动机械硬盘产品往往还要配一个专用的保护包。

而作为电子存储设备，移动固态硬盘则几乎没有可动部件，这使它拥有十分出色的抗冲击和振动性能。为了更好地提升T5 EVO的防震能力，三星进行了模拟移动固态硬盘在日常使用可能遇到的撞击、震动和随机跌落的测试来评估验证T5 EVO的耐用性。由于机身采用履职结果、同时由橡胶材料进行了包裹，T5 EVO通过了内部测试，可以承受高达2米的跌落。

除了防跌落，三星T5 EVO的工作温度为0℃~60℃，能够在5%~95%的非冷凝湿度环境中正常工作;能够抵抗0.5ms 1500G的剧烈冲击和频率为20~2000Hz 20G的持续震动。

对于固态硬盘这类产品来说，发热是限制使用的一大因素。长时间的持续高负载工作会让硬盘温度上升，不仅会带来硬盘读写速度的下降，同时也危害到硬盘元器件，最终导致数据的损坏。

室温26℃，我们对三星T5 EVO进行了一个时长20分钟的高负载持续读写测试并记录下硬盘的温度。从图中可以看到，经过读写测试之后，三星T5 EVO的表面最高温度仅为40.8℃，手摸上的感觉仅仅温热。

三星还严格遵守低温燃烧国际产品安全标准(IEC 62368-1)，在该标准中，橡胶的最高材料温度须低于60°C。在使用T5 EVO时我们无需担心硬盘表面出现低温灼伤的风险。

三星T5 EVO与其它T系列产品一样支持三星移动固态硬盘管理软件，官方还很贴心地在硬盘中为用户准备了Windows和Mac版本的安装包，可以直接安装到电脑上。

当你把T5 EVO接入电脑时，启动PSSD软件后便能自动识别。在软件里可以为硬盘设置密码进行加密，加密后则需要输入密码才能访问硬盘，有效保护用户的数据安全。

而用户也同样可以使用全新更新的魔术师软件来查看你的三星T5 EVO，除了数据迁移、性能测试等功能，你还可以查看硬盘的实施健康状态、测试硬盘完整性、接口以及系统信息。

魔术师软件中的正版认证功能还可以帮助用户确定所使用的三星设备的真伪，避免使用假冒的三星固态硬盘。

测后总结

正如前文的结论那样，三星T5 EVO是一个在所有方面都能稳定压过移动机械硬盘的优秀产品，无论是传输性能、耐久性、兼容性、紧凑的设计还是在小体积下实现的海量空间。对于正在寻找传统移动机械硬盘替代品的消费者来说，T5 EVO是一种创新的新型移动存储选择。

相信T5 EVO可以解放相当一部分仍在使用移动机械硬盘的用户，即便是在户外，三星T5 EVO也仍然具备出色的适用性，它在受到外部冲击的情况下仍正常使用，保护用户的数据不受影响。三星T5 EVO拥有2TB、4TB以及8TB三种规格，用三星T5 EVO作为自己的随身数据库再适合不过了。不知道这款移动固态硬盘让你心动了吗？记得去平台了解一下哦!

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