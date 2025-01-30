为旗舰PC而生的电竞装备 雷克沙ARES战神之翼6000 C26内存

【天极网DIY硬件频道】从CES 2025开幕到月底RTX 50系显卡正式上市，“2025年的旗舰PC配置会是什么样？”这个问题似乎已经不再有悬念，无论周边配置如何组合，首当其冲的核心装备必然是AMD锐龙7 9800X3D+NVIDIA GeForce RTX 5090的旗舰组合。

对于这样一套“战五年”的配置组合，为其搭配一套高端用料、支持充分的主板以及内存将会是DIY发烧友的共识。前段时间，我们就体验了Lexar雷克沙推出的全新规格DDR5内存产品，ARES战神之翼6000 C26内存。它采用海力士原厂金标认证A-die，单面颗粒设计，16GB*2容量组合，内置EXPO超频速率为6000MT/s，并通过技术突破实现行业领先的CL26超低时序，成为AMD处理器甜点频率中超低时序的不二之选。

Lexar雷克沙ARES系列DDR5内存均采用家族式的包装与外观设计风格，配备相对高大的1.8mm厚度全铝马甲，有效提升热容量和散热面积，并以导热垫完整覆盖表面颗粒与PMIC元件，在高负载运行时让温度能够有效传导发散。马甲顶部配备完整的RGB光效灯带，内置8颗灯珠提供均匀视觉效果，还可通过Lexar Sync软件或主板灯控软件自定义灯光效果，打造个性化电竞氛围。

我们将雷克沙ARES战神之翼DDR5 6000 C26内存套装安装至9800X3D处理器+X870E HERO主板测试平台，对EXPO Tweaked模式下性能与稳定性进行了实测。

测试结果为内存读取：66101MB/s、内存写入：91106MB/s、内存复制：64692MB/s、延迟为66.2ns。可见结合了同频模式与经过主板优化的时序参数，使这对DDR5内存的读写拷与延迟性能都拥有出色表现。

接下来在TestMem5软件中验证EXPO状态下内存的稳定性，使用1usmus_v3配置文件进行3轮测试，战神之翼内存无报错完成测试。

在游戏测试环节中，我们将雷克沙ARES战神之翼6000 C26与一对6000 C30内存进行对比，选择与CPU、内存性能都密切相关的游戏《绝区零》，且在1080P分辨率下进行实测，最大程度排除显卡瓶颈对测试结果的影响。

测试过程使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧与系统平均延迟，这对战神之翼内存的测试结果如下：

同频率下雷克沙ARES战神之翼C26内存与对比的C30内存表现出1% Low帧方面的显著差异。跑图方面带来约9%的提升，进一步降低偶发卡顿情况，在战斗场景中则使1% Low帧提升到超过60帧，提升幅度近50%，将游戏流畅度拉高了一个层次。

简评

在性能强大且解决了积热问题、支持核心超频的9800X3D处理器诞生之际，许多硬件玩家就发现了当时普遍存在的显卡瓶颈问题，这让4K等高分辨率下处理器性能对实际体验产生的影响被大幅抵消。

而在RTX 50系诞生的今天，DLSS 4、多帧生成等AI功能成为了解决显卡瓶颈问题的一个重要途径，我们甚至能够在《赛博朋克2077》中见证4K分辨率全高+路径光追下，游戏以超过400的平均帧率运行，这就使得更高的处理器性能在高分辨率下得到更多发挥空间。

同样，为了有效发挥AMD处理器的性能，一对具备高效能、低时序、低延迟、高稳定性的DDR5内存也是不可或缺的，Lexar雷克沙战神之翼6000 C26内存就是其中的佼佼者。