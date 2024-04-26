精彩体验！七彩虹iGame Ultra家族硬件畅游《暗黑破坏神IV》魔幻世界

【天极网DIY硬件频道】游戏体验少不了好的硬件搭配。《暗黑破坏神》是1996年暴雪娱乐公司推出的一款史诗级经典RPG游戏，它以出色的黑暗幻想风格，富有挑战性的游戏体验以及良好的故事情节广为人知。这些因素共同作用下,让暗黑破坏神成为了游戏史上的经典之作，这个著名游戏IP也伴随了一代玩家的成长。暴雪在2023年6月发布了它的续作《暗黑破坏神IV》，并于24年3月底正式支持了光线追踪技术，为了验证这款黑科技所提供的性能提升，这次我们使用国创新生代高端硬件品牌iGame的Ultra家族系列硬件体验这款人气游戏。

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com/

iGame Center官方网站：https://colorful.cn/igamecenter/

在这款游戏中，玩家初始有五大职业可供选择，踏足一个充满神秘与危险的暗黑世界。游戏内拥有广阔的地图和多样的副本，等待着玩家的探索与挑战。玩家需要在黑暗势力的侵袭下，保卫人类领土，守护光明。游戏中的剧情扣人心弦，任务丰富多样，无论是单人冒险还是组队挑战，都能带来刺激与乐趣。此外，精美的画面和震撼的音效，将为玩家打造了一个沉浸式的游戏体验，仿佛真的置身于那个暗黑的世界之中。

正如前文所述，《暗黑破坏神IV》在本次更新中增加支持了光线追踪技术。光线追踪是一种先进的图形渲染技术，它模拟了光线在三维空间中的传播和反射过程，从而实现了更为逼真的光影效果。在上图中我们可以看到开启光线追踪之前与之后的变化差距。开启光追之后，画面有了更清晰并且准确的倒影，显得整个水面更加清澈透明，还有水面产生的波纹，和废弃船只的阴影细节都更为明显，整体画面对比未开启之前有了质的飞跃。

而如此震撼的画面细节当然需要一套强大的生态家族硬件，不仅能够畅玩游戏大作，还能迎战全场景应用。iGame Ultra家族系列硬件包含了显卡、主板、内存、机电散三大件，构成了一套完整的家族生态链，将为用户带来优秀的产品体验。无论是游戏或是内容创作都能够轻松应对，特别对于游戏玩家而言，iGame Ultra家族生态能够为你带来高帧丝滑的沉浸式游戏体验。

我们以“RTX 4070”为例，看看这个级别的GPU在《暗黑破坏神4》当中的表现，由于支持了RTX光线追踪技术因此我们采用RTX ON的状态进行测试。还是以1080P、2K、4K三个分辨率为测试标准，所表现的成绩为74/60/33 FPS，可见在RTX ON的状态下强劲的RTX 4070在4K分辨率当中依旧有着不小的压力。而当我们开启了DLSS功能，情况就发生了逆转，分辨率直接上升至134/126/72 FPS，达到了两倍的提升，即便是4K分辨率也能够流畅游玩。而如果你选择的是RTX 40 SUPER系列的显卡则能够获得更优秀的游戏体验。

iGame Ultra家族产品的风格设计以潮流文化中的波普艺术为理念，以“虹彩渐变”的基础作为延伸，家族生态的所有产品的造型都进行了统一的风格化设计，可随着光线变化呈现出不同色彩效果的涂装，在不同角度下具有不同的颜色，有着丰富的视觉表现力。同时也代表着冲破普通，打破平凡，展现年轻群体特立独行的一面。无论是玩家还是创意工作者，都能在使用Ultra家族产品的过程中得到属于自己独特的体验。

当然作为一款与新生代年轻玩家所契合的产品系列，iGame Ultra除了有着优秀的外观造型的同时，配套的生态软件也能够满足年轻群体的个性化定制。这就不得不提及搭配iGame Center， iGame Center(简称：iGC)控制中心一直以来凭借强大的控制功能备受用户的喜爱。而就在上周，iGC更新了不少好玩的新功能，其中包括了动态壁纸、全新的全局灯控与七彩虹生态识别等。而其中重磅亮点是更新了AI头像功能，用户提供基础图片并填写关键词，就能一次性生成四张AI头像使用，尽情展示属于你的个性化，赶紧来试试吧!通过iGame的家族系列硬件，配合iGC软件生态将打造前所未有的优秀软硬件生态，为用户带来更好用的全能型硬件装备。