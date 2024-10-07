RTX 4090/4090D等显卡停产清库存 RTX 50系列明年初登场

【天极网DIY硬件频道】前段时间，据博板堂成员援引上游厂商消息披露，RTX 4090/4090D系列型号在9月份停产，10月将停供GPU，英伟达不再向AIC提供相对应的GPU以供制造他们将会和AIC一起在剩余时间消化掉库存，市场上的RTX 4090/4090D将是卖一块少一块，为即将发布的RTX 50系列让路。RTX 4080 SUPER大概率会在10月份停产，11月份停供，直到库存清空为止。

根据之前的曝光，各家AIC厂商已经陆续收到NVIDIA的相关资料，RTX 5090、RTX 5080已经正式进入开案阶段。RTX 50系列将会在明年的CES 2025上正式登场，首批依旧是旗舰型号RTX 5090/5090D，当然也有消息称RTX 5080会一同登场。

根据曝料人@kopite7kimi的消息，RTX 5090将采用PG144/145-SKU30 PCB，配备GB202-300-A内核，拥有多达21760个FP32单元，按照目前的架构设计，相当于21760个CUDA核心，较GB202完整的24576个削减了约11.46%，而相比RTX 4090则增加了足足33%。同时，它还将配备32GB 512bit位宽的GDDR7显存，显存位宽还是容量都增加50%，但具体的核心和显存频率等参数暂时不详。另外，其功耗可达600W，目前尚不清楚是TGP还是TDP。

而相比之下，RTX 5080的参数配置就看起来有些“寒酸”了，它会采用PG144/147-SKU45 PCB，配备GB203-400-A1核心，拥有10752个FP32单元（10752个CUDA核心），相比于RTX 4080增加了约10.5%，但依旧不及RTX 5090的一半。还会配备16GB 256bit GDDR7显存，显卡的功耗为400W，具体的核心和显存频率同样尚不清楚。RTX 50系列将会首次支持PCIe 5.0，还会支持完整的DisplayPort 2.1 UHBR20。

从目前曝光的规格参数来看，英伟达依旧采用了和RTX 40系列一样的套路，老黄精湛的刀法再次发威。最为顶级的RTX 5090有着“遥遥领先”的参数，提供最为顶级的性能和算力，当然还有非常非常昂贵的价格。而RTX 5080则会在参数上大砍一刀，与顶级旗舰拉开非常明显的差距，但价格上不会按照性能比例去定。所以，我觉得RTX 5090很可能会成为RTX 50系列中“性价比”最高的显卡。值得一提的是，由于美国政府限制，RTX 5090和RTX 5080面向中国市场还需要在参数上进行一些削减，推出专供的版本，但具体怎么去砍，目前还没有明确的消息。

另外，明年年初登场的只有RTX 5090和RTX 5080等旗舰高端型号，其余的主流级别产品应该还需要等待一段时间，所以对于多数消费者来说，在较长的一段时间里，装机的主流选择依旧还是RTX 40系列显卡，而且相比于发布时降价其实并不明显。