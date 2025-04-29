七彩虹新战斧内存焕新上市：夜影黑与皓月白双色登场

【天极网DIY硬件频道】七彩虹存储推出全新战斧系列内存――新战斧夜影黑与新战斧皓月白。作为战斧系列的延续之作，此次新品以全新金属马甲设计、更丰富的规格配置与用户见面，旨在为主流用户提供性能强劲、适配广泛的存储解决方案，进一步加强其在内存市场的竞争力。

稳固耐用，兼容性与容量兼备

新战斧内存系列拥有多元规格与平台深度适配：6000C28高频低延迟版本专为AMD平台优化，精准释放Zen4/5架构潜能;6800MHz高性能版本则适配Intel平台。此外，针对专业生产力需求，系列特别提供48GB×2超大容量规格，96GB的高内存配置可轻松应对3D建模、4K/8K视频渲染、AI训练等重型任务。为游戏玩家、创作者提供兼具性能与可靠的存储升级选择。

精选颗粒，强硬实力铸造

新战斧全系搭载十层坚固PCB基板，确保电气性能更加稳定。同时1.5mm高效合金散热马甲搭配1.4V工作电压，轻松可观客观温度，驾驭持续高负载工作环境。全系采用精选海力士原厂颗粒，经多重严格筛选出品，为电竞、AI计算及4K内容创作提供无妥协的数据空间。

简约格调，双色演绎硬核美学

新战斧系列重拾简约硬核设计，以全新的红色斧头形象搭配厚重的金属马甲进行组合，质感优秀。同时系列推出双配色版本：夜影黑采用深邃黑红撞色设计，沉稳中透露出力量感;皓月白则以红白渐变为主调，科技感与简约风格并存。两种配色不仅强化了产品辨识度，更适配不同装机主题，为用户提供多元选择。

即刻上市，助力装机新潮流

目前七彩虹新战斧夜影黑与皓月白内存已正式登陆七彩虹京东自营旗舰店，用户可根据自身需求选择适配版本。随着DDR5平台市占率越来越高，七彩虹以技术迭代与成本优化双轮驱动，持续降低高性能内存门槛，为消费者提供更富竞争力的存储解决方案。

新战斧夜影黑：https://item.jd.com/100206844110.html

新战斧皓月白：https://item.jd.com/100161669899.html