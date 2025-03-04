为2K游戏带来可靠性能 七彩虹战斧GeForce RTX 5070 豪华版 12GB评测

【天极网DIY硬件频道】也许你在CES 2025当天看了NVIDIA CEO老黄的开幕演讲，然后注意到当时尚未正式发布的RTX 5070，在官方PPT中宣传拥有匹敌RTX 4090的性能表现，并且起售价549美元(MSRP)。

当然，在RTX 50系显卡已经正式上架的当下，我们已经见证了DLSS 4系列技术，尤其是多帧生成为游戏表现带来的提升。在一些提供了DLSS 4多帧生成支持的游戏中，RTX 5070也许真能带来高于RTX 4090的帧数表现。

同时正如此前文章提及的， “60”“70”级主流显卡系列不仅拥有更广泛的受众，还可能成为同代Laptop GPU性能的重要参照，因此RTX 5070的性能值得我们深入了解。

近期，我们就对七彩虹推出的战斧GeForce RTX 5070 豪华版 12GB进行评测。可以说作为一款主打2K分辨率应用的显卡，它具备可圈可点的性能表现，并且在新老游戏中都能为玩家带来体验升级。

架构解析&规格介绍

RTX 5070基于Blackwell架构GB205芯片，这也是我们在RTX 50系中看到的第三种芯片型号。它同样包含新架构的所有新特性，例如第4代RT Core、第5代Tensor Core、新的媒体引擎，以及DLSS 4与更多AI功能支持等，在媒体引擎数量上则配备第9代NVENC与第6代NVDEC各1个。

在具体规格上，RTX 5070采用的GB205芯片为5个GPC，包含6144个CUDA核心，以及48个RT核心、192个Tensor核心、192个纹理单元、80个光栅化单元，分布在48个多单元流处理器中。在核心规模方面，相比前代RTX 4070增长约4%，同代对比则为RTX 5080的约57%。

多单元流处理器架构则正如此前我们所介绍的，NVIDIA引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4多帧生成等新技术。

显存方面，RTX 5070延续前代70级别显卡采用的12GB容量、192bit位宽显存，同时升级至频率、带宽更高的GDDR7，总带宽达672GB/s，可以看出更多为2K分辨率的游戏等应用需求打造。

通道与接口支持上，RTX 5070同样支持高速的PCIe 5.0x16通道，并配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。高速率的通道与接口配置可能已经成为RTX 50系标配。

接下来，我们就从外观、性能等方面，通过评测了解这张七彩虹战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB显卡的具体表现。

外观设计

战斧作为七彩虹推出的经典显卡系列，在本代RTX 50系再次获得全新设计诠释。显卡外甲以黑铁色金属战斧为灵感，采用线条激进的多处锐角折线设计，观感张力十足。延续历代经典红黑撞色搭配，将前代三角钻石的亮面元素更新为半透材质的三角“能量晶体”，搭配RGB灯效进一步彰显充盈能量感。

背板设计上，新一代战斧也以机甲概念为主题添加了丰富的视觉元素，红色三角等多处几何标识搭配深色线条环绕在核心周围，有效增强视觉层次感，并搭配金属材质背板凸显硬朗、锐利的设计风格。

在散热方面，战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB厚度约2.5槽、长度略微超过30cm的体型，符合NVIDIA提出的SFF-Ready标准，采用了5根6mm热管、大面积散热鳍片，以及3枚90mm环形风扇的组合，足以为TDP 250W的RTX 5070提供稳定性能释放。

供电方面，战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB继续使用单个布置在显卡侧面的12V-2x6供电接口，并在包装内附带8pin 2合1转接线材。

显示接口方面，战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB同样采用目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

综合来看，战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB作为RTX 5070的基础MSRP型号之一，凭借新一代战斧硬朗的外观设计和充分的散热堆料，为我们带来不错的第一印象，它能否进一步满足玩家在2K分辨率下的游戏性能需求，接下来我们通过测试揭晓。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB的性能、散热等表现。

这一次TechPowerUp比较少见地在新显卡正式上市之前，就推出了适配的GPU-Z版本，因此我们能够获得比较完整的有关RTX 5070的信息。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将战斧RTX 5070豪华版与前代相近定位产品RTX 4070 SUPER，本代RTX 5080的跑分结果一起参考。

在三项以2K分辨率运行的基准测试中，战斧RTX 5070豪华版相比RTX 4070 SUPER带来8.6%-22.9%不等的提升，优势项目集中在DX11方面的Fire Strike Extreme，此外也达到了本代RTX 5080的约64%-71%。

可以看出，在2024年几乎替代RTX 4070市场地位的RTX 4070 SUPER，让本次新登场的RTX 5070面临比较大的竞争压力，不过RTX 5070依旧凭借更小的核心规模实现了传统性能上的反超。

软件测试的最后，我们在我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行30分钟单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况，验证战斧RTX 5070豪华版的散热表现。

单烤测试中可见，战斧RTX 5070豪华版的整卡功耗维持在250W左右，核心温度与显存温度稳定在约68℃与60℃，此时风扇转速约为2100RPM，仍有不小的余量，可见新一代战斧豪华版显卡的散热模组配置完全能够满足RTX 5070的散热需求。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用《赛博朋克2077》与《黑神话：悟空》这两个游戏内的Benchmark功能。同时，它们分别具有DLSS 4与DLSS 3的支持，因此能够提供针对不同游戏类型的性能参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为2560*1440的标准2K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。

此画质设置下，战斧GeForce RTX 5070豪华版在游戏内Benchmark中能够提供高达200.08的平均帧数，最低帧也达到170以上，可以说能够满足许多玩家以2K高刷新率游戏显示器游玩的需求。

而在暂未提供多帧生成支持的《黑神话：悟空》中，我们同样使用2K分辨率，影视级画质预设，最高档位全景光线追踪，开启DLSS至性能档位，并开启帧生成。战斧GeForce RTX 5070豪华版在游戏内Benchmark达到平均107帧，最低帧也达到84帧，能够满足流畅游玩此类动作游戏的需求。

接下来进入游戏内实测的环节，我们选用《赛博朋克2077》、《心灵杀手2》两款支持DLSS 4系列功能的游戏，以及目前仅支持DLSS 3的《黑神话：悟空》和不涉及DLSS功能的电竞游戏《CS2》，测试16:9比例2K分辨率的游戏性能表现，并与同测试环境、相同画质设置的前代RTX 4070 SUPER进行对比。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

《赛博朋克2077》

在《赛博朋克2077》中，我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。2K分辨率下实机游玩的帧数能够达到与Benchmark相近的表现，完全满足玩家高刷新率游玩的需求。

相比前代RTX 4070 SUPER，多帧生成对比单帧生成整体带来翻倍的平均帧率与1% Low帧提升，这一点比较符合预期，同时系统平均延迟稍微得到降低，意味着游戏跟手性更佳。

《心灵杀手2》

在《心灵杀手2》中，我们同样采用预设最高的画质与光线追踪设置，开启DLSS为性能档位，并开启两款显卡各自能使用的最高帧生成模式。战斧GeForce RTX 5070豪华版凭借多帧生成4x档位再次获得翻倍式性能提升，平均帧甚至接近240，进一步满足2K240Hz高刷新率显示器的应用需求。

《黑神话：悟空》

黑神话在画质拉满的情况下是不折不扣的显卡高压力游戏，即使在DLSS调至性能档，并开启帧生成的条件下，战斧GeForce RTX 5070豪华版在2K分辨率下平均帧率也仅略微超过120帧，但在1% Low帧方面表现显著优于前代的RTX 4070 SUPER。

《CS2》

经典竞技类FPS游戏《CS2》中，战斧GeForce RTX 5070豪华版相比RTX 4070 SUPER提供了远超想象的性能提升，不仅平均帧大涨至近240帧，在同样开启NVIDIA Reflex增强模式的条件下，平均系统延迟更是直接减半，体验上无疑更加流畅。

综合来看，战斧GeForce RTX 5070豪华版在多种不同类型游戏中，相对RTX 4070 SUPER都能够提供显著可感的提升，在2K分辨率下提供充分性能冗余，玩家可以将DLSS开至“质量”档获得更好的画质体验，并且不完全依赖DLSS 4的多帧生成技术，多数场景下都是畅玩3A与电竞类游戏的优质解决方案。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对blender与V-Ray两种渲染应用，并使用Benchmark软件进行跑分。

战斧GeForce RTX 5070豪华版在blender的monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到2999分、1704分和1584分。作为参考，性能相当于RTX 5080的约66%-71%。

而在V-Ray的RTX渲染测试中，战斧GeForce RTX 5070豪华版获得6629分，达到了RTX 5080的70%。

评测总结

目前，RTX 5070的MSRP价格为549美元起，国内预计售价将会在4599元起，在RTX 50系中更偏向中端的定位。

而七彩虹推出的战斧GeForce RTX 5070豪华版12GB，作为MSRP版本且符合SFF-Ready标准，提供了出色的外观设计、散热与性能表现，在2K分辨率的游戏应用等领域相比前代产品拥有可观提升，适合多数想要在已有2K级硬件基础上升级体验的PC玩家。

在3月5日晚22:00，这款战斧RTX 5070豪华版与七彩虹iGame推出的更多显卡系列，将在七彩虹官网商城、京东、天猫等多个电商平台，以及全国授权零售经销渠道同步开售，感兴趣的玩家可以即刻参与。