618年中钜惠开启，七彩虹众多RTX AI大算力显卡等你入手

【天极网DIY硬件频道】一年一度的年中钜惠“520”“618开门红”已陆续拉开帷幕，一线显卡品牌七彩虹为大家准备了多达40多个型号的显卡装备，由RTX 3050覆盖至RTX 4090 D，玩家可以根据自己的使用需求进行选择。作为年中钜惠优惠力度自然也是相当大的，而极客玩家所期盼的iGame Ultra家族产品也在本次钜惠行列中，以确保能为玩家及内容创作者在各领域带来极佳的游戏与设计体验。七彩虹显卡装备将是你最可靠的游戏/生产力伙伴，准备好迎接这场科技与激情相结合的购物狂欢吧，众多优惠等着你!

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iGame Ultra家族系列产品

硬件潮物iGame Ultra系列显卡凭借大胆的波普艺术风格运用广受好评，纯白的主色搭配多种角度的渐变彩色工艺让这款RTX 40系产品极具辨识度，而家族产品则将设计元素拓展至了包括主板(iGame Z790D5 Ultra)，内存(iGame DDR5 16GB*2 6800 Ultra W)，机箱(iGame C23A Ultra W)，电源(iGame P1250G Ultra W/iGame P850G Ultra W/iGame P650G Ultra W)，CPU一体式水冷散热器(iGame LQ360 Ultra W)及机箱风扇(iGame F12025 ARGB Ultra W)当中，形成拥有统一设计风格的家族硬件。强大的iGame家族硬件能够征战将在8月开售的国产3A光追大作《黑神话：悟空》，在DLSS 3.5的加持之下获得高帧丝滑的战斗体验，战力齐天。而在游戏之外，也能够在热门的AIGC领域中大放异彩，在强大的硬件加持下能够完成许多高难度的创意工作，加速实现您的创意想法，是游戏玩家和内容创作者的优秀生产力设备。

“全能战士”iGame RTX 4070/4080 SUPER Ultra

在iGame Ultra家族硬件当中，每一位硬件都是重要的组成部分，而在里面的重中之重则是iGame UItra系列显卡。作为七彩虹首款使用波普设计风格的硬件产品，该系列显卡一经推出就斩获了无数DIY玩家的喜爱，而最新推出的iGame RTX 40 SUPER Ultra系列新品更是将AIGC硬件风潮推向至高峰，更强的芯片组性能能够加速创意工作。其中iGame RTX 4070 SUPER Ultra拥有568 AI TOPS，而iGame RTX 4080 SUPER Ultra拥有836 AI TOPS，玩家可以根据自身所需的使用场景选择对应的大算力硬件产品。

iGame RTX 4070 SUPER Ultra 618开门红到手价5099元：

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“大眼萌娃” iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC

如觉得对您来说4070 SUPER及以上芯片组性能过剩并且体积大，那么则可以选择iGame Ultra家族中的iGame GeForce RTX 4060 Ultra W DUO OC这款双风扇的波普硬件，得益于双风扇的设计也让其喜提了“大眼萌娃”的外号。虽然外形小巧但是也拥有不亚于大哥们的实力，对于游戏玩家而言它基本可以高帧畅游1080P分辨率下的大部分3A游戏，而在创作领域当中它拥有242 AI TOPS，依旧能够胜任AIGC工作。

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“创意无限”iGame RTX 4070 Ti SUPER Vulcan

除了Ultra家族外，本次七彩虹618年中钜惠还有一款重磅旗舰产品需要推荐给各位极客玩家，那就是iGame GeForce RTX 4070 Ti SUPER Vulcan显卡。作为iGame系列的“台柱”，Vulcan显卡黑与白两个系列由推出至今屹立于高端硬件的顶点。而RTX 4070 Ti SUPER的Vulcan依旧保持着强大的散热表现，而近期本款产品也推出了iGame×雾山五行联名定制版本，再度将Vulcan推向了高峰。其特色卖点“维”LCD智屏更是开拓了前所未有的自定义玩法，通过iGame Center玩家能够实现丰富的个性化定制，包括丰富的GIF图可以在软件当中进行更换。而本款产品高达706的AI TOPS则能够轻松应对各种AIGC场景，让你的创意无限飞跃。

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618带来的众多高端硬件不仅是游戏玩家的梦想装备，更是内容创作者的得力助手。这些显卡拥有强大的图形处理能力，让游戏画面更加细腻流畅，同时也能为视频编辑、3D渲染等创意工作提供强有力的支持。无论是游戏中的虚拟世界还是内容创作的现实舞台，iGame系列显卡都能带来前所未有的体验!