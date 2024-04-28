4K游戏高性价比之选 七彩虹战斧RTX 4070 Ti SUPER豪华版

【天极网DIY硬件频道】2024年初发布的RTX 4070 Ti SUPER在系列中首次不同寻常地将“Ti”与“SUPER”两个名称后缀叠加起来，并被英伟达定位为在性能、功耗、游戏、生产力、AI应用等领域达成平衡的产品。加量不加价的它能否成为4K分辨率游玩大作的最佳性价比之选呢？

从这块七彩虹战斧RTX 4070 Ti SUPER豪华版的体验中，我们能得到答案。

与RTX 4070 Ti不同，RTX 4070 Ti SUPER基于在RTX 4080与RTX 4090 Laptop中应用的AD103核心，搭载66组多单元流处理器、8448个CUDA核心、264个Tensor核心、66个RT核心。显存规格更为醒目，拥有与RTX 4080近似的16GB GDDR6X 256bit显存，仅在显存频率与总带宽上略低，无疑使其具备4K分辨率游玩3A大作与更多应用的能力基础。

七彩虹推出的这块战斧豪华版则延续了战斧家族设计，采用富有质感的深色金属马甲，并搭配钻石状红色点缀。显卡配备了3个98mm九叶片环形风扇，搭配密集排列的大面积鳍片与6*6mm热管，进一步优化散热表现。

接口方面，七彩虹战斧GeForce RTX 4070 Ti SUPER豪华版采用单个16Pin电源接口，核心供电相数为10+2，并在IO背板处配备3个DP 1.4a接口和一个HDMI 2.1a接口。

接下来我们通过一些基准测试简单了解一下这块RTX 4070 Ti SUPER的理论性能。

在3DMark常规的Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试中，战斧豪华版显卡分别获得24192分、28854分、15550分，对比许多前代与同代产品都提升巨大，并超越了原本与RTX 3090 Ti互有来回的RTX 4070 Ti约10%-15%。

而作为一款显存容量增至16GB、位宽提升至256bit、带宽高达672.3GB/s的显卡，它的4K性能表现也十分关键，我们测试了4K分辨率的Time Spy Extreme与Fire Strike Ultra，战斧豪华版在基准测试中的表现对比RTX 3090 Ti完全胜出，4K分辨率下领先幅度约为4%-8%，而TGP功耗维持285W不变，仅相当于对手的63%。此外，RTX 4070 Ti SUPER在4K分辨率下能够提供相当于RTX 4080约83%-86%的理论性能，表现优异。

游戏理论跑分方面，我们选用了《赛博朋克2077》与《古墓丽影：暗影》两款自带Benchmark的游戏。

4K分辨率、预设光线追踪：超级画质档位下，开启DLSS 3相关功能并设为“质量”档，这块RTX 4070 Ti SUPER测得平均帧数为56.44帧，基本满足了4K60帧高品质流畅游玩需求。

而在压力更低的《古墓丽影》中，4K分辨率、预设全高画质结合质量档DLSS功能，平均帧数已经来到162帧，搭配市面上诸多4K144Hz高刷显示器游玩将更加流畅爽快。

游戏实测环节，我们依旧选用《赛博朋克2077》，以及同样压力较高的《霍格沃兹之遗》进行实际体验，游戏设置为4K分辨率+预设全高画质，开启DLSS相关功能后调整为“质量”档，并使用FrameView软件记录平均帧、1%Low帧、平均延迟信息进行比较。

在DLSS 3技术的加持下，战斧RTX 4070 Ti SUPER豪华版在4K分辨率全高画质的《赛博朋克2077》能够为平均帧数带来2.5倍的提高，并且1%low帧也有4倍的提升，有效减轻了偶发的卡顿现象。这款游戏还支持NVIDIA Reflex技术，可降低游玩中的系统整体延迟，提升玩家操作跟手感。

《霍格沃兹之遗》实测在4K分辨率开启DLSS 3相关功能后，流畅度也得到了大幅度的全方面提升。这款游戏也支持Reflex技术，所以游玩的整体延迟也有效降低，玩家扮演的角色释放魔法更加得心应手了。

小结

毫无疑问，RTX 4070 Ti SUPER补足了RTX 4070 Ti的短板，在显存规格方面大刀阔斧的提升将使它真正迈入优质的4K游戏、AI、生产力应用显卡行列，“加量不加价”也可称得上是对于玩家的优待。

如果你是2K分辨率240Hz以上的高刷玩家，或是想要在大多数3A大作中高画质畅享4K60帧的超丰富细节，亦或者对效率有一定要求的本地AI与生产力用户，笔者认为这块战斧RTX 4070 Ti SUPER豪华版将会是合适的选择。