无线充模块化方案满足硬核电竞玩家需求 雷柏8K高速率外设全家桶体验

【天极网DIY硬件频道】随着PC硬件性能的迭代升级，电竞游戏玩家对画面流畅性、操作跟手性的需求也在不断提升，其中无疑涉及到硬件的方方面面。从决定了游戏帧数的核心硬件，到影响视觉观感的显示硬件，再到玩家直接进行操作交互的键盘鼠标等外设周边，可以说想要营造畅快游戏体验，就需要考虑到这种“木桶效应”，在多个环节中都满足电竞玩家的硬核需求。

前段时间，国内外设品牌雷柏相继推出了多款新锐产品，包括采用原相3950光学引擎的双高速对称游戏鼠标VT1系列与右手人体工学鼠标VT3系列，全新升级的雷柏V500PRO多模版键盘等等。雷柏凭借领先的无线传输技术，在续航、稳定性、高速响应等多方面实现突破，使这些产品既能灵活应对多元使用场景，又能满足电竞玩家的极致硬核需求。

考虑到为这些前沿产品提供可靠的充电、传输支持，雷柏也推出了一系列模块化的外设配件，打造以高速率传输性能为核心，有线/无线兼顾的游戏全家桶。

针对多样化的外设充电补能需求，雷柏带来有线、无线、触点充电座三种方案。前两种是我们比较熟悉的，雷柏键盘鼠标自带的连接线材，部分产品自带的无线充电模块，以及模块化的P3无线充电模块都能够实现。

而新推出的P5触点充电座采用了触点这种相对传统但同样可靠的方案，且实现了较小的桌面空间占用，经过加粗的金属触点能够保障充电稳定性与长期使用的耐久度，上表面采用防滑处理，底座则通过环形橡胶条稳固吸附桌面，侧面带有幻彩RGB灯条，并具备可切换的五种灯光模式。包装内带有一块用于替换VT1Air MAX、VT1 PRO MAX、VT3 PRO MAX等鼠标底部盖板的磁吸触点充电模块。

鼠标底部盖板、P3无线充电模块以及P5触点充电模块

将触点充电模块安装至VT1 PRO MAX鼠标

使用P5触点充电座充电

作为桌面外设充电方案，P5触点充电座还搭载多种安全保护功能，包括过压、过流、短路保护。此外，P5触点充电座配备USB-A、USB-C双接口，连接至PC可具备数据传输能力，搭配USB-A接口可作为无线接收器的延长底座使用，尽可能避免与PC上其它接口或接收器产生信号干涉问题。

这条拥有独立包装的P2-AC线材同样内藏乾坤，它采用USB-A to C设计，同时支持供电与USB 2.0协议数据传输，可适配雷柏全系采用USB-C接口的外设。线长达1.8米，内部采用加粗镀锡铜线芯，接口镀金增强抗氧化耐腐蚀能力，并具有损耗小、电压控制平稳的特点，外部包覆轻盈的高密度编织伞绳线，在有线连接时可降低鼠标摩擦感与拖曳感，带来近乎无线连接般的体验，但我们为什么不直接用无线模式呢？

这是因为P2-AC线材已经能够支持采用瑞昱芯片的雷柏鼠标实现高达8K回报率，响应延迟低至0.125ms，在无线8K下作为无线信号延长线，也同样能带来极致无线体验。

使用最新版雷柏外设驱动软件，我们可以十分方便查看雷柏旗下设备概况，并自行调整种类丰富的自定义选项。

同样以VT1 PRO MAX鼠标为例，在使用V3M无线接收器的条件下，驱动软件可进行7档可调的鼠标回报率设置，最高为原生4000Hz，达成低至0.25ms的响应延迟，后续还将通过OTA开放无线8000Hz选项。此外，设置中也提供了多种算法修正、休眠时长、按键防抖、滚动行数等涉及到鼠标轨迹优化、续航时长、防误触等方面的实用功能。

为了实现更稳定的超低响应延迟体验，我们可将鼠标通过P2-AC线材有线连接至PC，并在驱动软件中开启8000Hz回报率。

实现了连接、响应体验上的高速，电竞玩家也需要更灵动顺滑的操作体验，这一方面取决于鼠标的人体工学与轻量化设计，另一方面则与鼠标垫息息相关。

多数人使用的布质软鼠标垫往往面临耐久度、抗脏污能力差、环境潮湿时阻力大等问题，如果想要进行针对性升级，就可以转而选择包括树脂、玻璃等材质的硬鼠标垫。近期雷柏推出的一系列高速率外设产品中就包括了这块V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫。

V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫采用360mm*320mm的大尺寸，为玩家提供宽广的移动范围，让拉枪不受阻碍。全胶厚底提供稳固防滑性能，长期激烈操作也巍然不动。

钢化玻璃材质为玩家提供快速、低阻的使用感受，但也需要避免操作漂移导致的拉枪过头等问题，雷柏在其表面采用微蚀刻工艺处理，打造稳定反射面，帮助配备高精度光学引擎的鼠标实现更精准的定位，尤其与雷柏鼠标经过特别调校的玻璃追踪技术十分适配。

我们将V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫搭配前文提及的雷柏VT1 PRO MAX鼠标、V3M无线接收器、P5触点充电模块、P2-AC线材以及V500PRO双模版键盘等组成高速率外设全家桶，并进行了FPS游戏的体验。

实际体验中，雷柏VT1 PRO MAX鼠标采用4000Hz回报率的无线连接，搭配V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫能够带来十分顺滑且精准的微操体验，且手部触感凉爽、十分舒适。与传统布质或尼龙材质的编织纹鼠标垫相比，使用V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫的感受更加顺滑跟手，缺点在于滑动时会产生一定程度的噪音，仅能实现相对树脂、塑料、金属等其它材质硬鼠标垫更低噪的效果，而不能实现布质鼠标垫几乎无声的安静感，不过这一点在使用时可能更多随着用户佩戴耳机或游戏外放音效而降低影响。

V10 GLASS钢化玻璃鼠标垫采用了耐脏耐刮的表面涂层，若遇到液体泼溅、污渍沾染的情况也能一擦即净、光洁如新。这使它能够完全解决软鼠标垫在长期使用中沾染汗渍、灰尘等脏污，以及不耐剐蹭、耐久度差、性能手感不稳定等问题。

总结

雷柏在近一段时间内快速更新旗下电竞外设产品，带来许多具备尖端性能表现的优质键鼠硬件，同时也不忘在外设配件方面不断推陈出新，充电底座、耳机支架、鼠标垫等涉及充电、传输等多领域的配套支持能力齐头并进，以模块化的设计与多设备适配能力，全面解决玩家在无线游戏体验方面的痛点。在无线电竞外设、高速率电竞外设等多个品类和场景中推出的“全家桶”方案，充分发挥了雷柏在无线电竞游戏的前瞻性布局以及供应链的强掌控力，强强联合，展现科技硬实力。