3D V-Cache黑科技再升级！七彩虹B650主板成为9800X3D理想搭档

【天极网DIY硬件频道】相信关注DIY硬件的玩家们昨晚已经第一时间了解到新一代AMD锐龙7 9800X3D处理器的性能表现，它采用Zen5架构与第二代3D V-Cache技术，通过调整3D缓存堆叠结构，实现了核心积热现象的有效缓解，不仅带来处理器频率提升，更是让它成为首款支持超频的X3D处理器，大缓存本就强劲的游戏性能有了更多升级空间，PC电竞性能就此迎来新的巅峰。当然，一颗强劲的处理器也需要主板的良好支持。

大陆一线板卡厂商七彩虹第一时间针对旗下B650主板系列，推出了支持锐龙7 9800X3D处理器的最新版BIOS。首发支持的型号包括CVN B650 GAMING FROZEN巡洋舰、CVN B650M GAMING FROZEN战列舰与战斧B650系列主板。各位玩家与用户可前往七彩虹官网，搜索下载更新最新版的BIOS即可获得对锐龙7 9800X3D处理器的支持。

高性能全白电竞海景房――CVN B650 GAMING FROZEN 巡洋舰

CVN B650 GAMING FROZEN 巡洋舰主板，以其全白色ATX大板设计引领潮流，融合星舰设计元素，展现出独特的硬朗军工风格。这款主板的超大面积银白色散热装甲，不仅大幅提升了散热效能，更赋予了主板星舰系列独有的金属质感，使其在性能与外观上均成为电竞玩家的理想选择。

新一代AMD锐龙7 9800X3D处理器基础性能已经十分强悍，这次AMD还开放了超频功能，对主板的性能要求也随之提高。CVN B650巡洋舰主板配备了16+2+1相的超强供电系统，足以轻松应对超频后的锐龙7 9800X3D处理器，为玩家带来更稳定流畅的游戏体验，助力玩家在竞技游戏上抢占先机。

现在正值双11购物狂欢节，前往七彩虹京东自营旗舰店购买CVN B650 GAMING FROZEN巡洋舰主板，到手价仅需1199元，还能享受叠卷优惠。对于计划打造一套全白色高性能AMD电竞海景房的玩家来说，这无疑是一次不容错过的良机。

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小巧强悍的电竞小钢炮――CVN B650M GAMING FROZEN 战列舰

CVN B650M GAMING FROZEN 战列舰主板采用了全白色标准M-ATX板型，同样以星舰与军工元素搭配设计，保留CVN标志性的银白色装甲和“舷号”涂装，展现其强大的散热性能与硬核实力。

CVN B650M战列舰星舰规格也十分强大，12+2+1相供电与7600MHz的高频内存支持，能够发挥锐龙7 9800X3D的全部性能，高速2.5G与WiFi6网络组合为玩家带来更低延迟的竞技体验同时方便玩家打造“无线化”桌面，丰富的USB接口能够同时接入各种游戏外设。随着小型化装机的流行，打造一款小巧的AMD锐龙7 9800X3D电竞小钢炮也是非常不错的选择。

现在前往七彩虹京东自营旗舰店购买CVN B650M GAMING FROZEN 战列舰主板还能享受京东百亿补贴活动，到手价仅需799元。想要拥有高性能电竞体验的玩家们，赶紧行动起来吧!

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