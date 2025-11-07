¿ÉÄÜÊÇÎ´À´Á½ÄêÄÚ×î±ãÒËµÄÊ±ºò¡ª¡ªË«11¸ß¶Ë´óÈÝÁ¿¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÑ¡¹ºÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÔÚ½üÆÚ¸÷Àà´æ´¢²úÆ·µÄÆÀ²âÖÐ£¬ÎÒÃÇ¶à´ÎÌáµ½´æ´¢ÐÐÒµÉÏÓÎÔª¼þÕÇ¼Û¶ÔÖÕ¶ËÏû·ÑÊÐ³¡²úÉúµÄÓ°Ïì£¬ÕâÒ²ÎªÄêÖÕDIYÍæ¼ÒÆÚ´ýÒÑ¾ÃµÄË«11¡¢Ë«12´ÙÏú¼¾½½ÁËÒ»ÅèÀäË®¡£²¢ÇÒÓÉÓÚAI²úÒµ´øÀ´µÄ¹©Ó¦Á´±ä»¯£¬ÒÔ¼°´æ´¢ÐÐÒµÖÜÆÚÂÉµÈÒ»Ð©ÒòËØ£¬ÎÒÃÇºÜÄÑÔ¤²âÎ´À´´æ´¢²úÆ·½«ÔÚºÎÊ±ÓÀ´¼Û¸ñ¡°½µÎÂ¡±¡£
¿¼ÂÇµ½Ïû·Ñ¼¶´æ´¢¡¢ÓÈÆäÊÇ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÖÐµÄ¸ß¶Ë²úÆ·Ä¿Ç°ÊÜÓ°Ïì·ù¶È½ÏÐ¡£¬²¢ÇÒÎ´À´ÓÐ³ÖÐøÕÇ¼ÛµÄ¿ÉÄÜ£¬Òò´Ë¶ÔÓÚÓÐÕâÀà´æ´¢ÐèÇóµÄÍæ¼Ò£¬±ÊÕßÒÀ¾ÉÍÆ¼öÔÚË«Ê®Ò»´ÙÏú»î¶¯ÆÚ¼äÈëÊÖ¡£½ÓÏÂÀ´Ò²½«ÁÐ¾Ù¼¸¿îÓÐ´ú±íÐÔµÄ¸ßÐÔÄÜ¡¢´óÈÝÁ¿PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¹©¶ÁÕßÑ¡Ôñ¡£
½ðÊ¿¶ÙFURY Renegade G5 4TB ²Î¿¼ÊÛ¼Û£º2999Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100212739668.html
½ðÊ¿¶Ù×÷ÎªÈ«ÇòÓÃ»§ÊìÖªµÄÄÚ´æºÍ´æ´¢½â¾ö·½°¸ÖÆÔìÉÌ£¬ÔÚPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡°ÂúÑªÊ±´ú¡±½»³öµÄ´ð¾í£¬¾ÍÊÇÕâ¿îFURY Renegade G5¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¡£
½ðÊ¿¶ÙFURYÊÇµç¾ºÍæ¼ÒÊìÏ¤µÄ´æ´¢Ó²¼þÏµÁÐ£¬ÔÚµ±ÏÂËüÒ²´ú±íÁËÏû·Ñ¼¶´æ´¢ÐÔÄÜµÄ¶¥¼âË®Æ½¡£½ðÊ¿¶ÙFURY Renegade G5¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²ÉÓÃ12²ãPCB£¬½øÒ»²½ÌáÉýÐÅºÅÖÊÁ¿È·±£Êý¾ÝÍêÕûÐÔ£¬´îÔØÐÂÒ»´ú6nm¹¤ÒÕSM2508Ö÷¿Ø£¬½áºÏµÍ¹¦ºÄDDR4¶ÀÁ¢DRAM»º´æÓë3D TLC NAND¿ÅÁ££¬ÊµÏÖPCIe 5.0x4Í¨µÀÏÂµÄÂúÑªÐÔÄÜ¡£
½ðÊ¿¶ÙFURY Renegade G5¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±ê³ÆË³Ðò¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¸ß´ï14800MB/sÓë14000MB/s£¬¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù¿É´ï2200K IOPS¡£¿ÉÒÔËµÎÞÂÛÊÇÓ¦¶Ô¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·¡¢¸ßÇ¿¶ÈÊÓÆµ¼ô¼¹¤×÷£¬»¹ÊÇÉí´¦¹¤×÷Õ¾Æ½Ì¨µÄÊý¾ÝÃÜ¼¯ÐÍ¹¤×÷Á÷³ÌÖÐ£¬¶¼ÄÜ½øÒ»²½ÓÅ»¯ÈÎÎñÐ§ÂÊ£¬´øÀ´¾ø¼ÑÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
Óë¸ßÐÔÄÜËæÖ®¶øÀ´µÄÄÜºÄÓë·¢ÈÈ£¬¶ÔPCIe 5.0Ê±´úµÄ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¶øÑÔÊÇ¸öÖØ´óÄÑÌâ£¬½ðÊ¿¶ÙFURY Renegade¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒ»·½Ãæ½èÖúÏÈ½øÖÆ³Ì¹¤ÒÕÖ÷¿Ø£¬ÔÚ±£ÕÏÐ§ÂÊµÄÍ¬Ê±½µµÍÄÜºÄÓëÈÈÁ¿£¬ÁíÒ»·½ÃæÍ¨¹ý¹Ì¼þËã·¨½øÐÐ¸ßÐ§ÈÈ¹ÜÀí£¬½øÒ»²½ÌáÉý¿É¿¿ÐÔ±íÏÖ¡£
½ðÊ¿¶ÙFURY Renegade G5¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ4TB°æ±¾±ê³ÆÓµÓÐ4000TBWµÄÄÍ¾ÃÐÔ£¬²¢Ìá¹©5ÄêÓÐÏÞ±£¹Ì¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Õâ¿îÆì½¢PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½üÆÚÍÆ³öÁË¸ü´óÈÝÁ¿µÄ8TB°æ±¾£¬ÓÐ³¬´óÈÝÁ¿ÓëÆì½¢ÐÔÄÜÐèÇóµÄ·¢ÉÕÍæ¼Ò¿ÉÒÔ²Î¿¼¡£
À×¿ËÉ³ARES PROÕ½Éñ 4TB ²Î¿¼ÊÛ¼Û£º2199Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100177840167.html
À×¿ËÉ³ARES PROÕ½Éñ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊÇPCIe 4.0Ê±´ú±¸ÊÜºÃÆÀµÄARES¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ¼ÌÈÎÕß£¬½øÈëPCIe 5.0Ê±´ú£¬À×¿ËÉ³ÒÀÈ»½«ÕâÒ»ÏµÁÐ¶¨ÒåÎª²ÉÓÃÎÞ»ºÉè¼Æ£¬ÓµÓÐ¸ßÐÔ¼Û±È±íÏÖµÄÈ«ÄÜ²úÆ·¡£
ARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ1TB¡¢2TB¡¢4TB°æ±¾¾ù²ÉÓÃDRAM-lessÉè¼ÆÓëµ¥Ãæ¿ÅÁ£²¼¾Ö£¬½èÖúHMB»úÖÆÓë¶¯Ì¬Ä£ÄâSLC»º´æ´ó·ùÌáÉý¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¡£Ö÷¿Ø²ÉÓÃÁªÜ¿¿Æ¼¼ÐÂÒ»´úPCIe 5.0²úÆ·MAP1806A£¬Ö§³ÖPCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe 2.0ÐÒé£¬²ÉÓÃ8CH 4CEÍ¨µÀÉè¼Æ£¬Ö§³ÖÉÁ´æ¿ÅÁ£ËÙÂÊÎª3600MT/s¡£Í¬Ê±½èÖú¸ßÆ·ÖÊ3D TLC¿ÅÁ££¬ÊµÏÖ×î´óË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ï14000MB/s£¬×î´óË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È´ï10000MB/s£¬4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K/1400K IOPS¡£
ÎÞ»ºÉè¼ÆÌìÈ»´øÀ´½ÏµÍµÄ·¢ÈÈÁ¿£¬¶øARES PRO¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÉ¢ÈÈ´ëÊ©Í¬ÑùÃ»ÓÐÂäÏÂ¡£Ó²ÅÌÔÚ¿ÅÁ£µÈÔª¼þÒ»²à±íÃæ¸²¸ÇÉ¢ÈÈÌù£¬²ÉÓÃÊ¯Ä«¸´ºÏÉ¢ÈÈ²ÄÁÏ£¬ÄÜ¹»°ïÖú´«µ¼Óë·¢É¢Ö÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£¹¤×÷Ê±µÄÈÈÁ¿£¬´îÅäÖ÷°åÓ²ÅÌÎ»É¢ÈÈÂí¼×Æðµ½¸üºÃµÄÉ¢ÈÈÐ§¹û£¬·¢»ÓÎÈ¶¨ÐÔÄÜ¡£
¿ÉÒÔËµ£¬À×¿ËÉ³ARES PROÕ½Éñ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÎÞ»ºÉè¼ÆÊ¹Æä¶ÔÍæ¼ÒÓ²¼þÆ½Ì¨µÄÊÊÓ¦ÐÔ¸ü¼Ñ£¬²»½öÏÞÓÚÉ¢ÈÈ»·¾³Á¼ºÃµÄÌ¨Ê½PCÖ÷°å£¬ÔÚ´îÔØPCIe 5.0 M.2½Ó¿ÚµÄÐÂÈñÓÎÏ·±¾ÖÐÒ²ÄÜÊµÏÖ³¬Ç¿ÐÔÄÜÓëÎÈ¶¨ÌåÑé¡£Æä4TB°æ±¾±ê³ÆÓµÓÐ3000TBWÄÍ¾ÃÐÔ£¬ÇÒÓµÓÐ5ÄêÓÐÏÞÖÊ±££¬Í¬ÑùÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´ÎÞÓÇÌåÑé¡£
ºê³žÂÓ¶áÕßGM9 4TB ²Î¿¼ÊÛ¼Û£º1999Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100166873545.html
ºê³žÂÓ¶áÕßGM9Í¬Ñù³Ð½ÓÁË4.0Ê±´úGM7µÄÖ÷Á÷ÐÔÄÜ¶¨Î»£¬ÒÔDRAM-lessÉè¼ÆÎªÕâ¿é¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´øÀ´µÍÎÂ¡¢µÍ¹¦ºÄÏÂµÄPCIe 5.0ÂúËÙÐÔÄÜ±íÏÖ£¬´òÆÆÎÒÃÇ¶Ô´ËÇ°PCIe 5.0¡°ÓÖ¹óÓÖÈÈ¡±µÄÓ¡Ïó¡£
ÂÓ¶áÕßGM9È«ÈÝÁ¿°æ±¾¾ù²ÉÓÃµ¥Ãæ¿ÅÁ£²¼¾Ö£¬Ö÷¿ØÊ¹ÓÃÁªÜ¿ÐÂÒ»´úPCIe 5.0 DRAM-less²úÆ·MAP1806A£¬Ö§³ÖPCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe 2.0ÐÒé£¬²ÉÓÃ8CH 4CEÍ¨µÀÉè¼Æ£¬Ö§³ÖFlashËÙÂÊÎª3600MT/s£¬Flash¿ÅÁ£¾ùÎª°ÛÎ¬·â×°¡£
ÔÚÐÂÈñÖ÷¿ØÓë¸ßÆ·ÖÊFlash¿ÅÁ£¼Ó³ÖÏÂ£¬ÂÓ¶áÕßGM9 4TB°æ±ê³Æ´ïµ½14500MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë11000MB/sË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë1500K IOPS¡£
×÷ÎªÒ»¿îPCIe 5.0ÂúËÙ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²úÆ·£¬ÂÓ¶áÕßGM9Ô³§Åä±¸µÄÉ¢ÈÈÌùÒ²ÓÐÆä¶ÀÌØÖ®´¦¡£ËüÑÓÐøÁËÏµÁÐµÄÓÅÁ¼´«Í³£¬½«¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±¾ÌåÓë¸½ÔùµÄÉ¢ÈÈÌù·Ö¿ª£¬ÓÃ»§¼È¿ÉÒÔ×ÔÐÐÕ³ÌùÉ¢ÈÈÌù£¬Ò²ÄÜÈÃ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±íÃæµÄÖ÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£µÈÔª¼þÖ±½Ó½Ó´¥Ö÷°åÂí¼×µ¼ÈÈµæ¡¢¶îÍâÉ¢ÈÈ×°¼×µÈ½ø½×´æ´¢É¢ÈÈ´ëÊ©¡£
É¢ÈÈÌù²ÉÓÃÍ²+Ê¯Ä«Ï©¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬ÓµÓÐ¸üÇ¿µ¼ÈÈÐ§ÂÊ£¬²¢ÎªÖ÷Òª·¢ÈÈÔª¼þ´øÀ´¸ü´óµÄÉ¢ÈÈÃæ»ý¡£´îÅäÂÓ¶áÕßGM9ÄÚÖÃµÄÖÇÄÜÎÂ¿ØÓëµçÔ´¹ÜÀí¼¼Êõ£¬ÔÚ±Ê¼Ç±¾ÄÚ²¿µÈÉ¢ÈÈÌõ¼þ½Ï²îµÄ»·¾³ÏÂ£¬¸ü¼ÓÓÐÖúÓÚ±£ÕÏ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚ¸ß¸ºÔØÔËÐÐÖÐµÄÎÈ¶¨ÐÔÄÜ¡£
Ëæ×ÅAI PCÊ±´úµ½À´£¬PCÓÃ»§µÄ±¾µØÓ¦ÓÃ¡¢³¡¾°ÓëÀàÐÍÓú·¢·á¸»£¬¶Ô´æ´¢²úÆ·ÐÔÄÜ¡¢ÈÝÁ¿¡¢¿É¿¿ÐÔµÈ·½ÃæµÄÐèÇóÒ²Ë®ÕÇ´¬¸ß¡£ÂÓ¶áÕßGM9 ±ü³ÖÑÏ¸ñÖÊ¿Ø±ê×¼´òÔì£¬ÇÒ4TB°æÓµÓÐ2400TBWÄÍ¾ÃÐÔÓë5ÄêÖÊ±£ÊÛºó·þÎñ£¬ÎªÏëÒªÌåÑéPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÆì½¢ÐÔÄÜµÄÍæ¼ÒÌá¹©¼æ¾ßÐÔ¼Û±ÈÓëÎÈ¶¨±£ÕÏµÄ³öÉ«Ñ¡Ôñ¡£
°ÛÎ¬X570H PRO 4TB ²Î¿¼ÊÛ¼Û£º2799Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100219368214.html
°ÛÎ¬X570H PROÊÇÎÒÃÇ±¾´ÎÍÆ¼öµÄ×îºóÒ»¿î¸ß¶ËPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²úÆ·£¬ÉíÎªÂúËÙÆì½¢²ÉÓÃÁËÓÐ»ºÉè¼Æ£¬²¢Åä±¸×¨ÊôÉ¢ÈÈ×°¼×£¬Ç¿»¯ÆøÁ÷´«µ¼¡¢ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ¡£Íâ¹Û·½Ãæ¸üÒÔËØÑÅ°×ÅäÉ«ÓëÀâÏß¹´ÀÕÖ÷Ìå£¬¼ÓÉÏºÚê×Ê¯É«´°¿Úµã×º£¬¿ÉÒÔËµÐÔÄÜÍâ¹Û½Ô¶¥Åä¡£
°ÛÎ¬X570H PROÍ¬Ñù²ÉÓÃÐÂÒ»´ú6nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄ»ÛÈÙSM2508£¬PCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe 2.0ÐÒé£¬ÓµÓÐ8CH/32CEÉè¼Æ£¬Ö§³Ö¿ÅÁ£ËÙÂÊ¸ß´ï3600MT/s£¬ÏÈ½øÖÆ³ÌÎªÆä´øÀ´×î¸ß70%µÄÄÜÐ§ÌáÉý¡£´îÅä¶ÀÁ¢DRAM»º´æÓë°ÛÎ¬×Ô·â3D TLC¸ßÆ·ÖÊÉÁ´æ¿ÅÁ££¬¿ÉÊµÏÖ14000MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë13000MB/sË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬Í¬Ê±4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë1600K IOPS¡£
µÃÒæÓÚ¸ßÆ·ÖÊÓ²¼þÓë×¨ÊôÉ¢ÈÈÂí¼×´øÀ´µÄÎÈ¶¨ÐÔ£¬°ÛÎ¬X570H PROÔÚ¾ß±¸Æì½¢ÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±Ò²ÒÔ¡°¿É¿¿ÄÍÓÃ¡±ÎªÖ÷ÒªÁÁµã£¬4TBÈÝÁ¿°æ±¾±ê³ÆÓµÓÐ3000TBWÄÍ¾ÃÐÔ£¬Æ½¾ùÎÞ¹ÊÕÏÊ±¼ä¿É´ï150ÍòÐ¡Ê±£¬Í¬Ê±£¬°ÛÎ¬´æ´¢Ò²ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË5Äê±£¹Ì¡¢Ö»»»²»ÐÞµÄÊÛºó·þÎñÖ§³Ö¡£
¿ÉÒÔËµÈç¹ûÄãÓÐ±¾µØ²¿ÊðAI¡¢ÓÎÍæ3A´ó×÷µÈ¸ßÐÔÄÜÐèÇó£¬ÒÔ¼°4TB´óÈÝÁ¿´æ´¢ÐèÇó£¬°ÛÎ¬X570H PROÄÜ¹»Ìá¹©Ïà±ÈÇ°´úPCIe 4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´ó·ùÌáÉýµÄ¸ßÐ§ÌåÑé£¬Îª¸ß¶ËÍæ¼ÒÓëÓ²¼þ·¢ÉÕÓÑ´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ´ÓÈÝ¸ÐÊÜ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â