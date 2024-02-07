年末装机好时机 AX电竞叛客新品RTX 4070 SUPER X3W性能与颜值兼备

【天极网DIY硬件频道】龙年新年即将到来，如果你想要组装一套高性能畅玩3A大作的新硬件，却在618、双11没有出手，那么恭喜你在新年到来之际拥有了多种全新选择，本次我们一起来看这款AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX。

AX电竞叛客热衷于推出消费者喜闻乐见的白色系外观显卡，并且具备美观而独特的设计风格，这在公版价位产品中十分难得。AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX再次带来全新设计语言，以白色为主色调，辅以灰色边框点缀，并且多处融入圆弧形设计，在光影中带来更多质感变化，整体视觉富有层次感。

散热方面，AX电竞叛客RTX 4070 SUPER X3W MAX显卡三围为325*119*52mm，采用了9叶片9cm环形扇叶、6根纯铜复合热管、大面积鳍片与纯铜底座。

性能方面，RTX 4070 SUPER依旧采用AD104核心，但在规格上相比RTX 4070有较大提升，搭载56组多单元流处理器，拥有7168个CUDA核心、224个第4代Tensor核心、56个第3代RT核心，显存规格方面与此前两款RTX 4070保持一致，均为12GB美光GDDR6X，显存位宽192bit、带宽504.2GB/s。

可以说RTX 4070 SUPER的核心规格的提升幅度高达20%以上，并且建立在首发MSRP价格不变，显卡TGP功耗仅小幅提升20W的基础上。

而在3Dmark 2K分辨率多个项目的实测中可以看出，RTX 4070 SUPER得益于核心规模进一步提升，在理论性能方面相比RTX 4070的确有不小增强，三项测试中均有约20%的分数提升，无愧于“SUPER”之名。它相比此前的RTX 4070 Ti差距也在5%以内，熟悉显卡的读者们可能会意识到，这意味着RTX 4070 SUPER在2K分辨率下的性能几乎与前代旗舰RTX 3090 Ti持平。

实际游玩《赛博朋克2077》、《霍格沃兹之遗》等3A大作时，RTX 4070 SUPER也能在标准2K分辨率、全高画质下，借助DLSS 3技术获得超过100的平均帧数，体验十分流畅。

小结

综合来看，RTX 4070 SUPER的确无愧“SUPER”之名，在原有价位进一步将2K分辨率的玩家体验推向更高水平，依旧契合主流DIY用户所需的预算、性能、能耗平衡特点，且随着时间推移，能够为日新月异的AI与生产力应用提供可观的支持。

而AX电竞叛客GeForce RTX 4070 SUPER X3W MAX在4899元的起售价打出了自身的独特优势，白色外观与出色硬件的组合，使其成为消费者的高质价比选择。