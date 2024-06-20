618返场最后一天！三星PRO Ultimate存储卡值得入手

【天极网DIY硬件频道】又到了一年618，相信大家或多或少又开启了自己的囤货旅程。今年的618年中大促从5月20日就已经拉开大幕，不同的平台活动各有不同，6月19、20日是最后的两天返场日，大家可以根据自己的需要选择更优的优惠。当下，大家视频、照片拍摄活动日益频繁，对存储卡这类产品的要求也就更高了，我们今天来看的存储卡产品来自三星，全新的PRO Ultimate存储卡以其卓越的性能和可靠性成为专业摄影师和内容创作者的首选工具。在618大促期间，这款存储卡更是一款不可多得的优质选择。

在618大促期间，三星PRO Ultimate存储卡已经带来了不少优惠活动，无论是京东和淘宝的活动都为用户提供了很好的福利。截至6月20日618返场活动的最后一天，关注三星存储旗舰店即可抽100元E卡，同时可领10京豆，下单还赠收纳盒，记得抓紧呀!

选购链接：

PRO Ultimate SD卡：https://item.jd.com/10091780146831.html

PRO Ultimate microSD卡：https://item.jd.com/10087833496968.html

像旗下众多的存储卡系列一样，三星PRO Ultimate存储卡也拥有SD卡和microSD卡两个型号，其中SD卡更适合应用于各类相机、摄像机等设备，而microSD卡也称TF卡，由于其体型更小，因此也更适合在一些小型拍摄设备上使用，例如口袋相机(拇指相机)、运动相机、全景相机以及各类无人机产品。

对于存储卡来说，数据传输速度是决定其能否匹配拍摄设备最主要的方面。如果拍摄高规格素材，当存储卡的读写速度无法匹配，就会占用过多写入时间，甚至出现无法写入的情况发生。因此选择速度匹配的产品就尤为重要。

三星PRO Ultimate存储卡该卡支持U3和V30速度标准，提供了极高的读写速度，官方标称的读取速度可达200MB/s，写入速度为130MB/s。根据我们的实测，三星PRO Ultimate SD卡128GB版本的最高顺序读写速度分别达到了205.36MB/s和136.12MB/s，均达到了标称值。这样的性能，足以满足4K视频拍摄的需求，让大家无论是在拍摄照片还是视频的时候更加流畅，不会成为影响你创作的短板。

三星PRO Ultimate系列的两款产品在数据存储的稳定性方面进一步提升。采用了ECC纠错码引擎，在LDPC纠错编码技术的加持下，PRO Ultimate可以处理1KB到2KB的数据块，相较于1KB引擎，2KB引擎的优势在于修正能力加倍，支持纠正更多的NAND闪存错误，带来更好的可靠性。

此外，搭配三星的原装读卡器使用，可以保证其发挥全部速度性能，确保数据传输的最大速度和稳定性。这种高效的数据处理能力，使得我们在进行专业摄影和视频制作时，能够更加专注于创作本身，而不是被繁琐的数据处理所困扰。

由于存储卡产品往往需要搭配相机、运动相机以及无人机等设备，这些产品的拍摄场景有时会较为严苛，并且有些会遇到震动、高温高湿甚至水中拍摄的场景――这就对数据的存储提出了比较严格的要求。三星PRO Ultimate存储卡两个型号都具备不俗的防护性能。根据官方数据，这款存储卡能支持10000次插拔，从物理层面保证了用户长时间使用的可靠性。同时这两款存储卡也能够承受大量的写入和擦除操作，非常适合频繁使用的场景。两款存储卡还具备优秀的包括防水、防X光、抗磁、耐高温严寒、防摔、耐磨损特性，其中PRO Ultimate SD卡还支持高达1500g的防震特性，确保在各种户外环境中都能稳定工作。对于喜欢在户外拍摄的摄影爱好者来说无疑是一个巨大的利好。

此外，该存储卡提供多种容量选择，包括64GB、128GB、256GB和512GB。最大512GB足够进行一次短途出行的素材记录。无论是单反/无反相机、摄像机还是手机、平板等设备，都能找到合适的版本来扩展存储空间。特别是对于那些需要大量存储空间来保存高清照片和视频的专业摄影师和内容创作者来说，这款存储卡无疑是他们的理想选择。

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