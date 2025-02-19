双槽卡也要秒杀2K 畅玩4K 映众RTX 5070 Ti曜夜X3 16GB显卡评测

【天极网DIY硬件频道】自RTX 50系发布上市以来，我们可以注意到NVIDIA公版显卡有一个设计上的显著特点，就是散热模组的体积更加“浓缩”，显卡整体尺寸更加紧凑，至于散热性能则突出一个“够用就行”。

当然，即使是采用了双吹透的独特设计，NVIDIA公版散热想要压住旗舰RTX 5090 D 575W的TDP功耗还是有些勉强了，RTX 5080则恰到好处。如果来到主流高端定位的RTX 5070、RTX 5070 Ti系列，拥有紧凑的双槽设计，乃至满足SFF-Ready标准的显卡，是否能成为M-ATX与ITX小机箱用户兼顾性能与小体积的不二之选呢？

近期我们就体验了AIC品牌映众推出的GeForce RTX 5070 Ti曜夜X3 16GB显卡，它同样拥有标准的双槽厚度，散热外甲长度仅约300mm、高度约100mm，并通过了SFF-Ready认证。同时作为RTX 5070 Ti，它表现出强劲的性能实力，堪称显卡中的“小钢炮”。无论是想要组装高性能小机箱的用户，还是想要通过换代获得性能与体验提升，尤其是游戏分辨率进阶的玩家都不容错过。

架构解析&规格介绍

据了解，RTX 5070 Ti同样基于Blackwell架构GB203芯片，相比采用完整规格的RTX 5080略有缩减，但同比前代70 Ti有不小提升。它同样包含新架构的所有新特性，例如Gen 4 RT Core、Gen 5 Tensor Core、新的媒体引擎，以及DLSS 4与更多AI功能支持等，在媒体引擎数量上则配备2个第9代NVENC与1个第6代NVDEC。

在具体规格上，RTX 5070 Ti采用的GB203芯片包含8960个CUDA核心，以及70个RT核心、280个Tensor核心、280个纹理单元、96个光栅单元，分布在70个多单元流处理器中。在除光栅单元外的所有核心规格方面，RTX 5070 Ti基本都相当于RTX 5080的约83.3%。

多单元流处理器的微架构方面，NVIDIA在Blackwell引入了新一代计算单元、更大的缓存与寄存器空间，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。种种架构升级使RTX 50系显卡成为神经渲染平台，并带来DLSS 4与多帧生成等新技术。

显存方面，RTX 5070 Ti继续采用16GB容量、256bit位宽的GDDR7显存，显存频率比RTX 5080稍低，但总带宽依然达896GB/s，不仅达到了4K分辨率高画质游戏应用的门槛，还以相对RTX 5080更实惠的价格支持较小规模本地模型的对话、生图等AI功能。

在通道与接口支持上，RTX 5070 Ti也支持高速的PCIe 5.0x16通道，并配备3个DP2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，最大支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示，在DSC加持下更可高达4K 480Hz或8K 165Hz。

接下来就让我们从各方面具体了解这张映众RTX 5070 Ti曜夜X3 16GB显卡的功能特点与性能实力。

外观设计

映众历来将曜夜X3系列打造为外观设计简约、三围尺寸小巧，符合MSRP定价与绝大多数DIY玩家需求的显卡产品。

映众GeForce RTX 5070 Ti曜夜X3的三围为300*116*41mm(含挡片)，显卡正面采用斜切设计分割的银黑配色，并以不同材质形成质感的层次搭配。

显卡侧面没有配备光效硬件，而是在保留INNO3D GEFORCE RTX字样的同时，添加了格栅装饰元素作为点缀，可能也起到提升散热装甲表面积的作用。总之，别具一格的设计让新一代曜夜更具有辨识度，在保留家族式经典元素的同时，也更好地诠释了系列的经典定位。

而在散热方面，映众RTX 5070 Ti曜夜X3搭载HerculeZ X3散热系统，配备三把直径8.8cm的环形导流扇叶，定制轴流镰刀扇叶能够在更低转速下相比前代实现风量风压提升，让散热与安静两者兼得。

映众RTX 5070 Ti曜夜X3内部配备6根6mm热管搭配大面积散热鳍片，显卡核心采用纯铜散热底座，并在周边显存等元件处实现全面覆盖，配合高效率导热垫进一步释出核心与周边元件热量。

来到显卡背面，一体化的金属背板提供坚固支撑，并保护其中的PCB板。尾部延续大面积的镂空，为风扇让出风道形成吹透设计，在热管与高密度鳍片加持下实现高效散热。

供电接口方面，映众RTX 5070 Ti曜夜X3继续采用单个12V-2x6接口，标称TDP 300W，包装内也附有双8Pin供电转接线材，满足旧电源兼容需求。

视频接口上，映众RTX 5070 Ti曜夜X3同样为目前RTX 50系标配的3个DP 2.1b接口与1个HDMI 2.1b接口，接口速率最大可满足原生4K 240Hz视频信号传输与显示需求。

综合来看，映众RTX 5070 Ti曜夜X3兼具SFF-Ready的紧凑体型与不错的散热堆料，它能否满足玩家更进一步的游戏性能需求，接下来我们通过测试揭晓。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验映众RTX 5070 Ti曜夜X3的性能、散热等表现。

测试使用的平台部分配置如下：

首先我们使用3DMARK运行Time Spy(DX12)、Fire Strike Extreme(DX11)、Port Royal(光线追踪)这三项以2K分辨率运行的基准测试。并将其与前代相近定位产品RTX 4070 Ti、RTX 4080的跑分结果一起参考。

可以看到，在三项以2K分辨率运行的基准测试中，RTX 5070 Ti曜夜X3相比前代RTX 4070 Ti拥有23%-38%不等的提升，几乎达到与RTX 4080持平的理论性能。这其中既有核心规模与功耗带来的小幅提升，也与架构迭代密切相关。

而作为一款显存容量为16GB、位宽达256bit的显卡，它在4K分辨率下的表现同样重要，我们借助Time Spy Extreme与Fire Strike Ultra项目进行了进一步测试，并让它与前代4K“入门卡”RTX 4070 Ti SUPER，本代定位更高的RTX 5080同台竞技。

在4K分辨率测试中，RTX 5070 Ti曜夜X3相比前代RTX 4070 Ti有着12-22%的提升，同时达到了本代更高定位显卡RTX 5080约80%的性能，考虑到749 USD(预测可能是6299 RMB)的MSRP，可以说性价比不错。

另外仅从3DMark测试的情况来看，RTX 5070 Ti的性能表现可以说相当于“半张”RTX 5090 D，再次参考749与1999 USD的MSRP售价差异，RTX 50系显卡在4K游戏应用中的性价比巅峰也许就出现在RTX 5070 Ti上。

此外，为了验证映众RTX 5070 Ti曜夜X3在双槽小体型下是否拥有高效散热，我们在室温约25℃环境中使用FurMark进行30分钟单烤测试，并使用GPU-Z监测温度与功耗情况。

单烤测试中可见，这块映众RTX 5070 Ti曜夜X3整卡功耗维持在300W左右，核心温度与显存温度稳定在约70℃与64℃，此时风扇转速仍有不小的余量，可见SFF-Ready的双槽规格散热模组能够满足RTX 5070 Ti的散热需求。

游戏体验

接下来是游戏实测环节，我们首先选用《赛博朋克2077》与《黑神话：悟空》这两个内置Benchmark的游戏。同时，它们分别具有DLSS 4与DLSS 3的支持，因此能够提供针对不同游戏类型的性能参考。

在《赛博朋克2077》中，我们将分辨率设为3840*2160的标准4K，画质预设为“光线追踪：超速”也就是开启路径追踪，并开启DLSS至性能档位，开启光线重构，开启多帧生成至4x模式。

此画质设置下，RTX 5070 Ti在游戏内Benchmark中能够提供高达158.18的平均帧数，最低帧也达到145，可以说能够满足许多玩家搭配4K 160Hz游戏显示器游玩的需求。

而在不支持DLSS多帧生成的《黑神话：悟空》中，我们同样使用4K分辨率，影视级画质预设，并开启全景光线追踪至“高”档位，开启DLSS至50也就是性能档位，并开启帧生成。RTX 5070 Ti在游戏内Benchmark达成74平均帧数，最低帧也来到63帧，基本满足此类动作游戏流畅游玩的需求。

接下来进入游戏内实测的环节，我们选用《赛博朋克2077》、《霍格沃兹之遗》两款支持DLSS 4系列功能的游戏，以及目前仅支持DLSS 3的《黑神话：悟空》在相同的画质设置下分别测试4K分辨率与2K分辨率的游戏性能表现。测试使用FrameView软件记录平均帧、1% Low帧与平均系统延迟。

在《赛博朋克2077》中，我们同样将画质调整为预设的“光线追踪：超速”档位，并开启DLSS性能档位，开启多帧生成4x模式。4K分辨率下实机游玩的帧数表现相比Benchmark无疑稍低一些，但能够满足玩家以4K分辨率高刷新率游玩的需求，借助G-Sync技术也能带来画面无撕裂的流畅体验。

调整为2K分辨率后游戏的帧数近乎翻倍增长，同时系统整体延迟也有大幅下降，在流畅度方面表现更优。如果玩家现在已经用上了高素质的2K显示器，或者更多游玩电竞类游戏，也许不必急着更换4K屏。

而在《霍格沃兹之遗》中，同样在预设最高画质并开启光线追踪，开启DLSS性能与多帧生成4x等功能的实机游玩测试下，分辨率的变化对性能产生的影响相对更小。2K分辨率能以平均240帧游玩，4K分辨率也能达到平均160帧，正好符合一些主流游戏显示器的分辨率与刷新率性能组合。

众所周知，黑神话在画质拉满的情况下是不折不扣的显卡高压力游戏，即使在DLSS调至性能档，并开启帧生成的条件下，游戏在4K分辨率实机中也仅达到平均68帧，相比Benchmark结果略低。调整为2K分辨率后，游戏平均帧勉强破百，1% Low帧超过60帧，在体验上更为流畅。

游戏实测部分的最后，我们也将开启帧生成的测试过程中，由FrameView软件记录的显卡功耗集中以折线图展示。

经过统计，映众RTX 5070 Ti曜夜X3显卡在《赛博朋克2077》中的平均功耗约为269W，在《霍格沃兹之遗》中平均功耗约为245W，在《黑神话：悟空》中平均约为265W，比标称TDP低不少，也仅略高于前代RTX 4070 Ti/Ti SUPER约250W的游戏实机功耗水平，对玩家的电源要求依旧宽松，显卡外包装标注推荐使用750W电源。

综合来看，RTX 5070 Ti虽然在性能上相当于添加了DLSS 4相关功能的RTX 4080，但在新游戏日益水涨船高的性能需求下，也不得不需要借助多帧生成等功能来提供高流畅度体验。当然，作为新一代实现了高画质2K通杀、4K入门的高端显卡，它依然具有不错的实机表现与竞争力。

生产力测试

在生产力测试中，我们主要针对blender与V-Ray两种渲染应用，并使用Benchmark软件进行跑分。

映众RTX 5070 Ti曜夜X3在blender的monster、junkshop、classroom三个场景中分别得到3683分、1962.9分和1939分。作为参考，性能相当于本代旗舰RTX 5090 D的约50%-53%。

而在V-Ray的RTX渲染测试中，映众RTX 5070 Ti曜夜X3获得8069分，同样达到了RTX 5090 D约53%的性能水平。

评测总结

映众推出的曜夜X3系列显卡看起来在一众花哨的旗舰中不显突出，既没有配备酷炫的RGB灯效硬件，也没有“出厂OC”、“一键超频”等功能。但它能够作为一个锚定MSRP价格的显卡系列在玩家群体中经久不衰，并且凭借自身的小体型与扎实设计，吸引不少偏爱小机箱与硬核生产力装机风格的DIY玩家，这也许就是它的魅力所在。

新推出的RTX 5070 Ti曜夜X3就有机会成为RTX 50系中充分平衡性能、售价、尺寸的4K入门显卡，它既能满足目前主流3A大作在高特效下以高分辨率、高刷新率畅玩的需求，也能兼顾一部分生产力乃至本地AI应用。当然，笔者更期待包括这款曜夜X3在内，RTX 5070 Ti上市后的供货情况能够整体改善，让更多人以原价获得最新的硬件技术与体验。