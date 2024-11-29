完胜友商旗舰处理器 锐龙7 9800X3D玩游戏真就这么强...

【天极网DIY硬件频道】时隔两年，备受广大玩家期待的AMD锐龙7 9800X3D在前段时间正式登场，不仅升级到了全新的Zen 5架构，还拥有着第二代3D V-Cache缓存的设计，重新设计了芯片堆叠结构，优化了其散热和性能。依靠着3D V-Cache缓存技术的加持，X3D系列处理器在游戏性能方面有着非常突出的表现，超越一众竞品，成为DIY市场中的“游戏神U”，受到了诸多发烧级游戏玩家的追捧，可以说是口碑和市场双丰收。那么全新登场的锐龙7 9800X3D的游戏表现究竟如何呢？今天就和大家来看看。

首先看看参数，锐龙7 9800X3D基于4nm工艺打造，采用了Zen 5架构，拥有8核心16线程的规格，基础频率为4.7GHz，加速频率可以达到5.2GHz，8MB的二级缓存，32MB三级缓存+64MB 3D V-Cache缓存。

虽然缓存容量上与锐龙7 7800X3D相同，但它采用的是全新第二代3D V-Cache设计，将Zen 5 CCD放在了3D V-Cache的上面，这样CPU核心就可以直接与顶盖接触，更容易将热量经由散热器导出，从而解决了之前锐龙7 7800X3D中3D V-Cache堆叠在CCD上而产生的积热问题，所以拥有更高的频率、更强的性能释放和更少的发热。而且这次9800X3D还首次不锁频，让玩家可以“榨干”它的每一分性能。

因为这次我们主要进行的是游戏测试，所以为了尽可能避免显卡瓶颈，所以选择了ROG STRIX RTX 4090D显卡。

主板这块使用了技嘉的X870E AORUS MASTER超级雕旗舰主板，专为追求极致性能体验的消费者而打造。它整体采用了暗黑风格设计，纯黑PCB+黑色金属散热装甲，非常拉风的同时，也有着非常出色的质感。

X870E超级雕采用了16(110A)+2(80A)+2的豪华供电相数，供电核心为110A 供电晶体管，可以轻松满足锐龙7 9800X3D的供电需求。它提供了四条DD5内存插槽， 2、4插槽做了铝合金加固处理，最高支持256GB的内存容量。

它还提供了4个M.2插槽，其中包括3个PCIe5.0x4和1个PCIe4.0x4;主PCIe插槽的规格为PCIe5.0x16，进行了铝合金加固处理，下面还有一条PCIe4.0 x16和一条PCIe3.0 x16，可以用于进一步扩展。

其它配置就不详细介绍了，如下图：

理论性能我们这里就不做测试了，直接进入大家最为关心的游戏，而它的对手则是目前隔壁友商的旗舰处理器酷睿i9-14900K和酷睿Ultra 9 285K，前者是英特尔去年的旗舰处理器，24核心32线程，性能核最高睿频可达6.0GHz，能效核最高睿频频率为4.4GHz，36MB的三级缓存;后者则是前段时间刚刚推出的新一代旗舰处理器，拥有8颗性能核和16颗能效核，核心数量与前代保持一致，但此次并不支持超线程，所以总共是24核24线程，性能核基础频率为3.7GHz，最高睿频频率5.5GHz，睿频Max 3.0频率5.6GHz，TVB频率5.7GHz，三级缓存为36MB。从我们之前的测试结果来看，酷睿i9-14900K的游戏性能要优于酷睿Ultra 9 285K，所以这里就把它们俩都拿来进行对比了。

我这里选择了《CS 2》、《DOTA 2》、《英雄联盟》、《永劫无间》、《绝地求生》以及《魔兽世界》等多款热门网络游戏，选择1080P分辨率，最高或者次高画质，结果如下：

锐龙7 9800X3D在网游这块对比友商的两颗旗舰处理器可以说是“全面碾压”，其中幅度最大的是《DOTA2》，领先酷睿i9-14900K将近60%，《英雄联盟》的领先也达到了30%+，平均领先达到了约22%，而对比酷睿Ultra 9 285K优势就更大了，幅度最大的《DOTA 2》达到了82%，平均领先来到了约38%。

除了平均帧率的领先外，锐龙7 9800X3D在1%Low帧，也就是1%最低帧率的平均值这块同样是全面领先。1%Low帧反映了游戏在最低帧率时的表现，它对于评估游戏的整体稳定性和用户体验非常重要，有时候虽然平均帧率比较高，但1%Low帧偏低，同样会影响游戏的流畅度。锐龙7 9800X3D所使用的3D V-Cache技术，通过3D堆叠技术，将更多的缓存直接放置在核心密集的区域，从而减少了数据传输的延迟，让处理器能够更快的处理游戏中的复杂计算任务，从而提升1% Low帧的表现。‌

可以说，这项数据决定着游流畅度的下限，它越高就说明在运行游戏时的稳定性更为出色，锐龙7 9800X3D的表现同样“秒杀”对手，六款游戏对比酷睿i9-14900K平均领先为21%，对比酷睿Ultra 9 285K平均领先更是达到了43%。

当然，我这里还测试了多款大型单机游戏，同样是1080P分辨率，最高或者次高画质，结果如下：

相比于网游，单机游戏通常追求更高的画面质量和视觉效果，所以对于显卡的需求更大一些，但锐龙7 9800X3D相比于友商的两款旗舰处理器，依旧在多款游戏上有着明显的领先，相比于更强的酷睿i9-14900K，最大的领先幅度达到了20%+，平均领先也达到了9%，而对比酷睿Ultra 9 285K，平均领先更是达到了约15%，表现同样非常强势。

另外，值得一提的是，我们使用的这块技嘉的技嘉X870E AORUS MASTER在更新到最新版本的Bios后，增加了X3D Turbo模式，通过独特的优化参数，可以进一步的提升游戏性能。

我这里选择了部分游戏进行了测试，结果如下：

整体的效果还是比较不错的，无论是网游还是单机，虽然幅度不大，但多数游戏都会有一定的提升。

前面也提到了，这次的锐龙7 9800X3D支持了超频，普通玩家可以使用Ryzen Master超频软件进行调节，相比于BIOS里更加简单方便，而且想省事直接选择自动OC，就能进一步提升游戏性能。我这里选择了自动OC，最大频率从5.2GHz拉到了5.35GHz。

简单测试了两款游戏，都有小幅度的提升。

当然，高端玩家还可以在高级视图里进行曲线优化设置，进行更加细致的调整，尽可能的去榨干这颗处理器的每一丝性能。

写在最后

从测试结果来看，AMD锐龙7 9800X3D的表现非常的出色，面对友商的酷睿i9-14900K和酷睿Ultra 9 285K两颗旗舰处理器，不仅网游实现了大幅度的领先，在大型单机游戏上同样有着一定的优势，不负其“最强游戏处理器”之名。而且这次采用的全新第二代3D V-Cache设计，有效缓解了处理器积热的问题，让其可以更低发热的同时，有着更好的性能，甚至还首次支持了超频，可以进一步榨干它的性能，对于追求极致游戏体验的玩家来说非常值得考虑。

而从装机成本角度来说，目前锐龙7 9800X3D虽然价格上比降价后的酷睿i9-14900K要高了一些，但它对主板的要求并不高，其实只要一块B650板子就能跑满，而后者起码得上一块Z790主板，所以在这块其实就能省出处理器贵的那些钱了。而酷睿Ultra 9 285K作为新品，目前的价格则更高，而且Z890系列板子普遍还是比较贵的，差不多的基本都得2K+，在其它配置一样的情况下，选择拥有更好性能的锐龙7 9800X3D装机显然性价比更高。而且AM5会用到2027年，后面还有可更新的空间，而LGA 1700的14900K基本没有啥后续的升级空间了，想要迭代则需要把主板等配件也都换掉。可以说锐龙7 9800X3D就是目前玩家们最值得考虑的游戏处理器，甚至没有之一。

从第一代5800X3D的大胆尝试，到7000X3D的一战封神，再到9800X3D的持续突破，AMD的X3D缓存产品已经逐步走向了成熟，成为其CPU产品线布局中的关键一环，为广大游戏玩家提供了一个更好的选择。

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