i玩节，赢大奖！七彩虹创意工坊邀你AI绘iGame壁纸

【天极网DIY硬件频道】我游自在，热i无限！为迎接全新升级的“i玩节”，国创新生代高端硬件品牌iGame特别推出「iGame创意工坊」活动，邀请每一位充满脑洞的创意达人，共同打造一场视觉与想象力的盛宴――iGame壁纸设计大赛!我们诚邀你挥洒创意，融合iGame品牌元素(包括但不限于官方提供的IP元素、LOGO)，可平面设计、电子绘画或结束AI技术等，创作出有意思的电脑壁纸!

活动时间

本次iGame壁纸设计大赛征集时间为2024年5月7日至5月31日，评审时间为6月1日至6月5日，获奖作品公示时间定于6月7日。

(上图为官方作品)

设计说明

本次大赛需要下载制定的素材包，壁纸设计必须包含iGame品牌元素(包括但不限于iGame品牌LOGO或IP角色形象――伏尔塔纳)。因此玩家设计内容的范畴里面可以是品牌LOGO，也可以是制定的iGame IP形象。

作品提交要求

电脑壁纸尺寸16:9横版，分辨率为2560*1440(2K)以及3840×2160(4K)

作品需提交为高清图片文件，图片格式为JPG、PNG等

参与方式

Step1：打开微信搜索“七彩虹商城小程序”，点击“+”号进行发帖，选择发布类型-文章

Step2：填写标题，需注意格式：(#i玩节#+作品名称)，并且用几句话说明你的作品，上传两次图片(第一次为封面图)，选择话题【iGame创意工坊】即可完成参赛步骤

(上图为投稿优秀作品)

本次活动的礼品也非常丰厚，TOP1的冠军作品能够获得iGame GeForce RTX 4060 ULTRA W DUO OC 8GB显卡一张，而TOP2-TOP3的参赛者能够获得CN700 2TB PRO-电竞款固态硬件，而TOP4-TOP8的参赛者也能够获得iGame DNA耳机专业版一个。丰厚大礼自然要等待AI大神们优秀的AI绘图作品进行投稿，获得大奖的也许就是你!

iGame ULTRA家族生态硬件，AIGC好伴侣

iGame Ultra是iGame推出的家族生态硬件，具有统一的艺术设计风格，采用了潮流时尚能够与年轻群体相呼应的“POP”波普艺术。硬件覆盖至显卡、主板、存储、机电散等一整套的产品，实现统一的视觉观感，极具视觉冲击力。优秀的家族硬件能够应对多场景应用包括3A游戏大作，以及内容创作，都能够轻松应对。尤其是时下流行的AIGC领域，通过不同的iGame显卡芯片有着不同的算力，AI TOPS数值越高，AI创作能力就越强，特别是使用Stable Diffusion等线下生成应用的玩家，高规格的显卡能够加速实现你的创意。