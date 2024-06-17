金标海力士颗粒，超频有手就行？雷克沙ARES战神之翼DDR5 7600RGB内存评测

【天极网DIY硬件频道】DDR5内存条自问世以来给人的印象就是时序差、价格昂贵，但是随着技术的成熟和性能的提升，频率更高的DDR5内存条也成为越来越多人装机的首选。内存条市场一直都是鱼龙混杂，没有统一的标准来规范市场，同一款内存条也会出现不同颗粒混卖的情况，颗粒决定内存性能和稳定性，发烧玩家把购买内存条戏称为“抽奖”。花了钱却买不到称心如意的产品，这是最令消费者头疼的事情。

在这个混乱的市场，有一家存储大厂出手了，雷克沙最新旗舰产品ARES 战神之翼DDR5 7600 RGB内存条，精选海力士A-die颗粒，海力士金标认证，官方背书保证这款内存全部是海力士A-die颗粒，而且还全部都是优中选优的海力士A-die颗粒，XMP模式下就有着7600MT/s超高频率，支持神光同步，今天小编终于拿到了这款内存条，看看实际体验究竟如何。

这款内存条的外包装拿在手上感觉很厚实，采用抽拉式设计，是红色盒子搭配一个外封，整体配色风格是红黑撞色，包装正面是战神之翼的渲染图，非常有赛博朋克电竞的风格。右上角的是海力士官方金标认证，雷克沙战神之翼系列内存条是全球首个获得海力士颗粒认证的DDR5内存条模组。这次到手的黑色战神之翼是中国市场首发配色，牌面拉满。

打开红色的盒子，是一个塑料限位包装，内存条被保护得很好，雷克沙在外包装上用料很扎实。

内存条使用黑色磨砂的1.8mm全铝散热马甲，灯条位置采用毛玻璃的材质，内置8颗高亮LED灯珠，13种灯光模式，1680万种色彩选择。侧面靠近灯条的位置做了一个灯光侧透，非常炫酷，这个设计很容易让人联想到赛车跑道。

通过散热马甲的缝隙可以看到，里面散热堆料非常扎实，还为PMIC芯片配置了散热贴。官方宣称内存条使用10层的定制超频PCB板，内存颗粒全部采用高性能的海力士A-die颗粒，并且是优中选优的海力士A-die颗粒，扎实的散热和用料让这款内存条有更高的上限。

DDR5目前主流的速度在6400 MT/s左右，7600MT/s的速度已经是内存条中顶级的存在，那么这款雷克沙战神之翼还有多少发挥空间？而超高的频率对性能的提升又有多少？带着这两个问题，小编拿出压箱底的硬件以便发挥这款内存的全部性能。

这次的测试平台CPU选用i9-14900K，酷睿最强芯不多赘述了。

主板选用ROG STRIX GAMING Z790-I WIFI，这款ROG主板可以说是目前Z790-I主板的天花板，采用更好超频的双内存槽设计，稳定的10+1相供电，单相最大电流105A，处理器供电接口为单8pin ProCool II，同时配备了巨大的散热模组，散热模组内部相对上一代还多了一个主动散热风扇，ROG的BIOS参数调节十分丰富，可玩性很高，有利于超频玩家压榨硬件性能极限。

显卡选择ROG STRIX GAMING 4070Ti Super。一款好的显卡更能体现内存对显卡性能的影响，游戏体验变化更明显。这款显卡采用加大轴流风扇，搭配通风强化框架，内置大型散热器，在性能输出方面没有瓶颈。

看看雷克沙ARES 战神之翼 DDR5 7600 RGB会给我们带来怎样的惊喜。

首先我们先测试一下内存条XMP模式下的性能，频率来到7600MT/S，时序为36-46-46-96,读写速度都来到了100GB/s以上，延时60.6ns，成绩已经相当不错了。在鲁大师跑分中整机分数2882042分，其中内存单项成绩取得了407755分的成绩，这个成绩已经足够出色。

再来看看游戏实测中的表现，小编选择了一款MOBA游戏和一款FPS游戏来测试它的性能，英雄联盟最高画质4K分辨率下平均帧率599.314帧，1%LOW帧平均帧率399.504帧;无畏契约最高画质4K分辨率下平均帧率515.806帧，1%LOW帧平均帧率237.68帧。

这个表现已经非常优秀，但这款战神之翼内存条的颗粒可是“特能超”的海力士A-die，超频之后对于性能的提升又有多少呢？

BIOS中我们可以看到，CPU的SP分在93分，算是一颗体质非常普通的CPU，小编首先把内存超频模式调至手动，因为是海力士金标颗粒，小编直接把内存VDD和VDDQ电压给到了1.66V，IVR VDDQ和MCV分别设置了1.45V和1.5V，CPU SA设置为1.3V，内存时序方面小编给得比较宽松，给了38-48-49-100，第二时序tREFI设置为65535，第三时序tWRWR_sg设置为16，经过这番朴实无华的操作，小编成功地把内存条稳定在8200MT/s的超高频率!

超频成功后用AIDA64进行测试，读写速度都突破了惊人的120GB/s，延时仅为54.2ns!超频之后的鲁大师跑分为2975310分，提升93268分，各项数值均有不同程度提升，其中内存条单项分数增加60875分，提升接近15%。

游戏实测中，英雄联盟最高画质4K分辨率下平均帧率679.534帧，提升80.22帧，1%LOW帧平均帧率405.408帧，提升5.904帧;无畏契约最高画质4K分辨率下平均帧率530.181帧，提升14.375帧，1%LOW帧平均帧率263.273帧，提升25.593帧，这样明显的游戏体验提升，还有人说高频率无用、超频无用吗？

超频不仅仅是内存在发挥作用，主板和CPU也非常重要。这次超频能成功稳定在8200MT/s的超高频率，首先是战神之翼ARES DDR5 7600 RGB获得全球首个海力士官方金标认证，全部使用海力士优中选优的A-die，为实现超高频率提供了基础，主板方面ROG STRIX Z790-I供电稳定、散热强悍，ROG BIOS可玩性高，双内存槽设计让内存超频更上一层楼。

许多玩家在装机时不注重内存条的选择，很容易让CPU和显卡的发挥受到限制，性能强悍的内存也是装机必不可少的一环，这款雷克沙ARES 战神之翼DDR5 7600 RGB不仅有超高的频率，还有稳定的性能，还支持神光同步，同时价格也很诱人，其他同等级的内存条价格普遍在1699元左右，现在雷克沙ARES 战神之翼DDR5 7600 RGB(16G*2)京东官方售价1299元，超高的性价比无疑会成为很多玩家的装机首选!