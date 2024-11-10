浅色系顶配装机之选 iGame RTX 4090 D“双神”阵容加入双十一大促

【天极网DIY硬件频道】“龙年特别版”的GeForce RTX 4090 D显卡于2023年底发布后，国内PC玩家终于可以继续稳定获得顶级的桌面游戏体验与AI、创作能力。

RTX 4090 D采用了略有差异的AD102-250核心，规格上流处理器核心数量减少了约11%。这包括CUDA核心从16384个减少到14592个，Tensor核心从512个减少到456个，以及RT核心从128个减少到114个。为了平衡这些规格变化对性能的影响，显卡的核心基础频率已适度提升至2280MHz，加速频率保持不变。显存规格继续保持顶级水平的同时，显卡TGP略微降低至425W。

NVIDIA没有为RTX 4090 D推出FE版本，因此玩家的选择将在各大AIC合作伙伴带来的显卡产品之间展开，其中更引人注目的无疑是各家“旗舰中的旗舰”。

七彩虹旗下的新生代高端硬件品牌iGame推出了众多潮流硬件系列，通过潮酷外观设计与硬核的硬件性能为玩家打造沉浸游戏体验。随着近年来DIY玩家对“浅色系”装机硬件的呼声与需求越来越高，iGame及时推出了旗下Vulcan火神系列的圣洁白版本，与采用银白色合金外甲+白色冷排的Neptune水神共同成为浅色系硬件的两大旗舰选择。

iGame RTX 4090 D Vulcan W采用纯白+银的配色设计，区别于黑色标准版本Vulcan的锐利风格，圣洁白增加了几分柔美之感，视觉表达截然不同。它同样采用了银白色的金属外骨骼，明亮度更高的调色更显散热器的精致感，表面丰富的锐利三角设计元素由于银白配色的点缀显得更加华丽。

为了完美释放RTX 4090 D的旗舰性能，iGame Vulcan系列自然配备了超高规格的散热模组。三架全新的“聚风镰环”九翼扇叶能够进一步提升风压及进风量，配合9根8mm豪华热管及更大面积的“导流型”散热鳍片，直触核心提升导热能力的“真空冰片”技术，镂空设计增强风道的金属背板，能够轻松应对大型3A、内容创作、AI计算等多种高负载场景。

可拆卸的iGame智屏同样可以搭配自带智屏底座，成为桌搭美学的一部分，底座通过USB连接至PC，玩家可使用iGame Center软件进行内容自定义，实现性能监测等功能。

双十一大促期间，iGame RTX 4090 D Vulcan W在七彩虹京东自营旗舰店可享满减优惠，预估到手价为15099元，抢先下单还可享受限量赠送的iGame 1250W金牌全模组电源，福利先到先得，不容错过。

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如果你的机箱空间较为紧凑，但同样想要兼顾RTX 4090 D的超强性能与极致释放，那么iGame RTX 4090 D Neptune更能满足你的需求。

以失落文明“亚特兰蒂斯”为灵感的Neptuen水神采用了银白的合金外甲，特别设计的双曲线波动RGB光效使这款旗舰装备极具艺术氛围。美观且质感超群的外观之下有着极强的散热效能，大尺寸全覆盖的微水道铜底直触核心、显存等热源，配合360冷排将迅速降低高负载所带来的热量。

iGame RTX 4090 D Neptune在双十一旗舰同样在七彩虹京东自营旗舰店开启了满减优惠与限量赠送1250W电源的促销活动，预估到手价14599元。想要入手一款水冷旗舰显卡的发烧玩家值得关注。

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