火神降临！购买iGame Z790D5 E-ATX旗舰主板赢取《黑神话・悟空》

【天极网DIY硬件频道】火神降临！七彩虹旗下的国创新生代品牌iGame在今年台北电脑展上首次曝光了iGame Z790D5 VULCAN X/W黑白火神主板。这一代火神主板以极具辨识的独特外观设计和超高规格受到了广大DIY玩家的持续关注。

赛博科技风格主板

VULCAN火神作为iGame的旗舰系列产品，一直坚持“我游自在――强大 不论现实与虚拟”的品牌理念，赋予了产品灵魂。iGame的设计师们将感情倾注于iGame Z790D5 VULCAN X/W中，将VULCAN火神的科技与玩家的“交互”概念融入到主板的设计中，并首次采用了E-ATX超旗舰定位的超大板型设计，以多元宇宙[X]的背景故事为灵感，它探索未知领域的含义，赋予火神主板独有的设计与灵感的爆发力。

主板整体被VULCAN火神散热铠甲覆盖，主板背面也有火神超合金背板保护，使得主板呈现出极强的一体性与硬核科技感。“火神无限境”散热装置采用鳍片式散热结构搭配热管链接，赋予主板强大的散热性能，无限延展的视觉效果就像是在散发出火神能量。随着供电散热往下延伸，视觉焦点落在了南桥散热上由代表着火神(Vulcan)的镜像“V”字组合成的“X”火神领域，为主板增添更多的科技与未来色彩!

iGame首款超旗舰规格主板

iGame Z790D5 VULCAN X/W黑白火神作为超旗舰定位主板，在用料上也非常豪华，采用了19+1+1相增强供电模组，其中核心供电为105A的旗舰级DrMOS，并搭配电气性更佳的片式聚合物电容，即使是i9 14900KS处理器全核超频也依然能保证供电稳定。主板以服务器级的8层低损耗PCB打造，并采用了化银工艺，拥有极其出色的电气性能，内置的4条加厚镀金触点的合金加固DDR5内存插槽，支持高达7800MHz+(OC)的双通道DDR5，并拥有更高的超频潜力。加上板载开机、重启按键，BCLK+/-频率调整按键、LN2 MODE开关等专为超频玩家设计快捷按键，助力玩家探索处理器极限频率。

iGame Z790火神主板搭载了Intel Z790芯片组，配备了PCIe 5.0 X16的显卡插槽，还有条PCIe4.0 X4速率的拓展槽隐藏在了主板底部的快拆装甲之下。板载了4个M.2固态接口，其中靠近CPU的为PCIe 5.0 X4规格超高速插槽，并配备了独立的鳍片式散热装甲，设计师还在装甲上巧妙的设计了磁吸上盖，取下上盖之后就能轻松拆装显卡;主板还有6个SATA接口，超多硬盘接口随心拓展。

iGame Z790火神主板的IO接口配置也非常强悍，顶部设计了清除BIOS和免U升级BIOS独立按键，并拥有2个USB 3.2 Gen 1、6个USB 3.2 Gen 2接口，还有两个支持视频输出的USB4 40Gbps Type-C接口，不仅可用于拓展常规外设，还能外接带宽要求更大的雷电设备;2.5G+5G双有线网口搭配WiFi 7的高速网络组合，支持链路聚合，让玩家体验高带宽低延迟的流畅电竞游戏。

iGame Z790D5 VULCAN X/W黑白火神现已在各电商平台正式开售，首发售价为2999元。另外，即日起至9月8日前往七彩虹京东自营旗舰店购买iGame Z790黑白火神主板参与晒单评论活动有机会赢取《黑神话：悟空》游戏或50元京东E卡，感兴趣的玩家们千万不玩错过首发活动!

iGame Z790D5 VULCAN X V20 黑火神

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