波普新潮流，无线纪元！iGame ULTRA波普风背插主板上市

【天极网DIY硬件频道】“背插”电脑主机是近年流行的全新装机理念，其意为将繁多的接口设计主板的背面，不仅方便玩家用户安装，同时还能隐藏线材，使主机变得简洁美观。iGame再次引领潮流硬件新风向，将ULTRA系列的波普艺术风格融入到“背插”硬件的设计当中，打造了iGame系列的新星产品，iGame B760M ULTRA Z背插主板。于3月18日正式在七彩虹京东官方旗舰店开始销售，新品到手价仅需1099元!

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“无线纪元”潮流硬件

iGame B760M ULTRA Z D5 主板延续了白色PCB和波普风格设计，主板大面积覆盖了银白色ULTRA散热装甲，搭配蓝紫幻色的波普风格设计，体现了它与众不同的个性。内存插槽右侧的合金盖板设计了印有“无线纪元”的字样元素，结合“背插”美观整洁的概念，打造出的一款风格统一、潮流的“无线纪元”家族系列产品，让玩家在游戏、创作中尽情享受“我游自在”的畅快感。

游戏、创作用户的“背插”主板

iGame B760M ULTRA Z搭配了英特尔主流的B760芯片组，支持第14、13、12代英特尔处理器，主板采用了12+1+1相强化供电，其中核心供电为55A高规格DrMOS和10K黑金电容，超强的供电设计轻松驾驭i7级处理器。主板内置4个DDR5插槽，支持X.M.P一键超频技术，最高支持7200MHz(OC)双通道内容，高带宽、低延迟保障游戏的流畅性。单个插槽最高支持48GB容量，插满4槽能拥有192GB的海量内存，轻松应对各种3D建模软件的需求。

CPU直连提供了一个的PCIe 5.0 *16超高带宽插槽，能够支持最新的NVIDIA的40系列和AMD的7000系列显卡，支持显卡AI加速技术，让玩家流畅游玩主流电竞大作。还有一条PCIe 4.0 *4的开放式插槽，方便用户根据需求自行拓展高速PCIe设备。

另外在常规的MATX主板上配置三个覆盖了散热装甲的PCIe 4.0 *4的满速M.2固态硬盘接口，支持固态硬盘快拆，还提供了4个SATA接口，为大容量硬盘预留了升级空间。后背IO提供了7个USB接口，包含一个USB 3.2 GEN2 TYPE-C高速接口;板载了瑞昱2.5G有线网卡和英特尔 Wi-Fi 6E无线网卡，有线无线链接双向加速，带来更低的延迟的更高的带宽。

iGame B760M ULTRA Z D5个性张扬的波普艺术设计无疑是背插”硬件中的潮流代表，同时兼具出色的性能和拓展能力，上市活动价仅需1099元，喜欢个性硬件的朋友快来入手吧!