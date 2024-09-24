兼顾游戏和创作 酷睿i7-14700KF与锐龙7 7800X3D谁更值得选？

【天极网DIY硬件频道】随着国产3A大作《黑神话：悟空》的大火，不少玩家为了能够畅玩这款新游戏，都着手对PC设备进行升级和更新。其中非常关键的一个部件就是CPU，除了游戏体验外，它对于日常办公、生产创作等方面都有着很大的影响。今天就和大家来分享2―3K价位段里非常热门的高端处理器酷睿i7-14700KF与锐龙7 7800X3D的在各个方面的表现如何？谁更值得选择？给正在纠结的小伙伴一些参考。

先来看看这次对比的两大“主角”的核心参数。首先是酷睿i7-14700KF，Raptor Lake架构，采用Intel 7制程工艺，8颗性能核和12颗能效核，共20核28线程，性能核基础频率为3.4GHz，最大睿频可达5.6GHz，33MB的三级缓存，TDP为125W。

锐龙7 7800X3D为Zen 4架构，采用台积电5nm工艺，8核心16线程，基础频率为4.2GHz，最高加速频率为5.0GHz，96MB的三级缓存，TDP为120W，相比于同规格的非X3D处理器频率要低了一些，但有着更大的三级缓存和更高的TDP。

酷睿i7-14700KF这边的核心更多，单核频率更高，锐龙7 7800X3D制程工艺更先进，且有着大的三级缓存。接着我们来通过测试成绩来看看它们的实际表现如何。两边的测试平台如下：

首先来简单看看理论性能，结果如下：

可以看到无论是单核还是多核，酷睿i7-14700KF都有着非常明显的领先，尤其是多核性能，最高领先达到了102%。

当然，理论性能只是一方面，我们下面还是来看看这两款高端处理器在游戏和生产创作当中的实际表现如何。

游戏测试项目包含《英雄联盟》《CS 2》等热门网游以及《黑神话：悟空》《赛博朋克2077》等大型单机以及《全面战争：三国》和《骑马与砍杀2》等RTS游戏。首先是网游，结果如下：

依靠着更大的三级缓存，锐龙7 7800X3D在网游的表现不错，三款游戏都有着一定的领先，不过在《永劫无间》里，酷睿i7-14700KF表现更为出色一些。

下面来看几款大型单机游戏，结果如下：

酷睿i7-14700KF可以说是全面领先，领先最多的是上个月刚刚发布的《黑神话：悟空》，达到了22%。

说完了游戏，接着来看看生产力和内容创作，我们先来看看一些专业软件的理论测试成绩，包括PCMark 10和CrossMark，结果如下：

酷睿i7-14700KF再次实现了全面优势，领先最多是CrossMark反应能力，达到了68%，其他项目也有着6%-30%的领先。

接着是一些内容创作者非常关注的一些专业软件测试，像图片处理的Photoshop、Lightroom，视频剪辑和后期处理的Premiere Pro、After Effects、DaVinci Resolve，以及3D建模和渲染的Blender、V-Ray和3dsmax、maya等，都是对性能需求比较高的测试，结果如下：

酷睿i7-14700K在专业内容创作和生产比锐龙7 7800X3D的表现要出色得多，无论是图片处理还是视频剪辑和后期制作以及3D建模和渲染都有着明显的领先。

从上面的测试结果来看，锐龙7 7800X3D依靠着更大的三级缓存，在几款网游中的表现普遍更好一些，有着小幅度的领先。但由于核心频率偏低，在大型单机游戏中的表现则不尽如人意，尤其是对单核性能需求较高的RTS游戏中，酷睿i7-14700KF可以说是全面领先。而除了游戏外，在生产力和内容创作方面，酷睿i7-14700KF同样明显优于锐龙7 7800X3D，前者表现更为全面，而后者则属于“偏科”明显。

另外，也有锐龙7 7800X3D遇到散热挑战――在一些游戏负载下温度会偏高，处理器有着积热的问题，虽然其满载功耗要低于酷睿i7-14700KF，但依旧需要强力的水冷散热才能让压得住它，保障更加稳定地运行。

值得一提的是，两款处理器都支持超频，而相比于酷睿i7-14700KF可以通过XTU一键超频，锐龙7 7800X3D则需要更为精细的调整才能实现最佳的表现和稳定运行，在海鲜市场上甚至有专门付费调试的服务，价格从几十到上百元不等，相对要更加麻烦一些。

最后再聊聊价格，目前酷睿i7-14700KF盒装某东自营店售价为2699元，第三方差不多在2500左右，而锐龙7 7800X3D尽管曾最低时只要2100左右，但目前自营店铺盒装的售价为2999元，而且由于货源比较紧张，还需要预约抢购，其在第三方店铺的现货价格甚至超过了3000+，也就没有以前那么香了。

总的来说，锐龙7 7800X3D虽然在一些网游方面有着一定的优势，但大型单机游戏以及生产创作方面的表现却并不理想，酷睿i7-14700KF整体表现更为均衡，兼顾了游戏体验和生产创作，对于应用场景多元化的用户而言，更加值得选择。