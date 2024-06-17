618旗舰SSD选购攻略：三星990 PRO领衔

【天极网DIY硬件频道】618年中大促正在火热进行中，在旗舰SSD领域有不少新品值得推荐。而综合我自己的使用经验以及同事们的推荐咨询，我仍然决定推荐来自三星的旗舰SSD――990 PRO。618期间京东三星存储旗舰店优惠多多，选择990 PRO下单就有机会抽取100元E卡，关注店铺还可领10京豆!值得一试。

虽然很难以置信，但是不可否认，在发布了一年多之后，三星990 PRO依然是市面上最值得推荐的旗舰SSD。在众多的PCIe 4.0 SSD中，三星有哪些独到的优势呢？又为什么值得在这个618购买呢？我们一起来看看。

首先就是稳定的读写速度，这也是三星990 PRO赖以生存的根本。我们在了解存储设备速度的时候往往会见到顺序读写和随机读写速度。这里需要分别介绍一下，顺序读写性能主要体现在大文件拷贝中，当用户一次性拷贝几十GB 或者更大的文件时主要考验的是硬盘的连续顺序读写性能;而随机读写主要以4K随机读写性能为指标，当我们拷贝上百张图片，或者在设备开机、加载游戏时，会考验硬盘的随机读写性能，它的速度单位是IOPS。

官方数据显示，在采用匹配接口以及平台的前提下，三星990 PRO能够达到7450MB/s的顺序读取速度和6900MB/s的顺序写入速度。从实际测试中也能够看出，三星990 PRO顺序读取速度能够达到7461MB/s，写入速度也能够达到6900MB/s以上。与之相比，前代980 PRO顺序读写速度分别为7000MB/s和5100MB/s，在读取速度上提升6%，在写入速度方面的提升则接近40%。

在全新增强的智能TurboWrite 2.0技术加持下，三星990 PRO的智能TurboWrite 2.0缓冲区对比970 EVO Plus扩大了3倍。这就让990 PRO拥有更大的缓内区间，保持更高的读写速度。1TB三星990 PRO的缓内空间近117GB，而2TB版本的智能缓存空间更是高达226GB，足够用户进行非常规的大文件拷贝，在日常使用过程中用户也很难有将缓内空间写满的情况发生。

正如前面介绍的4K随机性能，三星990 PRO在4K随机读写层面同样也迎来了提升，QD32T16(队列32线程16)的4K随机读写成绩分别达到了1400K IPOS和1550K IPOS，这一提升对用户在进行日常的大量小文件读写的过程中将感知明显。与980 PRO相比，990 PRO系列的随机性能提高了55%，因此特别适合运行大型3A游戏以及完成创作和高效率任务。

同时，990 PRO主控拥有镍涂层，在盘背面贴有散热标签，可以有效地进行散热管理。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。

对于SSD来说，性能的提高通常会消耗更多的电量。 但是990 PRO做到了高效的能耗管理，每瓦的性能比980 PRO高出50%，即便是低功耗设计也能充分发挥PCIe 4.0的性能。

三星990 PRO散热片版4TB 4K随机性能

值得一提的是，三星990 PRO还拥有散热片版本，不仅在散热方面进行了加强，更适合PS、XBOX这样的游戏主机，同时4TB版本在4K随机读写性能上进一步提升，更适合有专业图形内容生产者和骨灰级玩家的选择。

目前三星990 PRO的价格也已经极具性价比，1TB版本仅需729元，2TB版本也只要1269元!既追求大容量又对读写速度有比较高要求的游戏发烧友们可不要错过这个好价的机会。在这个618年中大促中，三星990 PRO依然具有十足的竞争力，多家平台的销量也证明了这款产品的优秀!有需要的朋友们可千万不要错过啦!

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