酷睿Ultra 5 230F评测：小幅领先于前代，装机成本更低

【天极网DIY硬件频道】在今年的CES 2025上，英特尔发布了面向台式机、高性能轻薄本以及游戏本的一系列处理器新品，其中包含酷睿Ultra 200S系列的非K型号，而在此期间，它们还上线了一款专门面向国内市场的“小黑盒”―酷睿Ultra 5 230F，它的表现如何？对比前代有多少提升？今天就和大家一起来看看。

和之前一样，这代依然延续了独特的“小黑盒”包装，与其它型号有着明显的区别。

参数方面，酷睿Ultra 5 230F采用了台积电N3B工艺，拥有6颗性能核和4颗能效核，取消了超线程，所以是10核10线程，性能核基础频率为3.4GHz，最大睿频频率为5GHz，能效核基础频率为2.9GHz，最大睿频为4.4GHz，三级缓存为24MB，基础功耗为65W，最大睿频功耗为121W。

与“蓝盒”的酷睿Ultra 5 225F相比，在核心的基础频率、最大睿频以及三级缓存方面要更强一些，而最大睿频功耗则对比前代有着较为明显的下降，两者的定价是一样的，算是“加量不加价”了。

它使用的是LGA 1851接口，所以需要全新的Z890或者B860主板，我这里使用的是ROG MAXIMUS Z890 HERO主板，其它配置如下：

理论性能

我们还是先来看看理论性能测试，包含CPU-Z、CineBench R20、CineBench R23、CineBench R24以及V-Ray等软件，结果如下：

单核和多核性能对比前代酷睿i5-14490F都有着一定的提升，单核领先约3-11%，多核为3-6%，幅度都不大。同时单核性能与酷睿Ultra 5 245K的差距并不算大，大概差10%左右，不过由于核心数量差距，多核性能还是落后比较多。

然后是主要针对游戏的3DMark CPU Profile测试，2和4主要是针对DX9等老游戏，调用的核心相对较少，8线程则是DX 12的一些大作。3DMark CPU Profile测试结果如下：

无论是单线程还是多线程，都明显领先于前代产品，与核心更多的酷睿Ultra 5 245K有着较为明显的差距。

从测试成绩来看，虽然采用了全新的P核和E核，而且升级了制程工艺，但酷睿Ultra 5 230F与前代的差距并不算大，与之前的几款带K型号的情况类似。当然，理论性能只是一小方面，还是要重点看看游戏以及生产办公中的表现。

游戏实测

下面进入实际游戏测试，搭配的是RTX 4070Ti Super，为了避免显卡瓶颈，我下面的测试均会使用1080P分辨率，游戏这块会包含《DOTA 2》、《CS 2》等热门网游以及《黑神话：悟空》、《赛博朋克2077》、《古墓丽影：暗影》以及《无主之地3》等大型单机游戏。先来看网游这块，结果如下：

除了《DOTA 2》小幅落后于酷睿i5-14490F外，其它两个游戏都有小幅的领先，比我之前测试的酷睿Ultra 7 265K全都落后与14700K要好了不少，而且与核心更多且定位更高的酷睿Ultra 5 245K的差距也并不大。

接着来看大型单机游戏，结果如下：

说实话，这表现比我预想的要好，此前我测试的几款带K的型号，在游戏测试这块的表现并不尽如人意，虽然有着更低的功耗表现，但多款游戏在帧率上却不及前代，而酷睿Ultra 5 230F除了少数游戏有非常非常小的落后外，其余游戏基本都有小幅的领先，而且与酷睿Ultra 5 245K的差距都并不大，搭配上中高端显卡，畅玩目前的大型游戏都问题不大，不会在CPU性能这块拖后腿。

办公生产

除了游戏外，在办公生产方面的表现同样值得关注，毕竟当下PC是很多人的生产力工具嘛，帮助他们应对日常各种的工作，不仅有网页浏览、文档编辑以及PPT制作等轻负载需求，还有图片处理、视频编辑以及3D建模等高负载需求。所以我这里选择了多款生产力测试软件，覆盖了日常办公、内容创作等诸多使用场景。首先日常办公经常会用到的Office这套，结果如下：

酷睿Ultra 5 230F全面领先于前代，最多的项目达到了20%，综合成绩有着13%的优势，不过还是明显落后于酷睿Ultra 5 245K的。

CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率。结果如下：

对比前代有着小幅的领先，大约在3%这样，与245K的差距大约10%。

内容创作这边，运行了UL Procyon测试，它主要测试图像处理，涉及到Photoshop和Lightroom两款软件，会模拟实际的负载任务，结果如下：

同样是小幅度的领先，也是3%左右，和酷睿Ultra 5 245K还存在一定的差距。

评测总结

从测试结果来看，酷睿Ultra 5 230F的表现还是比较不错的，虽然幅度都不大，但无论是理论性能、游戏体验还是生产办公，都对比前代酷睿i5-14490F均有着一定的领先，比几个带K的“哥们”要好一些。而且虽然理论性能上明显落后，但在游戏这块的差距并不大，只要显卡到位，基本不会出现CPU性能拖后腿的问题。

而作为一款定位中端的处理器，并且功耗比较低，在主板、电源、散热等配件上可以省一些钱，整体的装机成本能够更低一些。但1999元的定价，目前来看有点偏高，毕竟只比酷睿Ultra 5 245K低100块(官方售价)，这样的差距相信更多人应该会考虑核心更多的酷睿Ultra 5 245K，不仅游戏性能有小幅提升，而且生产力方面的优势还是很明显的，更值得考虑。所以，目前我的建议还是先等等，后续应该会降价，如果不考虑后续CPU部分的升级空间，其实还可以考虑下14600K，降价后的性价比还不错。