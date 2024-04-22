大容量高性能固态硬盘挑梁之作 Lexar雷克沙ARES SSD体验一步到位

【天极网DIY硬件频道】自去年上市以来，Lexar雷克沙ARES固态硬盘以稳定性能与大容量带来的超高性价比广受好评，后续又升级了NVMe 2.0协议与4TB容量版本，更是成为各式PC、主机的高性能扩容首选，开启了高速存储4TB时代。

ARES PCle 4.0高速固态硬盘4TB版本采用单颗2400MT/s 接口速度的高品质3D TLC NAND闪存颗粒，搭载HMB 3.0和SLC Cache动态缓存技术，有效保障高效的数据传输效率。读取速度可高达7400MB/s，接近PCIe4.0满值速度，写入速度可高达6500 MB/s，轻松应对极限操作场景，广泛适配台式电脑、笔记本电脑、PS5主机，可以更好地支持大型游戏、3D渲染、建模、4K视频剪辑和数据分析等高性能需求场景。

ARES PCIe4.0固态硬盘4TB版本采用足容设计，可存储海量高清照片、视频，面对近年来平均存储空间占用达100GB左右的3A游戏大作也显得十分从容。总写入寿命达到3000TB，较于2TB版本提高了100%，大幅延长ARES PCIe4.0固态硬盘的使用寿命。平均无故障时间高达150万小时，用户可在高性能模式下酣畅淋漓发挥最佳水平。

Lexar雷克沙ARES固态硬盘表面覆盖一片石墨烯复合材料散热贴，并在主控固件中搭载智能温度检测模式，以实时高效温控助力稳定性能体验。除此之外，它还支持低功耗L1.2功能，待机功耗低至3.5mW，对于移动设备可有效提升续航能力，对于PC设备可实现与其他系统组件共同发挥更稳定的性能。

综合来看，Lexar雷克沙ARES高速固态硬盘4TB版本，无论在容量、速率、数据安全，还是品质保障方面，均达到了业内领先的高规格水平，是发烧级玩家及专业用户的不二之选。

据了解，当前ARES SSD的2TB/4TB大容量版本在雷克沙存储京东自营旗舰店售价分别为899/1699元，相比其它品牌旗舰级SSD产品仍有一定优势，且目前选购还可参与晒单抽送电动螺丝刀、Vision Pro等福利活动，有PC大容量高性能扩容需求的消费者可以关注起来。