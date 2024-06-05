温润如玉，暗藏杀招： 3950头号种子雷柏VT1双高速系列游戏鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】小编最近迷上了无畏契约这款游戏，用我们玩家的一句话来说，枪是可以打不准的，装备是不能没有的，于是小编也加入到了军备竞赛大军当中。鼠标当然是首当其冲，刚好雷柏出了VT1系列，适合中小手。这VT1系列有三款鼠标，分别是“VT1PRO MAX”、“VT1PRO”、“VT1Air MAX”，这三款鼠标尺寸都一样，选择困难症触发了小编的被动，“我全都要”。

于是小编就把VT1的三款鼠标都入手了，VT1系列包装采用彩虹纹设计，颜色随着观察角度和光影的变化而变化，打开包装就是鼠标本体，内部的纸盒附件有一根连接线、一个延长线转换器、一套替换的脚贴和一套防滑贴。

小编手上拿到的VT1系列鼠标都是白色外壳和黑色的滚轮和侧键，整体是黑白撞色的设计，官方起名无极，简约的黑白撞色设计容易让人联想到传统的太极图案，确实很符合无极的意境。，PRO MAX和Air MAX在鼠标左键下方印出了型号，机身尾部有一个凹印的雷柏LOGO，鼠标正面有左右键、滚轮、DPI+/-键和两个侧键。鼠标机身的弧度更加挺拔，利于操控，侧身若隐若现的腰线为手指提供了支撑。从外观设计来看，VT1十分低调，没有夸张和明显的线条，用一个词来形容就是干净。

鼠标外壳触感干爽顺滑，采用亲肤材质，手汗多的朋友可以使用贴心附赠的防滑贴，手感也是十分不错的，鼠标底部是耐用的特氟龙材质脚贴，粉红色的则是雷柏特色的“DIY键”。

鼠标使用Type-C接口进行充电，也就是现在常用的手机充电口，出门在外一根线就搞定了。

三款鼠标模具相同，尺寸为119×62×38mm。这个尺寸可以说是中小手万金油，握感十分舒适，无论是趴握、抓握、指握，122、131的握法都能很好地操控鼠标。鼠标重量方面，VT1PRO MAX和PRO重量在59g左右，Air MAX重量在50g左右。几天体验下来，小编最喜欢VT1PRO MAX，无论打游戏还是日常办公都十分舒服，手腕完全没有负担。

对于像小编这样丢三落四的人来说，无线鼠标往往都是用到没有电才会急忙找充电线，有好几次都是在关键时刻鼠标没电导致失利。VT1PRO MAX搭载800mAh大电池，可以连续使用200个小时。并且这三款鼠标驱动、桌面任务栏都可以同步实时显示剩余电量，支持无线充电扩展，接收器盖板可替换为无线充电模块，搭配雷柏V10 RGB无线充电鼠标垫，闲置时即可充电。据说雷柏后续还会推出专用的充电底座，以后用VT1PRO MAX再也不用担心关键时刻没电了。

性能方面，VT1PRO MAX和Air MAX采用原相3950光学引擎，可以精准捕捉玻璃鼠标垫，原生DPI高达30000，驱动中支持50为单位逐级调节，多档LOD静默高度可调，从0.7mm-1.7mm随意切换，保证大幅度移动鼠标时不会光标丢帧，也能保证抬高返回时光标不会漂移，750IPS追踪速度和50G的加速度让玩家在激烈畅快的游戏中表现精准、游刃有余。VT1PRO采用原相3398引擎(3395高定版)，原生DPI26000，650IPS追踪速度和50G的加速度，LOD静默高度支持1-2mm切换，也有十分优秀的光学性能。三款鼠标均采用X/Y轴均支持独立设置DPI，这对于FPS游戏玩家来说就是一个大杀器，大幅度横移的同时不会产生上下偏移，可以令射击更加精准，“压枪”更容易。

VT1全系标配nano 4K接收器，小巧玲珑的接收器还带有指示灯，最高支持OTA型8K无线连接以及8K有线连接，在驱动中即可调整，加量不加价。雷柏VT1双高速系列拥有强大配置的同时还有雷柏V+Wireless无线游戏技术加持，低功耗的同时保证了稳定的无线连接，延迟超低，指哪打哪。

雷柏还是国内首批3950现货发行的一线外设大厂，朋友的鼠标发货日期还是遥遥无期，小编就率先体验上3950光学引擎的VT1PRO MAX了，不过以后小编再也不能用鼠标问题当作坑队友的借口了。这款鼠标还支持“开核”操作，双模鼠标秒变三模鼠标，“开核”后支持使用蓝牙模式进行连接，如果有USB接口临时不够的情况，使用蓝牙功能连接也是可以满足办公需求的，并且在蓝牙模式下功耗更低，续航更长，适合长时间办公使用。“开核”的操作也很简单，长按“前进+后退侧键+中键”三秒，鼠标指示灯保持蓝色慢闪状态，即表示开启蓝牙。然后着长按“左键+右键+滚轮中键”三秒，鼠标指示灯会变为蓝色快闪状态，说明鼠标成功开启配对模式，这时其他设备就能和VT1 PRO MAX进行蓝牙连接了。

VT1PRO MAX在轻量化的同时还做到了性能强劲和长续航，强烈的好奇心促使小编把鼠标拆开一探究竟，撕开底部的上下两个大脚贴，用螺丝刀把螺丝拧下来之后就可以把鼠标打开了。

这款鼠标的微动和PCB底板是分离的设计，中间用排线连接。鼠标使用欧姆龙微动，官方号称高达6000万次点击寿命，左右键装置预压扭簧，避免空键程出现。按键还有雷柏自研的C+Click分离式按键预压调教技术，微动和PCB板分离玩家可以单独对微动进行调整，而不需要考虑鼠标的平衡性问题，换句话说，所有人都可以把这款鼠标微动调整到自己喜欢的手感进行使用。

滚轮中间是防滑橡胶的设计，为电竞级100万次刻度等级，编码器采用的是凯华GE 2.0，滚轮中键使用凯华黑点，侧键和DPI键均使用凯华绿点，雷柏在堆叠配置方面毫不吝啬。

800mAh大电池用缓冲泡棉粘在PCB底板上。把电池拆下来，可以看到PCB板全貌，主控芯片采用瑞昱RTL8762GKH，这就是VT1PRO MAX在轻量化并提供超高速连接的同时拥有国内独一档的长续航的秘密武器，电池底下的就是原相3950光学引擎，性能炸裂程度不再赘述，整个PCB底板走线非常精细漂亮，不愧是外设大厂的做工。

VT1PRO MAX用一句话来形容就是温润如玉，暗藏杀招。没有花里胡哨的灯光，干净沉稳的外表下配置的是顶尖的性能和续航，日常使用的时候是一款轻量化和长续航的办公鼠标，打游戏的时候其实是一款有着超高速连接和炸裂性能的电竞鼠标，像是不轻易出手的隐世高手，一旦出手，招招致命。

雷柏VT1双高速系列游戏鼠标除了有顶级性能的硬件，还在各方面设计上都下足了功夫，经过几天体验，小编觉得这是中小手在200元价位游戏鼠标中的上佳之选。