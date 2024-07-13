LPL名宿助阵 三星存储引领爆燃BiliBili World电竞现场

【天极网DIY硬件频道】7月12日，一年一度的BiliBili World(以下简称“BW 2024”)正式拉开大幕。作为一个二次元的大型线下嘉年华、一个汇集了ACG多元文化的盛会，BiliBili World自首届起便广受关注――尤其是受B站观众们的喜爱。今年BW于7月12日至14日在上海国家会展中心举行，吸引了大量二次元文化爱好者、up主和粉丝们参与，预约人数高达61.5万人。

ACG文化的一个重要组成部分就是“Games”。提到游戏，就不得不提到为游戏提供性能支持的诸多硬件，其中就包含了“幕后英雄”――存储设备。在BW 2024上，全球领先的存储巨头三星存储也强势参展，在3H馆内(3A13展台)拥有自己的“星耀大乐园”。7月12日，三星存储在BW 2024的展台也正式“开门纳客”，本届BW三星为我们带来哪些精彩纷呈的活动？又展示是如何展示技术力的呢？小编从展会现场带来新鲜的第一手报道。

LPL名宿助阵 水友现场激情开黑

此次三星邀请到了LPL三位名宿――SMLZ、we957以及宝蓝，同时还有广受大家喜欢的主播Minana呀来到现场，与水友们一起互动，一起开黑。今天SMLZ和957一同来到现场，共同感受三星存储带来的速度魅力。

在现场，三星为大家设计了有关产品特性的相关问答环节，抢答正确即可获得精美礼品。经常使用三星存储产品的朋友们对三星旗下各类产品特性了如指掌，甚至能够在问题刚一提出就展开抢答，此起彼伏的气氛十分热烈。

问答环节之后，957和SMLZ现场与选手组成开黑阵容，分别作为两队的队长，一个镇守自己的老本行上路，一个担纲队内不可忽视的adc，展开一轮激情四射的英雄联盟对局。值得一提的是，本次现场开黑的主机配置都相当高，而为他们提供存储支持的自然是来自三星的顶级旗舰――990 PRO散热片版。

此次用于现场游戏平台搭建的均为990 PRO散热片版4TB版本。从某种程度上来说，容量更大的SSD在某些特性上会更具优势。相较于普通的990 PRO，990 PRO散热片版4TB除了能为玩家们带来业内顶级的PCIe 4.0速度，同时在随机读写性能方面更上一个层次。

从测试成绩来说，990 PRO散热片版4TB版本和1TB版本的4K随机写速都能够稳定达到1550K以上，而在读速方面，4TB版本超过1600K IPOS的读速就体现了领先优势，提升幅度高达35%。更快的4K随机读写性能能提升系统启动与应用程序加载速度，同时帮助玩家们更快地加载游戏地图、存档，在切换场景时更加流畅。

不止开黑!超多玩法等你体验互动拉满

除了与知名电竞选手一起开黑，三星存储还在展台各处设立了数娱互动区域，包括“火钳留影”“极速连击”“次元节拍”“弹幕护体”等诸多互动小游戏。“火钳留影”通过AI功能加持，在拍摄玩家样貌之后与内设风格相结合，形成赛博感十足的“未来照片”;

“次元节拍”则是通过Switch手柄进行的体感游戏，玩家需要模仿画面中出现的动作，在音效与动画中感受快乐，又进行了有氧运动;“极速连击”则是一项考验玩家手速的项目，只要在20秒内快速拍击按钮，让能量条充满即可获胜……

在展台背面，三星还设立了一块巨大的“突破次元壁”打卡墙，上面的“名句”均出自在B站热播的动画、名梗，引得不少朋友们驻足打卡，这样的三星可不多见。

硬件集合!三星存储全产品矩阵等您体验

如同往年展会一样，三星存储在展台也展示了旗下全品类产品矩阵，展现了充沛的技术力。

除了前文提到的以990 PRO等顶级旗舰SSD助力硬核玩家的游戏进程，三星还通过“高效办公解决方案”来展示主力存储产品，帮助商务用户高效衔接数据传输的每一环。在智能手机设备普及Type-C接口、手机能执行越来越多任务的当下，适配于手机设备的闪存盘的存在就格外重要。三星Type-C闪存盘一盘多用，既可以连接手机又可以连接电脑。

三星移动固态硬盘T系列品类繁多，产品广受用户好评。如今T系列拥有T9、T5 EVO、T7 Touch、T7 Shield等多款型号，适配用户不同场景的移动数据存储传输需求。三星移动固态硬盘T9采用USB 3.2 Gen 2×2接口，可实现高达2000 MB/s的顺序读写速度，4GB 全高清视频文件传输只需近乎 2 秒钟时间。T9有1TB、2TB和4TB三种不同的容量选择，既可以完成数据高速传输，又可以为大量数据提供充足的存储空间。硬盘外部采用橡胶材质，弯曲对角线和反向点状设计，拥有3米抗跌落性能以及五年有限质保，很适合在户外使用。

尤其是在iPhone 15 Pro系列支持4K ProRes视频外录之后，三星T9就广受手机视频创作者青睐。外接三星T9的iPhone 15 Pro不仅将获得更大的存储空间、更长的拍摄时间，还能将视频质量提升至4K 60fps ProRes。

三星Type-C USB 3.2 Gen1闪存盘极为适配目前的使用环境，Type-C接口使它不仅可以插电脑、插平板，甚至可以插手机、插掌机，出色的传输速度、小巧的体积使它成为随身携带数据的最佳选择，随取随用，方便快捷。

此外，三星存储卡也是市面上广受用户欢迎的产品。在视频拍摄设备普及、人人都是创作者的时代，存储卡的地位也随之上升。三星存储卡拥有多个系列，包括大家熟知的PRO Plus、PRO Endurance以及EVO Plus，而三星最新推出的PRO Ultimate系列更是刷新存储卡上限，读写速度分别能够达到200MB/s和130MB/s，兼顾专业内容创作者和普通用户的需要。

写在最后

三星存储在BW 2024的精彩亮相，不仅展现了其强大的产品实力，更传递了其对ACG文化的热爱和对电竞发展的支持。通过与LPL名宿的互动开黑，让玩家们亲身感受了990 PRO散热片版带来的极致速度体验;而丰富多彩的互动游戏和趣味打卡墙拉近了与二次元粉丝的距离，展现了三星存储年轻化、多元化的品牌形象。

当然，最重要的当然是三星存储全产品矩阵的展示，为不同用户群体提供了多样化的选择，构建了高效便捷的数据传输生态，体现了满满的技术力。未来，三星存储也将继续同玩家们一道，以创新科技助力电竞发展，为用户带来更极致的体验。7月13日三星存储展台依然有电竞大咖Baolan亲临现场，展台互动游戏多多，奖品多多，最高可得990 PRO 4TB!还有各类二次元周边，BW 2024 3H-3A13三星存储展台期待大家到来!