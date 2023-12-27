全是套路？ 网上买电脑主机，看到这些就快跑

【天极网DIY硬件频道】前段时间，有个朋友想给家里人买台差不多的台式机，预算大概2K以内，然后给我发了好几张配置的截图，我一看直呼好家伙，各种神奇的描述和唬人的配置确实对于电脑小白来说很难去辨别，我只能说水太深，大家一不小心就容易把握不住。今天就趁这个机会和大家简单聊聊在网上选购PC整机时需要避开的一些坑，看到时要谨慎谨慎再谨慎，避免被忽悠。

iX级到底是个什么级

对于一台电脑，CPU可以说是最为关键的部件之一，也是商家最爱玩文字游戏的部件。当你在一些电商平台搜索主机时，看配置表时，经常会看到什么i5级、i7级、i9级这样的处理器描述，只能说商家是有揣测用户心理的。

很多小白买家并不知道具体哪个型号强，但一些都会认为酷睿i9比i7好、i7又比i5强，尽管自家主机并不是什么酷睿iX处理器，加上这样的描述那就能够起到很好的误导作用，让买家认为它就等同于i5、i7、i9处理器。而实际上呢，用的是服务器上的至强处理器，市面上流通的基本上都是被淘汰或停产的，不少都是“洋垃圾”，少则有个7-8年，多的可能十多年了，所谓的iX级只是核心数量上与i5/i7/i9接近而已。

核心数量上确实不少，单纯跑分也不低，但毕竟是落后于时代的产物了，特点是制程落后、主频低、功耗高、单核性能差，最大的优点就是便宜，大家完全可以根据型号在电商平台上搜一下，从几块到数百元不等。

但凡这样的处理器禁得住细琢磨，那商家为啥不展开说说呢？还有些虽然不会提iX级，但会加上什么XXXX高端处理器，标注秒杀低频低核i5/i7处理器，然后在边上用小字写上处理器型号，一般也都是至强处理器，大家一样要擦亮眼睛。

这类处理器并非是不能用，不少懂行的“垃圾佬”老哥们就用这些组装主机，但最关键问题在于商家不该这样去描述来误导小白买家，将这样的处理器伪装成所谓的“高端”处理器去售卖，大大方方的说出来，告诉大家就是这样的东西，就是便宜，能满足啥需求，有啥优缺点可以吗？所以建议小白买家看到这样的iX级处理器时，快跑就好了，真的把握不住。

军工级、豪华真不要信

军工级、豪华、金牌、高端等词语一般都出现在主板描述部分，往往与iX级的CPU一起出现，毕竟老处理器配的也得是老主板了。看起来这些修饰词很吸引人，也很唬人，但仔细想想，为啥就是不提品牌呢？按说每个部件都应该有品牌的。原因很简单，毕竟也是年代已久的东西，它大概率是真没品牌，很可能就是山寨或者小作坊攒出来的，质量上很难有保障，而加上这些修饰词，唬人就对了，吸引那些不懂的小白买家还是有作用的。所以，看到iX级，又是军工级、豪华...主板，尽早撤吧。

另外，类似这样华而不实的词不一定只在主板上，电源、硬盘等等配件都可能出现，就是不提具体型号，这种基本就是杂牌或者小作坊的东西，质量没啥保障的，大家一定要小心、小心，再小心!

免费升级但却是反向

当你看配置表时，可能会看到，某项配置写着免费升级或是前XX名免费升级之类的，这岂不是好事，商家免费发福利了，那么事实究竟怎样呢？

就拿我上面截取的这个配置来说，从GTX 1660Ti 6GB免费升级到RX 580 8GB，然后告诉你显存变大了，但问题是显卡性能和玩游戏时不是只看显存。从实际的性能来说，GTX 1660Ti是强于RX 580的，显存大点就升级了？这明明是反向升级了一波!我只能说很难评。看到这种白来的好事，建议大家仔细斟酌，别被所谓的升级忽悠“瘸了”。

左右对比怕是有猫腻

上面那些属于比较很早之前的一些套路了，而随着时间的推移，卖家也会布局新赛道，开发新套路，迭代新打法，打出一套精准的组合拳，充分提高用户感知度。比如用“鲜明”的对比来告诉消费者，选它、选它、选它!

比如这套，价格是一样的，而卖家特意把右侧都标红了，看起来更加显眼，仿佛就是在告诉用户，右边这套更好更合适，但实际上呢？我们简单盘一盘。先看处理器，左边是酷睿i5-12400F，一颗中端装机很常见的处理器，6核12线程，最高睿频4.4GHz。而它的对手，“i9级电竞强芯”至强E5-2680 V4，14核28线程，就是不提频率，不少人看到，右边i9级，还是14核28线程，就被唬住了。

实际上，酷睿i5-12400F是消费级处理器，单核睿频更高，更适合玩游戏，而至强E5-2680 V4虽然核心和线程更多，但是服务器处理器，频率低，玩游戏并不太行。而且前者散片700-800元，后者某宝只要70块...批量会更便宜，这就差出好几百块了。

然后散热左边铜管风冷，右侧一体式水冷，右边又“赢了”？实际酷睿用风冷就完全压得住，至强发热大，水冷合理，而且便宜的水冷真不比风冷贵多少。主板先略过，都不提品牌，左面入门，右边老主板，半斤八两，右边的应该更便宜;显卡这，RTX 2070性能确实比RTX 3050强，这没得说，都说不是矿，是不是可能只有商家清楚了，而且两者如果淘二手差价大约在200以内，RTX 3050由于比较新，甚至更贵点;内存左边16GB DDR4 3200，右侧32GB DDR4，大了一倍，但不提频率，为啥呢？至强处理器用服务器内存，支持DDR4 1600/1866/2133/2400，比普通的内存要便宜;固态左边512GB，右边1T，都是M.2，品牌都一般，差距算100元;机箱和电源一样不说了。

乍一看，不管是虚高还是真高，右侧这套的给大家的感觉就是，就是比左边的强，加量没加价了属于是，而用老旧的服务器CPU替换掉了更适合玩游戏的酷睿i5-12400F...这算盘打的还是很响的。

所以，大家看到这种左右对比的配置时，也要擦亮自己的眼睛，不要商家的这套“组合拳”所迷惑。

写在最后

今天就先聊这些吧，其实各个电商平台整机的坑可不止这一点，像什么+1元免费升级XXX处理器啥的，和免费升级差不多，可能升级完不如不升级，还让消费者觉得自己占了便宜;还有些会使用笔记本处理器，不少都是民间自己“魔改”的，因为笔记本处理器没法从主板上拆下来，就直接用这套主板去改，然后当台式主机卖，这种也要小心，对于小白用户不太建议碰。

有些小伙伴可能要说了，它用的东西确实不太行，但确实便宜啊。我想说的是，有买家想买便宜的主机，卖家按市场需求提供相应的产品，这没问题，低预算对应的确实应该是低成本的产品，但用花里胡哨文字和描述去误导消费者，主打一手信息差，让他们以为这东西很不错，然后提供一些不符合描述的产品，这才是问题的关键所在。

最后呢，提醒大家，真的想要选购台式主机的话，可以考虑一些大品牌整机，像华硕、七彩虹、微星、雷神、联想等等，相关产品的描述会更为清晰，品质和售后会更有有保障，但相对要更贵;或者是一些比较知名的主机商家，宁美国度、武极、京天等等，相对来说会比小商家靠谱，至少不会给你挖大坑，一般会比自己组装同配置的产品要便宜，毕竟人家是集采然后组装，也有一些专供货，成本更低，比较常见的问题是在一些地方小“缩水”，毕竟要挣钱的嘛。当然，切记，不管在哪买，多想，多看，多查，不要被一些花里胡哨的描述蒙蔽了双眼。后面如果我探到什么新坑，会再给大家更新哦~